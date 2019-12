Gelukkig nieuwjaar!: we blikken weer terug in cijfers

Gelukkig nieuwjaar! We hopen dat je een mooie afsluiting van 2019 hebt gehad en wensen iedereen een geweldig 2020. Traditiegetrouw openen we het jaar met statistieken over het afgelopen jaar. Daarbij beginnen we met cijfers over mobiel gebruik, want door wijzigingen in de meetmethode kunnen we de desktopcijfers niet met eerdere jaren vergelijken.

Wat als eerste opvalt is dat OnePlus afgelopen jaar een forse inhaalslag heeft gemaakt en daarbij aandeel afsnoept van Apple en Samsung. Onder de bezoekers is het nu duidelijk het derde smartphonemerk.

Kijken we vervolgens naar welke versies van Android op die telefoons draaien, dan valt op dat er door de jaren heen een verschuiving plaatsvindt naar nieuwere versies. Het duurt nog steeds relatief lang voor de nieuwste Android-versie zijn weg naar toestellen heeft gevonden, maar steeds meer mensen zitten aan het eind van het jaar op de een-na-nieuwste Android-release.

Apple heeft dat duidelijk beter voor elkaar. Daar draait bijna driekwart de een-na-nieuwste release en heeft meer dan twintig procent al geüpgraded naar iOS 13.

Ook dit jaar zagen we het totaal aantal posts in het forum wat afnemen, al waren het er met meer dan 1,7 miljoen nog steeds een heleboel. Het aantal geplaatste reacties op de frontpage nam nipt toe.

Content

Nieuwsbericht met meeste reacties Reacties Disney+ start met gratis proefperiode van twee maanden in Nederland 853 Apple brengt iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max op 20 september uit 782 Boete voor smartphonegebruik op fiets wordt 95 euro 733 KPN tegen actiegroep: besluit om merknaam Xs4all te schrappen staat vast 689 Nederlands verbod op smartphone vasthouden tijdens fietsen gaat maandag in 678 Nederlands kabinet overweegt rekeningrijden voor alleen elektrische auto's' 673 KPN: merknamen Telfort en Xs4all gaan verdwijnen 664 Tesla biedt kopers Model S en X opnieuw ongelimiteerd gratis laden aan 652 Cloudflare stopt ondersteunen van omstreden forum 8chan 650 ING gaat persoonlijke aanbiedingen doen op basis van bij- en afschrijvingen 625

Reviews met meeste reacties Reacties De praktijk van elektrisch rijden - Van laden tot rijden met één pedaal 906 Apple iPhone 11-serie Review - Erop en erover 680 Ziggo Mediabox Next - 4k kijken en opnemen in de cloud 599 Elektrische motoren - Is zo'n zacht zoemend snelheidsmonster wat? 565 Zelfrijdende auto's - Zijn wij de laatste generatie bestuurders? 527 Google Stadia - Makkelijk, maar duur en niet af 405 De toekomst van uhd-blu-ray - Zit er nog leven in de 4k-schijfjes? 401 Cookiemuur mag niet meer. Wat nu? 395 De 3,5mm-jack op smartphones is er nog 387 De grote droom van kernfusie: op bezoek bij de ITER-reactor 384

Kijken we vervolgens naar wat voor onderwerpen de tongen losmaken, dan zien we zoals altijd dat de komst van nieuwe iPhones hoog in de lijst staat. Maar ook elektrisch rijden, het lot van Xs4all, en Disney's streamingdienst zorgden het afgelopen jaar voor veel discussie.

Top 10 nieuwsberichten Pageviews Disney+ start met gratis proefperiode van twee maanden in Nederland 158235 Ziggo start levering Mediabox Next aan alle Complete- en Max-klanten 149331 Apple brengt iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max op 20 september uit 149037 Fortnite is down nadat alles in zwart gat verdween 141057 Ziggo-klanten kunnen extra Mediabox Next afnemen voor vijf euro per maand 105882 KPN vernieuwt abonnementen voor vast en mobiel internet tv en bellen 102060 Wifispeakers van Ikea en Sonos liggen vanaf augustus in de schappen 87024 Windows 10 November 2019 Update is beschikbaar 82047 Google begint met distributie van Android Auto 2019 81249 Tesla biedt kopers Model S en X opnieuw ongelimiteerd gratis laden aan 80325

Datzelfde Disney+ zien we enigszins verrassend ook bovendrijven als we kijken naar de best gelezen nieuwsberichten van afgelopen jaar. In het kielzog van Disney+ volgen Ziggo en Apple, twee andere bedrijven die altijd veel bekijks trekken.

