Door Japke Rosink, donderdag 12 januari 2017 12:38

Bron: Nikon

Nikon heeft voor zijn KeyMission 360- digitale actiecamera's nieuwe firmware uitgebracht, met 1.2 als versienummer. Deze camera's leggen beeld in 360 graden vast met maximaal een 4k-resolutie, voorbeelden kunnen in deze galerij bekeken worden. De firmware kan vanaf een Windows- of macOS-machine worden geïnstalleerd en is ongeveer 4MB groot. De lijst met veranderingen voor deze update ziet er als volgt uit: