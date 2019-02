Hamrick Software heeft versie 9.6.29 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.6.26 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.6.29 Improved support for automatic media size detection Detects most type of scans Set 'Input | Media size' to 'Auto' to enable Alternatively, set 'Crop | Crop size' to 'Auto' to enable Works with flatbed and document feeder Useful for scanning photos and odd sized papers

Fixed problem with some options forgotten if VueScan crashes What's new in version 9.6.28 Added support for 44 HP printer/scanner/copiers Color LaserJet Managed Flow MFP E77822z Color LaserJet Managed Flow MFP E77825z Color LaserJet Managed Flow MFP E77830z Color LaserJet Managed Flow MFP E87640z Color LaserJet Managed Flow MFP E87640z Color LaserJet Managed Flow MFP E87660z Color LaserJet Managed MFP E77822dn Color LaserJet Managed MFP E77830dn Color LaserJet Managed MFP E87640dn Color LaserJet Managed MFP E87650dn Color LaserJet Managed MFP E87660dn Color LaserJet Pro MFP M179fw Color LaserJet Pro MFP M278cw Color LaserJet Pro MFP M278dn Color LaserJet Pro MFP M278nw Color LaserJet Pro MFP M279fdw Color LaserJet Pro MFP M280c2 Color LaserJet Pro MFP M280cnw Color LaserJet Pro MFP M280nw Color LaserJet Pro MFP M281dne Ink Tank 310 Ink Tank Wireless 410 LaserJet Managed Flow MFP E72525z LaserJet Managed Flow MFP E72530z LaserJet Managed Flow MFP E72535z LaserJet Managed Flow MFP E82550z LaserJet Pro MFP M148dw LaserJet Pro MFP M148fdw LaserJet Pro MFP M149dw LaserJet Pro MFP M149fdw LaserJet Pro MFP M28a LaserJet Pro MFP M28w LaserJet Pro MFP M29a LaserJet Pro MFP M29w LaserJet Pro MFP M30a LaserJet Pro MFP M30c LaserJet Pro MFP M30cw LaserJet Pro MFP M30w LaserJet Pro MFP M31a LaserJet Pro MFP M31c LaserJet Pro MFP M31cw LaserJet Pro MFP M31w Smart Tank 350 Smart Tank Wireless 450

Fixed problem with some older scanners HP ScanJet 3800 HP ScanJet 3970 HP ScanJet 4070 HP ScanJet 4370 HP ScanJet G2710 HP ScanJet G3010 HP ScanJet G3110 UMAX Astra 4900 BenQ 5550

Fixed problem with some PIE and Reflecta scanners

Fixed problem with some Brother scanners on Linux What's new in version 9.6.27 Added support for automatic media size detection Set 'Input | Media size' to 'Auto' to enable Works with flatbed and document feeder If scanning full pages, will crop off white areas Useful for scanning photos and odd sized papers

Fixed problem with some Brother scanners

Fixed problem with some Fujitsu scanners

Fixed problem with some HP scanners

Fixed problem with some Minolta scanners

Fixed problem with Epson ET-7700 scan quality

