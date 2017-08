Malwarebytes heeft een nieuwe versie van Anti-Malware Mobile uitgebracht. In versie 3.0 heeft het programma een nieuwe naam gekregen, namelijk Malwarebytes for Android. En net als de grote broer onder Windows, is het programma nu beschikbaar is een gratis on-demand scanner en een betaalde uitvoering real-time bescherming. Het programma scant niet alleen op malware en bekende beveiligingsproblemen, maar ook op onveilige systeeminstellingen en geeft een overzicht van alle applicaties die toegang tot privacygevoelige data hebben. Daarnaast is er bescherming tegen ransomware bijgekomen. Bestaande gebruikers worden omgezet naar een basis real-time bescherming en een licentie voor de betaalde uitvoering kost dertien euro.

