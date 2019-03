Microsoft heeft versie 15.9.10 van Visual Studio 2017 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python en R makkelijker te maken. De hele waslijst veranderingen van de 2017-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. De wijzigingen van deze uitgave zien er als volgt uit:

Issues Fixed in 15.9.10



These are the customer-reported issues addressed in 15.9.10: We have fixed an issue with debugging using Docker when a web proxy is configured.

In debugging using Docker, you will now experience improved error handling for failures related to drive sharing configuration (for example, expired credentials).