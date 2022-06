Skylum heeft een pagina online gezet met informatie over de oorlog in Oekraïne en hoe klanten kunnen helpen. Daar staat onder andere een link naar een overzicht van humanitaire acties en organisaties.De samenwerkende Nederlandse hulporganisaties zijn de actie Giro555 voor Oekraïne gestart.

Skylum, bekend van de Luminar-fotobewerkingssoftware, is in een oorlog terechtgekomen en probeert te overleven. Het softwarebedrijf is gevestigd in Kyiv (Kiev), maar sinds de invasie van Rusland is een deel van de medewerkers van het bedrijf gevlucht naar schuilkelders of veiliger oorden, of onderdeel van het Oekraïense leger geworden. Dat maakt het een uitdaging om het bedrijf up-and-running te houden. Wij spraken recent met CEO Ivan Kutanin. Hij vertelt hoe men probeert de continuïteit te waarborgen en tegelijkertijd te overleven - letterlijk en figuurlijk.