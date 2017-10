Samengevat Zhiyun heeft voor de Z1 Smooth Q wat ontwerp en functionaliteit betreft duidelijk gekeken naar de DJI Osmo Mobile, maar hij is een stuk betaalbaarder. De grip is prettig en de knoppen bieden goede functionaliteit, evenals de app. De app is nog wel voor verbetering vatbaar, vooral wat betreft de ondersteuning van courante Android-telefoons. De accucapaciteit van 26.650mAh is een beetje overdreven, maar heeft als voordeel dat je de gimbal ook als powerbank kunt gebruiken; hij beschikt over een ingebouwde usb-poort. Als goedkoopste gimbal in deze vergelijking biedt de Zhiyun de beste prijs-prestatieverhouding. Pluspunten Relatief lage prijs

Goede stabilisatie

Goede grip en knoppen

Redelijk complete app

Enorme accucapaciteit Minpunten Beperkte app-ondersteuning voor Android

Matige tracking

Geen rubber op de grip Eindoordeel Getest Zhiyun Gimbal Smooth Q voor Smartphones Prijs bij publicatie: € 179,- Vanaf € 151,50 Vergelijk prijzen

Dat mensen de camera van hun smartphone steeds meer gebruiken, is geen geheim. Dat er meer dan ooit gefotografeerd wordt, maar steeds minder met een 'echte' camera, is ook een gegeven. De laatste tijd zien we echter een nieuwe trend: er wordt steeds meer gefilmd met een smartphone. Voor huis-, tuin- en keukenmomenten is dat prima, maar al snel valt op dat de beelden niet altijd even vloeiend zijn, vooral niet als de filmer zelf ook beweegt. Optische en elektronische stabilisatie worden weliswaar steeds effectiever, maar lopen of rennen tijdens het filmen is eigenlijk not done. En dat is jammer, want dat levert juist dynamische beelden op.

In de bovenstaande video zie je het grote verschil in stabilisatie tussen een smartphone en een gimbal

Een nieuwe rage zijn zogenaamde smartphonestabilizers. Deze zijn uitgerust met een drieassige gimbal, net als drones, en compenseren daardoor iedere vorm van beweging, zelfs als je rent. Dit levert zeer vloeiende beelden op, die er daardoor professioneel uitzien. Tot voor kort waren deze stabilizers redelijk prijzig, maar tegenwoordig kun je ze, bij een aanbieding, al voor iets meer dan honderd euro op de kop tikken. Dat maakt ze ook interessant voor consumenten, die daarmee vloeiende beelden van hun vakantie kunnen maken. Ze worden al veel gebruikt door onder anderen vloggers, makelaars en journalisten, zoals wijzelf, tijdens beurzen.

Het werd dus hoog tijd voor een vergelijking, want wat zijn nu de verschillen tussen een stabilizer van 150 euro en een van 300 euro? En belangrijker: is het verschil terug te zien aan de beelden? Voor deze vergelijking hebben wij de DJI Osmo Mobile, de Zhiyun Z1 Smooth Q, de Feiyu Tech Vimble C, de Moza Mini C en de Lanparte LA3D S2 vergeleken op basis van hun bediening, stabilisatie en mogelijkheden.

Met dank aan CameraNu.nl voor het beschikbaar stellen van de testproducten.