Het is een droom die al bijna even lang bestaat als elektriciteit: draadloos stroom overdragen. En dan niet door je telefoon op een pad te leggen of hem op een inductielader te zetten, maar liefst over een iets grotere afstand. Nikola Tesla droomde er al meer dan een eeuw geleden van, sindsdien zijn er talloze initiatieven in deze richting geweest en nu bemoeien een paar heel grote bedrijven zich ermee.

Wat heet, twee grote smartphonefabrikanten lieten demonstraties zien met draadloos laden over grotere afstand. Het klinkt mooi om je telefoon te kunnen gebruiken tijdens het laden, maar het werpt ook veel vragen op, over hoe het werkt, wat de beperkingen en risico's kunnen zijn en wat nodig is om het te laten werken.