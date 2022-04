Gelukkig nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie een mooie avond achter de rug. Het jaar 2020 gaat bij Tweakers de boeken in als een van de meest veelbewogen sinds Femme in 1998 besloot om zijn eigen site te beginnen. Dat komt natuurlijk door de coronacrisis, maar ook door een aantal andere zaken, beginnend bij een grote verhuizing aan het begin van het jaar. In dit artikel blikken we terug op wat er in 2020 allemaal is gebeurd. Traditiegetrouw zijn we daarbij weer in de database gedoken voor een lading stats en cijfertjes.

Op donderdagmiddag 27 februari vond de laatste werkborrel in ons pand in Amsterdam Noord plaats. Dat markeerde het einde van bijna tien jaar werken aan de Mt Lincolnweg. Bij de verhuizing vanuit Amersfoort was het pand nog van VNU, de laatste jaren inmiddels van DPG Media. Binnen dat pand zijn de mensen die al langer bij Tweakers werken waarschijnlijk vaker van plek verhuisd dan ze lief is. Eerst van de derde naar de zevende etage, waar we vervolgens nog een paar keer op shuffle hebben gedrukt. Tegen het einde hadden we er voor ons groeiende testlab zelfs een stukje van de zesde verdieping bij gepakt.

De oude redactievloer en studio's

De bestemming? Het bestaande DPG-kantoor in Amsterdam Oost, waar onder andere de Volkskrant, Parool en Trouw al jaren zitten. Terwijl wij in Noord druk bezig waren opslaghokken met tien jaar aan verzamelde rommel uit te mesten, studio's af te breken en een compleet testlab in te pakken, werd in Oost druk gehusseld met allerlei DPG-collega's om plek vrij te maken voor ons. Uiteindelijk nestelden we ons in de eerste week van maart in het pand, verdeeld over de derde, vierde en vijfde verdieping. Het was even puzzelen en meten, en na vele iteraties van de plattegrond was het eindelijk gelukt. Maar toen, terwijl het gros van de spullen nog in dozen zat, het testlab druk bezig was met alle testopstellingen opbouwen en de foto- en videostudio's niet meer waren dan lege ruimtes, brak de coronacrisis uit en moest iedereen vanuit huis gaan werken.

Die plotselinge omslag zullen velen van jullie hebben meegemaakt en de initiële chaos zal bekend voorkomen. Want hoewel Tweakers een behoorlijk digitale organisatie is - Slack, en daarvoor IRC, is de primaire manier van communiceren op bijvoorbeeld de redactie - waren er toch een boel zaken die vanuit huis opeens een stuk lastiger werden. Want hoe nemen we nu video's op? Wat te doen met de podcast? Hoe zorgen we dat de lijntjes tussen het testlab, dat wel vanaf kantoor werkt, en de reviewredacteuren, die thuis zitten, kort blijven? Om nog maar niet te spreken van Meet-Ups, abodagen en andere evenementen waarvoor een digitaal alternatief moest worden gevonden.

Terugkijkend hebben we daar stuk voor stuk goede oplossingen voor weten te vinden. Meet-Ups doen we inmiddels online. We hebben er twee achter de rug en de feedback is positief. Niet zo gezellig als fysiek, maar wel toegankelijker. Voor de opname van video's komen redacteuren kortstondig naar kantoor, waar we gedurende de zomer een nieuwe studio hebben gebouwd. De podcast maken we vanuit huis en tussen het testlab en de reviewredacteuren is heel veel Slack-contact. Overleggen doen we via Google Meet. Daarnaast komen redacteuren af en toe langs om producten af te leveren en op te halen, en we zijn een bekende klant geworden bij veel vervoersbedrijven die zorgen dat producten van kantoor naar huis komen - en weer terug.

En nieuwe medewerkers? Die leren we digitaal kennen. Onze nieuwe communitymanager Moonsugar had de mazzel dat ze in februari startte, zodat ze bijna alle collega's wel een keer had gezien voor we gingen thuiswerken. Maar inmiddels zijn er ook collega's bijgekomen die we nog nooit in levenden lijve hebben gezien, zoals dat bij sommigen van jullie op het werk ook vast het geval zal zijn.

Terug naar de kern, en samenvoeging met Hardware Info

Achter de schermen waren we al voor de coronacrisis druk bezig met de langetermijnplannen voor Tweakers. Vanaf de zomer, toen iedereen net een beetje was gewend aan thuiswerken, werd al toegewerkt naar de samenvoeging van de reviewteams van Tweakers en Hardware Info, als onderdeel van ons plan om Tweakers weer terug naar de kern te brengen. De coronacrisis maakte een proces dat van zichzelf al een forse klus was, nog lastiger. We doopten het Hardware Info-videoformat om naar Tweakers Tech Hub en bouwden een studio waarin we op anderhalve meter afstand op kunnen nemen. We werkten een nieuwe redactionele (review)strategie uit, met focus op meer reviews in meer productgroepen, en diepgaandere tests. En hoewel de vernieuwde redactie helaas nog nooit fysiek samen is geweest, hebben we wel tijd uitgetrokken om elkaar via digitale wegen zo goed mogelijk te leren kennen om zo een basis te leggen voor de toekomst.

De nieuwe Tech Hub-studio in aanbouw, en het resultaat

De eerste resultaten zijn bemoedigend: waar we vorig jaar tussen 1 september en het einde van het jaar 50 reviews en round-ups publiceerden, zijn het er dit jaar 88. Daarbij hebben we de testprocedures voor een aantal productcategorieën al vernieuwd en uitgebreid. Daar gaan we volgend jaar zeker mee door; de afgelopen periode hebben we bijvoorbeeld veel tijd gestoken in het opnieuw uitdenken van ons testprotocol voor routers. Daar zullen jullie in 2021 de vruchten van gaan plukken.

2021 en verder

De wijzigingen aan de reviewkant zijn misschien als eerste zichtbaar, maar het is slechts een deel van de veranderingen die in de pijplijn zitten. In lijn met onze keuze om te focussen op echte techliefhebbers zullen we in 2021 - en daarna - nog meer inzetten op dingen doen en ontwikkelen waar jullie als community blij van worden. Ook blijven we kijken hoe we Tweakers op de lange termijn gezond kunnen houden, bijvoorbeeld met vernieuwingen in onze abonnementen, waarvoor we op dit moment een bèta draaien rondom extra artikelen voor abonnees. Dat zal af en toe discussie opleveren, zoals bij die Premium-artikelen, en we zullen van tijd tot tijd moeten bijsturen. Maar zoals we in september bij de aankondiging van deze nieuwe richting al schreven: 'Dit is een proces waarin we elke dag, week en maand weer stappen zullen zetten. Daarbij is jullie feedback onmisbaar, dus blijf ons voorzien van jullie input en suggesties, zodat we samen aan een nog beter Tweakers kunnen bouwen'.