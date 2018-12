DBeaver is een tool om databases te beheren. Het kan onder andere queries uitvoeren, data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een ce - en ee -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprise-smaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De ontwikkelaars hebben versie 5.3.1 uitgebracht met de volgende veranderingen:

Version 5.3.1 Java 11 support was added

Data transfer: saving for tables/columns mappings was added

Extensions installation/update were fixed on Windows (infinite restart loop)

Object editor: Actions toolbar UI was fixed Expand/collapse actions for all list items were added Foreign key creation dialog was fixed

Data editor: Dictionary value viewer/editor was fixed (null values, SQLite foreign keys) Tooltips for foreign key links were added Shortcuts for data view panels were added (customizable) Results pagination now supports full data refresh (configurable) Grid columns width calculation was fixed

SQL editor: Query timing was fixed

Linked files/folders rename was fixed

PostgreSQL: UI for active database switching was improved Interval data type support was improved Database backup was fixed (schema name quote) Support for table triggers comment view/edit was added

Greenplum: Tables DDL show GP-specific options now Partition tables view was fixed

DB2 z/OS: views definition reading was added

Sybase/SAP ASE/SQL Anywhere: stored procedure list reading was fixed

Vertica: projection columns comments view/edit support was added

MonetDB: driver configuration was added

Many minor UI bugfixes