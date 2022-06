We houden bij Tweakers niet van spoilers, maar het is lastig om de setting van Jurassic World Evolution 2 goed uit de doeken te doen zonder daarbij het einde van de film Jurassic World: Fallen Kingdom aan te halen. Mocht je deze in 2018 verschenen film nooit hebben bekeken en was je dat nog wel van plan, dan is dit wellicht een goed moment om weg te klikken.

Wanneer Jurassic World: Fallen Kingdom eindigt, zijn de velociraptor genaamd Blue en diverse andere dinosaurussen ontsnapt, ver buiten de ‘veilige’ Muertas Islands. We zien een shot van hoe de prehistorische wezens in het wild rondrennen en horen dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) in de Amerikaanse Senaat uitleggen dat een nieuw ‘jurassic-tijdperk’ is aangebroken en dat de mensheid een manier moet vinden om samen te leven met de dinosaurussen, die vanaf dat moment weer onderdeel uitmaken van het leven op aarde. Kortom: waar de dino’s in het verleden altijd op bepaalde locaties rondliepen, leven ze nu gewoon op voor ons bekende plekken op aarde. Dat is het startpunt van waar Jurassic World Evolution 2 vertrekt.

Daarmee is meteen een van de minpunten van het eerste spel verdwenen. Dat spel speelde zich af op de Muertas Islands. Deze eilanden verschilden wel iets van elkaar en het ene eiland gaf wat meer uitdaging dan het andere, maar over het algemeen was er niet heel veel onderscheid tussen de eilanden. Dat gaf spelers het gevoel dat elk nieuw park dat ze bouwden een herhaling van stappen was, in een omgeving die teveel leek op de andere locaties. Dat aspect valt nu dus weg. Toen we onlangs alvast een paar uur met de game aan de slag konden, zagen we onder meer gebieden in de staat Washington en in Canada, en uiteraard zal de uiteindelijke game nog veel meer gebieden omvatten. Dat brengt ook veranderingen in klimaat met zich mee. In het origineel zagen we vooral veel jungle en dus warme gebieden, maar in Jurassic World Evolution 2 zullen we ook landschappen met een taiga-bioom zien en in sneeuw- en woestijngebieden terechtkomen.

Geleerd van Planet Zoo

Dat brengt direct nieuwe uitdagingen met zich mee. In het eerste spel moest je de verblijven die je voor je dinosaurussen bouwde natuurlijk voorzien van voer, water en wat bomen, maar heel diep ging dat nog niet. De dinosaurussen in dit tweede deel zijn wat dat betreft een stuk veeleisender. Het laat zich raden hoe ontwikkelstudio Frontier Developments aan dit idee komt. De studio bracht tussen de twee dino-games immers ook nog Planet Zoo uit; eigenlijk een beetje hetzelfde concept als Jurassic World Evolution, maar met wat meer gangbare dieren. In Planet Zoo speelde het kijken naar wat dieren nodig hebben in hun verblijf, en dat verblijf vervolgens aanpassen aan hun behoeften, een grote rol. Dat spelelement is meegenomen naar Jurassic World Evolution. Of het net zo uitgebreid en diepgaand is als in Planet Zoo valt nog even af te wachten, maar de gelijkenissen zijn treffend.

Het betekent wel dat er nog wat extra micromanagement op je pad komt. Zo zul je in je verblijven een Ranger Station moeten bouwen waar een Ranger in kan zitten om de beestjes te observeren. Alleen op die manier krijg je inzicht in hoe het met je dino’s gaat en kun je de juiste stappen ondernemen. Rangers zijn ook de werknemers die medische problemen met dino’s kunnen spotten, waarna jij je medische team aan het werk kunt zetten. Dat team kan aan de slag in het verblijf van het zieke beest, of je laat de dino naar het medisch centrum transporteren zodat hij daar kan worden behandeld. Het gezond houden van je dinosaurussen is niet nieuw, maar de manier waarop je de problemen oplost werkt dus net even anders. Verder kun je door zogeheten genomes te onderzoeken het dna-profiel van je dino’s verbeteren. Aan de hand daarvan kun je uiteindelijk versies ontwikkelen die sterker en weerbaarder zijn dan je eerste exemplaren, die misschien wat makkelijker ziek worden. Ook dit is niet nieuw, en het blijft een rol spelen in Jurassic World Evolution 2.

Gevaarlijke dinosaurussen opsporen

Ook op andere plekken belooft Jurassic World Evolution 2 een ‘hands-on’-aanpak van spelers te verlangen. Zo moesten we als onderdeel van een campagnemissie zelf op avontuur gaan met een Jeep, op zoek naar enkele gevaarlijke dinosaurussen. Een van de ideeën achter de setting is dat de speler verantwoordelijk is voor het bouwen van parken zodat de gevaarlijkste dino’s uit het wild kunnen worden gehaald voor opvang in een veilige omgeving. Het vinden van die dino’s is dus onderdeel van de game. Dat houdt in dat je soms rondrijdt in je Jeep of rondvliegt in je helikopter, op zoek naar de dino’s die je vervolgens zelf kunt verdoven. Dit alles voelt een beetje gimmicky. Het werkt niet slecht, maar ook niet zo soepel dat het echt heel leuk is om uit te voeren.

