Door Japke Rosink, maandag 12 juni 2017 09:01, 0 reacties • Feedback

Bron: Nikon, submitter: ehtweak

Nikon Capture NX-D is fotoverwerkingssoftware en biedt functies die specifiek zijn ontworpen voor de nabewerking van rawafbeeldingen. In aanvulling op het verwerken van rawbeelden kan de software ook worden gebruikt om jpeg- en tiff-beelden gemaakt met Nikon- digitale camera’s te verbeteren door middel van aanpassingen aan helderheid, contrast, tooncurves en meer. Versie 1.4.5 is verschenen met de volgende aanpassingen: