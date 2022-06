Werken met api's brengt frustraties met zich mee die veel developers zullen herkennen: onduidelijke documentatie, een respons die niet overeenkomt met de beschrijving in de documentatie, of de documentatie nog handmatig moeten updaten nadat nieuwe functionaliteit is toegevoegd. Ook het ontwikkelen van api’s kent de nodige uitdagingen. Veel van deze frustraties en uitdagingen kunnen worden overwonnen met de OpenAPI-specificatie.

De OpenAPI-specificatie (OAS) doet een poging om rest-api's toegankelijker te maken door ze op een gestandaardiseerde manier te beschrijven. Dit stelt mensen en computers in staat om met minimale inspanning een api te gebruiken. De OAS, die vroeger Swagger heette, heeft onlangs veel aan populariteit gewonnen. Het ecosysteem is enorm gegroeid en daardoor zijn er ontzettend veel tools op de markt gekomen die helpen om stabiele api's te ontwikkelen en te gebruiken. Dat is ook de Nederlandse overheid niet ontgaan. Zij was een early adopter en voegde de OAS al in mei 2018 toe aan haar open ict-standaarden.