Top 10 artikelen (exc. nieuws) Visits Wat zijn de beste Black Friday-deals? - Wij zoeken het voor je uit 571305 Samsung Galaxy S10-serie - Meer technologie achter de schermen 165249 Desktop Best Buy Guide: September 2019 155190 Smartphone Best Buy Guide - Oktober 2019 128457 Desktop Best Buy Guide - Januari 2019 128142 Smartphone Best Buy Guide - Zomer 2019 125475 Laptop Best Buy Guide - Augustus 2019 121170 Ziggo Mediabox Next - 4k kijken en opnemen in de cloud 120372 Smartphone Best Buy Guide - Voorjaar 2019 119994 Elektrische motoren - Is zo'n zacht zoemend snelheidsmonster wat? 111468

Kijken we naar alles wat geen nieuws is, dan zien we net als vorig jaar de populariteit van de Best Buy Guides, die een behoorlijke long tail hebben. Maar met kop en schouders steekt ons artikel over Black Friday, waarin we op basis van Pricewatch-data échte deals uitlichten, boven alles uit.

Top 10 reviews Visits Samsung Galaxy S10-serie - Meer technologie achter de schermen 165249 Ziggo Mediabox Next - 4k kijken en opnemen in de cloud 120372 Elektrische motoren - Is zo'n zacht zoemend snelheidsmonster wat? 111468 Apple iPhone 11-serie Review - Erop en erover 106176 Ryzen 3900X en 3700X - AMD stoot Intel van de troon 103089 Android One-telefoons rond 200 euro 102963 Huawei P30 en P30 Pro - Smullen voor de smartphonefotograaf 102690 Tablets van rond de 200 euro - Een prijsklasse met duivelse keuzes 102060 LG C9 oled-tv Review - Top-tv met hdmi 2.1 101136

Top 10 previews Visits Samsung Galaxy A50 - De betaalbare klasse onder de S10-serie 109662 Microsoft Flight Simulator - Vliegen boven een fotorealistische wereld 72135 Xiaomi Mi 9 - Bom onder stijgende smartphoneprijzen 63945 Samsung Galaxy S10 - Veelzijdige camera en fijne ontgrendeling 60753 Satisfactory - Voor wie de zaken graag netjes op orde houdt 53571 Harry Potter Wizards Unite - Betere versie van Pokémon Go 52269 iOS 13 en iPadOS - De duistere kant van Apple 52227 Nokia 6.2 en 7.2 - Android One to rule them all? 50757 De nieuwe oled-tvs van LG - Groter, meer pixels en hdmi 2.1 49896 Samsung Galaxy A80 - Verdraaid vernuftig, maar tegen welke prijs? 49539

Laten we dergelijke artikelen buiten beschouwen en richtten we ons op alles dat productgerelateerd is, dan zien we dat Samsung met zijn S10-serie hoge ogen gooide. Ook het feit dat Ziggo een nieuw mediakastje introduceerde trok zeker jullie aandacht.

Top 10 achtergrondverhalen Visits Elektrische motoren - Is zo'n zacht zoemend snelheidsmonster wat? 111468 De praktijk van elektrisch rijden - Van laden tot rijden met één pedaal 86898 Lifi komt eraan - Draadloze verbindingen zien het licht 81648 Bouw je eigen navigatiescherm - Op basis van een Pi en Android Auto 81375 Spektakel op de smartphonemarkt - De strijd om de telefoon van de toekomst 80514 De tofste Pi-projecten uit de community 73017 Digitale deurbellen - Het twijfelachtige effect en de privacyzorgen 70539 Snelladen in een stroomversnelling - Nieuwe laadtechnieken voor smartphones 69216 Android zonder Google - Wat kun je zonder Google-diensten? 69195 Alles over framerates en waarom film altijd 24fps zal blijven 67935

Bovenstaand lijstje van achtergrondverhalen laat zien dat alles rondom elektrisch vervoer goed scoort en dat knutselprojecten rondom een Raspberry Pi ook in de smaak vallen.

Het bereik van de Tweakers Podcast groeide gestaag in het afgelopen jaar. Een enkele keer publiceerden we twee afleveringen in een week - vandaar de piek - en halverwege het jaar stapten we over op een meer realistische manier van luisteraars meten, waardoor de absolute getallen wat inzakten.

Community

Top 10 karmaverdieners Karma VECTOR ® 103399 WhatsappHack 87094 rens-br 79884 bbob1970 59292 Hackus 53379 Jolke 49001 Cergorach 46832 batjes 45873 KuuKe 45665 wildhagen 44378

Je kunt op een heleboel manieren karma verdienen en VECTOR ® verdiende het afgelopen jaar het meeste van iedereen. Voornamelijk met forumposts, zoals je verderop kunt zien.

Aantal reacties bij nieuws Reacties OxWax 3913 SuperDre 3425 DigitalExorcist 3373 bbob1970 3367 WhatsappHack 3276 TheVivaldi 2681 andreetje 2456 Blokker_1999 2179 Knippr 2080 ajolla 2065

Aantal reacties bij reviews Reacties andreetje 323 DigitalExorcist 247 Finraziel 221 Knippr 207 AmigaWolf 199 theduke1989 189 Vayra 186 Bomberman71 185 Ruw ER 146 R4gnax 145

OxWax reageerde in 2019 bijna 4000 keer onder een nieuwsbericht, maar liet reviews naast zich liggen; daar spant andreetje de kroon. Zouden we de aantallen optellen, dan is het DigitalExorcist die de meeste bijdragen leverde.

