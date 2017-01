Door Bart van Klaveren, dinsdag 3 januari 2017 14:31, 1 reactie • Feedback

Bron: SoftPerfect

SoftPerfect heeft versie 7.0.2 van Network Scanner uitgebracht. Dit programma is een eenvoudige ip-, netbios- en snmp-scanner. Het hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen en kan dus snel en simpel worden gebruikt om te kijken wie en wat er allemaal op het netwerk zijn aangesloten. Het programma is multithreaded en kan onder andere network-shares, mac-adressen, openstaande poorten en ingelogde gebruikers zien. Vanaf versie 7.0 is het programma niet langer meer gratis, maar wordt het om verdere ontwikkeling mogelijk te maken als shareware aangeboden. Zonder licentie worden nog maar maximaal tien apparaten in het netwerk weergegeven. Sinds versie 7.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: