DBeaver is een tool om databases te beheren. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De ontwikkelaars hebben versie 6.0.5 uitgebracht met de volgende veranderingen:

DBeaver 6.0.5 Database navigator: Create object menu was improved (no redundant sub-menu) Connection folders creation was fixed Elements coloring was improved (for different connection types) Shortcuts processing was fixed (broken shortcuts after some actions) Table editor tabs activation was fixed

Columns editor: auto-completion was fixed in drop-downs.

Data transfer: export from multiple queries was fixed (target file names)

SQL Editor: SQL formatter was fixed (exp numbers and other minor fixes)

Spatial data editor: Geography/geometry value editor (plaintext, WKT) Numerous fixes in different SRIDs support

Oracle: metadata (constraints, foreign keys) reading performance was significantly improved

PostgreSQL: Multiple query result sets support was added Table partitions information was extended Native database backup was fixed Database creation was fixed (special characters in db name) Sequence rename was fixed Full schema DDL generation was fixed

Greenplum, Redshift: execution plan explain now supports plaintext format

SQLite: sample database was updated

Sybase (12 and older): stored procedures source reading was fixed

Apache Ignite: identifiers quoting was fixed

DB2 iSeries: schema reading was fixed

Extra command line parameters (connection opening)

Connections import from SQL Developer was fixed

Windows installer: config files (dbeaver.ini) backup

Extensions (Office, SVG, etc) installer was fixed

Checking for multiple DBeaver instances was added

Many minor UI bug fixes