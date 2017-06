De Mozilla Foundation heeft versie 52.2.1 van Thunderbird uitgebracht. Mozilla Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In Thunderbird wordt zelden nog nieuwe functionaliteit toegevoegd. Nieuw in versie 52 is onder meer dat afbeeldingen nu als data-uri's in berichten worden toegevoegd. Verder is er nu een keuzemenu waarmee snel de manier waarop mappen worden weergegeven kan worden aangepast. Daarnaast is het in Lightning nu mogelijk om evenementen in tabbladen te bewerken. In deze update is verder nog een probleem met Gmail verholpen.

Fixed: Problems with Gmail (folders not showing, repeated email download, etc.) introduced in version 52.2.0 Known Issues Multiple requests for master password when GMail OAuth2 is enabled

On Windows, "Send to > Mail recipient" does not work. Workaround: Install the Microsoft Visual Studio 2015 redistributable runtime library or the Universal C Runtime for Windows Server.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Thunderbird 52.2.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 52.2.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 52.2.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 52.2.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Thunderbird 52.2.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Thunderbird 52.2.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Thunderbird 52.2.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Thunderbird 52.2.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Thunderbird 52.2.1 voor macOS (Fries)