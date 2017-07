Versie 7.0.2 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om relatief anoniem over internet te surfen. Het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om na te gaan wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Deze uitgave wordt geleverd met de volgende aantekeningen:

Tor Browser 7.0.2 is released

Tor Browser 7.0.2 is now available from the Tor Browser Project page and also from our distribution directory. This release features an important security update to Tor. We are updating Tor to version 0.3.0.9, fixing a path selection bug that would allow a client to use a guard that was in the same network family as a chosen exit relay. This release also updates HTTPS-Everywhere to 5.2.19. Here is the full changelog since 7.0.1:

All Platforms