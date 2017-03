Door Bart van Klaveren, woensdag 8 maart 2017 19:40, 0 reacties • Feedback

Bron: Mozilla Foundation, submitter: Hackus

De Mozilla Foundation heeft versie 45.8.0 van Thunderbird uitgebracht. Mozilla Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In Thunderbird wordt nog slechts zelden nieuwe functionaliteit toegevoegd. In deze update zijn in totaal tien beveiligingsproblemen verholpen.

Fixed Various security fixes

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Thunderbird 45.8.0 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 45.8.0 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 45.8.0 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 45.8.0 voor Windows (Engels)

Mozilla Thunderbird 45.8.0 voor Linux (Engels)

Mozilla Thunderbird 45.8.0 voor macOS (Engels)

Mozilla Thunderbird 45.8.0 voor Windows (Fries)

Mozilla Thunderbird 45.8.0 voor Linux (Fries)

Mozilla Thunderbird 45.8.0 voor macOS (Fries)