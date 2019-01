Een nieuwe versie van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource-e-book-beheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Het programma wordt actief ontwikkeld en meestal verschijnt er om de andere week op vrijdag een nieuwe versie. In versie 3.38 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

New features Tag browser: When using the Find function have unaccented characters match their accented equivalents, if the setting for it is set in Preferences->Searching

DOCX Input: When converting indices, put each sub-entry on its own line. Closes tickets: 1811611

Edit book: Insert hyperlink: Add history for the template.

Edit book: Insert hyperlink: Add a few more variables for the link template: _SOURCE_FILENAME_, _DEST_FILENAME_ and _ANCHOR_ Bug fixes Catalogs: Set the language of created catalogs to the calibre interface language instead of English. Closes tickets: 1810936

DOCX Input: Do not display section breaks that have a numbering style applied to them. Closes tickets: 1811611

Content server: Fix listening on :: not also listening on IPv4 interfaces on Windows.

DOCX Output: Fix heading styles that have the same font size as body text getting incorrect font sizes after conversion. Closes tickets: 1811616

EPUB/MOBI Catalogs: Fix prefix rules not working when calibre UI language is something other than English.

EPUB/MOBI Catalogs: Fix exclusion by tag not working for tags that have spaces in them.

Subset fonts: Fix error when trying to subset unicode characters that require two UTF-16 code points on Windows. Closes tickets: 1811224

Content server: Fix option to restrict displayed user field not working in the /opds view.

Tag browser: Fix incorrect icon for user categories. Closes tickets: 1810217

PDF Output: Fix conversion failing when fonts with non-English names are used. Closes tickets: 1812218 New news sources Nature by Jose Ortiz Improved news sources Chicago Tribune

New York Times Book Review