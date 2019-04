De Raspberry Pi is een veelzijdig ontwikkelbordje waarop verschillende besturingssystemen kunnen worden gezet, afhankelijk van het doel waarvoor het ingezet gaat worden. De Raspberry Pi Foundation levert zelf Raspbian aan, dat op Debian is gebaseerd. Van Raspbian is nu een nieuwe versie verschenen en de belangrijkste veranderingen daarin zijn dat Chromium, VLC media player, RealVNC Server en Flash player zijn voorzien van nieuwe uitgaves, Linux Kernel 4.14.98 ingezet is, en rng-tools nu standaard meegeleverd worden. De beknopte release notes zien er als volgt uit:

Raspbian April 2019 Chromium browser updated to version 72

VLC media player updated to version 3.0.6

RealVNC Server updated to version 6.4.0

Flash player updated to version 32.0.0.156

Performance improvements to SDL library

Performance improvements to pixman library

Option to set display underscan added to startup wizard

Mounted external drives now displayed on desktop by default

Network plugin modified for improved compatibility with wpa_passphrase

SD Card Copier tweaks to reduce copy failures

Various minor bug fixes and appearance tweaks

Added ethtool

Added rng-tools

Add PINN restore support

Linux kernel 4.14.98

Raspberry Pi firmware f8939644f7bd3065068787f1f92b3f3c79cf3de9