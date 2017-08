Axigen Mail Server is een mailserver met groupwarefunctionaliteit om samenwerken beter te ondersteunen. Denk daarbij naast e-mail aan een agenda, takenlijsten en notities die beschikbaar zijn via zowel de webinterface als de Outlook-connector. Het pakket draait op verschillende plaforms, zoals Linux, Solaris, BSD en Windows. Het bevat ook een command-line-interface voor het automatiseren van verschillende taken, zoals back-ups, het aanmaken en verwijderen van gebruikers, en het beheren van mailinglijsten. De ontwikkelaars hebben enkele dagen geleden versie 10.1.4 uitgebracht met de volgende aankondiging:

Axigen 10.1.4 Release Update



The Google Chrome 60 update introduced a change in how HTTP response headers are handled, which resulted in a loop issue preventing users to log into the Axigen WebMail. This update fixes the Chrome login loop issue and includes a couple of additional fixes.



Performance Improvements, Enhancements & Bug Fixes [AXI-2019] WEBMAIL Fix infinite login loop when using Chrome 60

[AXI-2001] SERVER Fix ActiveSync iOS interoperability issue

[AXI-2007] SERVER Fix mail delivery issues in a certain scenario involving delivery while search indexes are being rebuilt