Door Bart van Klaveren, zaterdag 6 mei 2017 07:59, 0 reacties • Feedback

Bron: Mozilla Foundation, submitter: -Z-

Mozilla heeft versie 53.2 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, 53.0.1 is nooit verschenen. In versie 53 zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot het weergeven van afbeeldingen, wat in minder vastlopers zou moeten resulteren. Verder wordt er nu in de Reader Mode aangegeven hoe lang het duurt om de pagina te lezen en wordt er nu op een 64bit-versie van Windows tijdens de installatie de keuzemogelijkheid geboden om een 32bit- of 64bit-versie van Firefox te installeren. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Make form validation errors and date picker panel visible to the user (Bug 1341190)

2017-14 Use after free in ANGLE Changed The non-standard showDialog argument to window.find is now ignored (Bug 1348409)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor OS X (Nederlands)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor OS X (Engels)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 53.0.2 voor OS X (Fries)