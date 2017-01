Door Japke Rosink, donderdag 12 januari 2017 12:35, 0 reacties • Feedback

Bron: Nikon

Nikon heeft voor zijn Coolpix B700 digitale compactcamera's nieuwe firmware uitgebracht, met 1.1 als versienummer. Deze camera's hebben een 1/2,3"-beeldsensor met 21 megapixels aan boord en beschikken over een ingebouwde lens met een bereik van 24 tot 1440mm, waarmee de optische zoom op 60x komt te liggen. De firmware kan vanaf een Windows- of macOS-machine worden geïnstalleerd en is ongeveer 12MB groot. De lijst met veranderingen voor deze update ziet er als volgt uit: