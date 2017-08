Versie 7.0.4 van Tor Browser is uitgekomen als opvolger van versie 7.0.2. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om na te gaan wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Deze uitgave is gebaseerd op de Extended Support Release van Firefox versie 52.3 en wordt geleverd met de volgende aantekeningen:

This release features important security updates to Firefox.

A lot of Tor Browser components have been updated in this release. Apart from the usual Firefox update (to 52.3.0esr) we include a new Tor stable release (0.3.0.10) + an updated HTTPS-Everywhere (5.2.21) and NoScript (5.0.8.1).

In this new release we continue to fix regressions that happened due to the transition to Firefox 52. Most notably, we avoid the scary warnings popping up when entering passwords on .onion sites without a TLS certificate (bug 21321). Handling of our default start page (about:tor) has improved, too, so that using the searchbox on it is working again and it does no longer need enhanced privileges in order to function.

The full changelog since Tor Browser 7.0.2 (for Linux since Tor Browser 7.0.3) is:

Bug 22829: Remove default obfs4 bridge riemann.

Bug 21617: Fix single RWX page on Windows (included in 52.3.0esr)