Het Open Visual Cloud-project werkt aan verschillende bouwblokken voor de visuele cloud. Deze zijn opgedeeld in vier blokken, namelijk encode, decode, inference en render. De eerste bevat onder andere Scalable Video Technology for AV1 Encoder, kortweg SVT-AV1 Encoder, en daarvan is enkele dagen geleden versie 0.5.0 van uitgebracht. De volgende opmerkingen vinden we terug in de releasenotes:

Features implemented: 8 bit / 10 bit 4:2:0 up to 4k60p resolutions

Presets 0-8

New API, FFmpeg, GStreamer plugins

Rate control support (VBR, CVBR)

Block sizes from 4x4 to 128x128

Non-square blocks

Tiles

Deblocking / CDEF / Restoration filters

Film Grain

Warped motion estimation

Intra block copy

Trellis quantized coefficient optimization

Support for 4 and 5 layers prediction structures

Chroma search in MD

Multi-reference picture support