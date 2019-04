Microsoft heeft enkele dagen geleden versie 16.0.2 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python en R makkelijker te maken. De hele waslijst aan veranderingen van de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. De wijzigingen van deze uitgave zien er als volgt uit:

Issues fixed in Visual Studio 2019 version 16.0.2 The solution name in title bar is truncated.

Missing interpolation in warning when packaging Cloud Service projects.

Visual Studio will no longer show an error message on startup after you reset or import settings in certain cases.

Accessibility issues in Cloud Service projects where wrong inputs in the diagnostics configuration window are not read by screen readers have been fixed.