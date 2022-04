Veel televisies kunnen tegenwoordig hdr, dus beelden met een hoog dynamisch bereik, weergeven. Het probleem van veel lcd-televisies is dat ze de beelden wel laten zien, maar dat het dynamisch bereik normaal gesproken beperkt blijft. Doordat lcd's van nature een beperkt contrast hebben, moeten ze worden geholpen. Dat kan door een local dimming backlight toe te passen die het scherm plaatselijk meer of minder kan verlichten. Een full array local dimming backlight is onderverdeeld in veel zones. De kleinere zones leveren minder duidelijke halo's in beeld op, zodat de fald backlight onopvallend z'n werk doet.

De Sony Bravia XR X95J, die we in deze review bekijken, heeft naast een fald backlight een diffusiefilter voor zo groot mogelijke kijkhoeken. Daarnaast is hij voorzien van een antireflectiefilter, zodat hij ook bij wat meer omgevinglicht in staat is om een mooi beeld weer te geven. Hij kan 4k-beelden met maximaal 120fps weergeven, waardoor deze tv ook voor gamers interessant is.

Het ingebouwde audiosysteem is eveneens bijzonder. Het omvat twee tweeters die aan weerskanten hoog achter het scherm in de behuizing zijn geplaatst. Ze zorgen ervoor dat het lijkt of het geluid uit het scherm komt. Dit geeft een realistisch effect als er pratende mensen in beeld zichtbaar zijn. De luidsprekers voor de middentonen zijn onder het scherm geplaatst en stralen het geluid naar voren uit, dus richting je oren. Geluid dat je oren rechtstreeks bereikt en dus niet via reflecties, klinkt mooier.

De X95J draait op Android TV van Google. Hierdoor is een groot aanbod aan apps beschikbaar en heeft de tv ingebouwde Chromecast-functionaliteit. Er wordt een luxe afstandsbediening meegeleverd, die is voorzien van handige toetsverlichting voor in het donker. De tv is beschikbaar in de maten 65, 75 en 85 inch. Wij bekeken de kleinste daarvan voor deze review.