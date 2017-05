Door Sim Kranenburg, maandag 22 mei 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Nog niet zo lang geleden hadden bijna alle televisies een swivel stand, waarop het scherm een stukje naar links en naar rechts gedraaid kon worden. Om de een of andere reden is een dergelijke voet uit de gratie geraakt en tegenwoordig moet je bijna alle televisies verschuiven op het meubel als je ze wat wil bijdraaien.

Panasonic heeft nu een tv met een voet waarmee de tv niet alleen bijgedraaid kan worden, maar ook in hoogte verstelbaar is: de EXW784. Hij is verkrijgbaar in vier maten van 50 tot en met 75 inch. Op het moment van schrijven is de kleinste maat verkrijgbaar vanaf 1400 euro en staat het grote 75"-model in de Pricewatch voor maar liefst 4500 euro. Wij bekeken de 58"-versie, die vanaf zo'n 1700 euro verkrijgbaar is. Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat de 65"-versie niet op de voet gedraaid kan worden en dat het 75"-model bovendien niet in hoogte verstelbaar is.

De EXW784 kan, zoals bijna alle wat duurdere televisies in 2017, hdr-weergeven in de formaten hdr10 en hybrid log gamma. Dat is een leuke toevoeging, maar veel verwachten we er niet van, want het va-beeldpaneel is niet voorzien van een full array local dimming backlight en ook is de maximale helderheid niet erg hoog. De tv draait op My Home Screen 2.0; het besturingssysteem dat voorheen Firefox OS heette. Er is een dubbel CI+-slot, zodat twee zenders tegelijk kunnen worden gedecodeerd, een functie die alleen op Panasonic-televisies verkrijgbaar is.