X-Ways Software Technology heeft versie 19.8 van WinHex uitgebracht. WinHex is niet alleen een universele hex-editor, maar is ook in staat om low-level-dataprocessing toe te passen via een gemakkelijke interface. Het programma beschikt onder meer over een ram-editor, een data-interpreter en een disk-editor, en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om verwijderde informatie terug te halen of om bestanden te inspecteren. WinHex werkt op alle Windows-versies vanaf Windows XP en is verkrijgbaar in verschillende versies, met prijzen vanaf ongeveer veertig euro tot over de duizend euro voor de meest uitgebreide versie. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

v19.8 was released. Additional changes since Beta 6: The processing state "Original" of QuickTime videos is brought to your attention in Details mode, if applicable. However, this statement is not as strong as for JPEG pictures. The contents may have been changed in some irregular ways without a way of detecting it (e.g. exchange of individual frames). The statement refers to the format structure. Conventional editing tools practically always alter this structure, so "normal" editing will be detected.

Extraction of Exif data from HEIC pictures.

Program help and user manual updated SR-1: Fixed erroneous presentation of certain compressed files in HFS+ as already viewed. SR-2: Fixed an exception error in v19.8 that could occur repeatedly during file header signature searches for JPEG files under certain conditions.

Fixed an exception error in v19.8 that could occur when processing video files.

Fixed an access violation error that could occur when processing certain EDB database files.