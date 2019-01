ASRock heeft een nieuw bios uitgebracht voor zijn IMB-1211-D- en IMB-1211-L-moederborden. Deze industriële borden zijn opgebouwd rond een Intel Q370-chipset en bieden plaats aan een achtste of negende generatie Intel Core-seriesprocessor met een lga1151-socket. Beide borden zijn erop gericht om te worden ingezet voor bijvoorbeeld een kiosk- of pos-computer, en verschillen ten opzichte van elkaar op de aanwezige video-uitgangen. Het versienummer is vastgezet op 1.10 en kent de volgende veranderingen:

Version 1.10 Improve HDD compatibility

Enhance chassis fan behavior

Limit performance of CPUs over 65W