X-Rite heeft onlangs van de software voor zijn ColorMunki Display een nieuwe versie uitgegeven met 1.1.4 als versienummer. De ColorMunki Display is een kleurenkalibratie-apparaat waarmee je de weergegeven kleuren op een monitor of projector kan controleren om vervolgens tot een natuurlijke weergave te komen. Zulke apparaten worden voornamelijk toegepast bij zaken waar kleurechtheid belangrijk is, denk daar bijvoorbeeld aan fotografen die foto's op een computer nabewerken, of bij het voorbereiden van gekleurd drukwerk op een computer. De lijst met veranderingen voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Version 1.1.4 Introduced error checking to detect if the device is not on screen or if measurement window is blocked.

Updated supported operating systems--see System Requirements.