Aantal forumposts per user Posts VECTOR ® 12617 ByteMe_ 10674 Hackus 7905 Technomania ® 7012 HMC 6943 Mel33 6843 DaniëlWW2 6823 Touchdomex 6673 drooger 6534 SRich 6171

Zoals gezegd was karmaranglijstaanvoerder VECTOR ® de laatste twaalf maanden behoorlijk actief in het forum, met meer dan 12.000 posts.

Top 10 forumtopics Posts Het grote Tesla Levering topic 31593 [Voetbal] Nationale clubs seizoen 2019/2020 15682 [Slowchat] Het grote cryptocurrency slowchat topic #7 15510 [F1] Seizoen 2019 - Deel 1 15277 [Voetbal] Centraal Voetbaltopic 2018/2019 - Deel 2 13788 Het grote Tesla topic - deel 2 13325 Brexit en de Britse politiek: Deel 2. Eindspel of Reboot? 12054 [ZT] [Slowchat] Het grote cryptocurrency slowchat topic #8 11940 Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7 10811 [ZT] [Slowchat] Het grote cryptocurrency slowchat topic #9 10712

Waar werd dan zoveel over gepost? Nou, over het wachten op je nieuwe Tesla bijvoorbeeld. Wat niet gek is, gezien de populariteit van artikelen over elektrisch rijden in het algemeen en Tesla in het bijzonder. Ook sport en crypto hielden de gemoederen flink bezig.

Users met meeste +1 op het forum ByteMe_ 13114 DaniëlWW2 11149 Blerp 9539 Technomania ® 8780 Ardana 8676 VECTOR ® 8514 Jolke 7429 basvn 7007 wauske 7002 aReaRe© 6958

+1's en duimpjes werden rijkelijk uitgedeeld afgelopen jaar, waarbij ByteMe_ de meeste +1's kreeg en onze eigen moderator DaniëlWW2 er ook een heleboel verzamelde.

Top 10 Tweakblogs obv views Views Mr & Mrs Foritain say... WINNERS! :D 22378 Eerste review 21862 Waarom ik steeds minder op AliExpress bestel... 17512 Een slimme deurbel 🔔 13786 Fotoupdate 13106 Hacking an SSD in a Playstation Classic 13075 AliExpress werkt verslavend! 11506 ⛔ Platleggen van Amsterdam ⛔ 10930 C64 Golden Pi Edition 10900 🥪 Heb JIJ straks niets meer te eten? 🥪 10315

Top 10 Tweakblogs met meeste reacties Reacties 🥪 Heb JIJ straks niets meer te eten? 🥪 181 ⛔ Platleggen van Amsterdam ⛔ 131 Wen er maar aan 124 Ik ben rijk nu. 81 AliExpress (Mis)koopje: 3.1A USB Adapter Auto 69 Heb of wil jij kinderen? 59 Extinction rebellion: Waar blijft die blog? 56 6 conclusies na 3 weken forenzen per trein 52 Mr & Mrs Foritain say... WINNERS! :D 51 Ik wen er NIET aan 50

Top 10 users met meeste reacties op Tweakblogs Reacties Foritain 171 Kain_niaK 164 XiaomiGlobal 158 Harm_H 117 kazz1980 73 i-chat 63 Chief 53 sys64738 51 Pietervs 49 niek_nijmegen 47

Ook op Tweakblogs gebeurde het afgelopen jaar genoeg, waarbij Foritain - en mevrouw Foritain - de best gelezen blog hadden en zelf ook veel reacties achterlieten.

Pricewatch en V&A

Het mag geen verrassing meer heten na al die jaren: smartphones is en blijft de populairste categorie in de Pricewatch. Televisies en laptops strijden om de tweede plek, terwijl we veel zaken die zich in of rondom een computerbehuizing bevinden verderop in de lijst vinden.

Of jullie zijn massaal meer gaan vliegen, of jullie zijn erachter dat een goede koptelefoon met noise-cancelling ook in veel andere situaties een uitkomst is. Hoe het ook zij, Sony's nieuwste versie was over het hele jaar bekeken het populairst in de Pricewatch. Zoals we ook al bij de reviews zagen, zijn Samsungs nieuwste telefoons erg populair, en ook LG's oled-televisies konden op veel interesse rekenen.

Waarschijnlijk maakt een deel van de console-gamers zich op voor een nieuwe generatie, want de PS4 Pro werd het meest aangeboden op Vraag & Aanbod, het afgelopen jaar. Gelukkig kwam deze console ook voor in de top tien van gezochte producten. Samsung Galaxy S10-kopers deden hun twee jaar oude telefoon van de hand, en de telefoons van Apple laten nog maar eens zien hoe groot hun aandeel in de tweedehandsmarkt is.