Het opbouwen en ontwikkelen van je park blijft wat dat betreft leuker en uitdagender. Tijdens onze speelsessie werd een deel van die uitdaging veroorzaakt doordat de techniek niet meewerkte. Gamebedrijven laten journalisten tegenwoordig veelal via een streamingdienst spelen, zodat je aan de clientzijde nooit de optimale audiovisuele ervaring hebt. Dat is niet zo erg, maar wanneer de verbinding matig is en de sessie daardoor een aantal keer stilvalt, wordt het lastig de game echt op waarde te schatten. Onze ervaring is op dat moment niet meer onverdeeld positief, maar dat is dan niet de schuld van het spel zelf. Hoe dan ook: we hadden te maken met een haperende verbinding, waardoor we soms een stuk uitleg misten en het spel moeilijker werd dan eigenlijk de bedoeling was.

Dat laatste is lastig, want Jurassic World Evolution 2 vraagt best wat van spelers. Het duurt even voor je wegwijs bent in alle menu’s en alle extra taken die dit spel met zich meebrengt goed weet te gebruiken. Er is bijvoorbeeld een heel nieuw systeem rond het managen van wetenschappers die je via een trainingscentrum kunt ontwikkelen. Daarbij komt dat de wetenschappers verschillende eigenschappen hebben die ze meer of minder geschikt maakt voor taken als expedities of het ontwikkelen van genomes die moeten leiden tot nieuwe dino-eieren. Dat alleen al is een aardige taak om doorlopend mee bezig te zijn, zeker omdat je wetenschappers vermoeid raken en dan wat rust moeten krijgen. Je kunt bijna niet voorkomen dat wetenschappers soms niets uitvoeren omdat jij nog geen kans hebt gehad ze weer aan het werk te zetten. Wellicht dat we hier wat handigheid in moeten opbouwen of dat er straks wél iets valt te automatiseren, maar vooralsnog belooft dit niet het beste deel van de game te worden.

Basis blijft hetzelfde

Wat dat betreft blijft het bouwen aan je park natuurlijk het leukst en het is ook de kern van het spel. De basis daarvan is niet veranderd. Je bouwt omheinde verblijven voor je dino’s en afhankelijk van hoe gevaarlijk de dino’s in kwestie zijn, maak je die omheiningen steviger. Je zorgt dat alle gebouwen verbonden zijn met het padennetwerk door je park en zorgt dat er voldoende stroom is om alle gebouwen te laten functioneren. Buiten de bekende gebouwen zijn er wat nieuwe voorzieningen, met name op het gebied van services voor je gasten. Ook krijgen spelers meer opties om het park visueel naar hun hand te zetten, maar hier hebben we zelf nog niet mee kunnen spelen. Het is nog even afwachten hoe diepgaand die opties zullen zijn.

Iets anders dat we nog niet hebben kunnen proberen maar dat wel leuk klinkt, is een nieuwe modus die Chaos Theory heet. Hierin worden spelers geconfronteerd met allerlei bekende momenten uit films, alleen zijn zij nu de baas over het falende park en dus ook belast met de taak om de problemen op te lossen. Herkenbaarheid is goed en uiteindelijk zullen de meeste gamers dit spel spelen omdat ze ooit een van de Jurassic-films hebben gezien. In retrospect zou je zelfs kunnen zeggen dat de eerste Jurassic World Evolution relatief weinig gebruikmaakte van de connectie met de films. Dat deel twee dat meer zal doen, lijkt op voorhand dus een goede zaak.

Voorlopige conclusie

De aanwezigheid van zo’n extra modus is mooi en ook de veranderingen in omgevingen zullen goed zijn voor het spel, net als het aanbod aan nieuwe dino’s en andere nieuwe elementen in de gameplay. Toch zagen de twee parken die we tijdens het spelen neerzetten er in grote lijnen wel precies uit als onze parken in het vorige spel. Nieuwe features als het zoeken naar en in veiligheid brengen van gevaarlijke dino’s in het wild is een leuke extra, maar de vraag is of dat voldoende is om te verbloemen dat de basis van de gameplay in grote lijnen gelijk is gebleven. Het uitvoeren van expedities om genomes te ontdekken, daarmee eieren te ontwikkelen en dino’s uit te kunnen zetten in je verblijven: we hebben het al talloze keren gedaan en zullen het in deel twee opnieuw vaak moeten doen. Jurassic World Evolution 2 heeft dus nog genoeg te bewijzen, wanneer de game op 9 november uitkomt op Steam en voor PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X/S.