Door Japke Rosink, donderdag 20 april 2017 18:09

Bron: Intel, submitter: easyriider

Intel heeft even geleden voor het Windows 10-platform een nieuwe versie van zijn Intel PROSet/Wireless set uitgebracht met 19.50.1 als het versienummer. Deze set bevat zowel drivers als een compacte interface om draadloze profielen in te stellen, en biedt daarnaast uitgebreide statistieken en troubleshooting opties aan vergeleken met Windows. Wat er precies veranderd is in deze uitgave ten opzichte van de vorige uitgaves is niet bekendgemaakt. Deze Intel PROSet/Wireless set ondersteunt de Intel Wireless-adapters met type nummers 3160, 3165, 3168, 7260, 7265, 8260, 8265, 17265, en 18260.

Purpose

Intel PROSet/Wireless WiFi Software is recommended for end users, including home users and business customers who do not need advanced IT administrator tools.



Note

The following products support only 64-bit version of Windows 10.

Intel Dual Band Wireless-AC 8265

Intel Dual Band Wireless-AC 8260

Intel Tri-Band Wireless-AC 18260



Intel PROSet/Wireless WiFi Software version = 19.50.1

19.50.1.5 for Windows 10 for 8265, 3168, 18260, 8260, 3165, and 17265 adapters.

18.33.6.2 for Windows 10 for 7265, 3160, and 7260 adapters.