Door Arnoud Wokke, vrijdag 26 mei 2017 06:00

Het is een algemeen bekend verschijnsel dat veel opvolgers van films minder sterk zijn dan het origineel; denk bijvoorbeeld aan Jurassic Park, Independence Day of Airplane. Natuurlijk zijn er uitzonderingen; de opvolgers van Star Wars en The Godfather werden beter ontvangen dan het origineel.

In de telecomwereld is het vaak juist omgekeerd. Technologiebedrijven leren vaak van fouten, kunnen na de release van een eerste versie vaak beter schatten wat huidige en potentiële klanten willen, en de technologie schrijdt ook voort, waardoor ze een beter product kunnen maken. Toch is er ook in de telecomindustrie weleens een opvolger die maar weinig mensen enthousiast kan maken. De HTC One M9 bijvoorbeeld, die de One M8 moest opvolgen, kreeg op Tweakers een fors lagere beoordeling. De OnePlus 2 was na de OnePlus One evenmin de upgrade waar veel mensen op hoopten.

De Watch 2 van Huawei heeft de moeilijke opdracht om in de voetsporen te treden van de smartwatch die in de begindagen van Android Wear gold als een van de mooiste en klassiek ogende klokjes. De Watch 2 is duidelijk anders op het gebied van design en dat zal niet bij iedereen in de smaak vallen.

Ontwerp

Het model dat wij hebben kunnen reviewen, is een Watch 2 en dus geen Watch 2 Classic. Ten opzichte van de eerste Huawei Watch heeft hij een kleiner scherm in een grotere behuizing. Bovendien ligt het scherm nu meer in de behuizing in plaats van erop.

Huawei Watch 2 Watch Afmetingen 48,9x45mm 42x42mm Dikte 12,6mm 11,3mm Gewicht 57g 55g Scherm 1,2" oled

390x390 pixels 1,4"

400x400 pixels

De Watch 2 is grotendeels gemaakt van kunststof. Het horloge heeft een grote, opstaande rand met aanduidingen van minuten. Dat heeft als bijkomend voordeel dat het horloge bij een val niet op het scherm kan vallen. Wel is de bezel behoorlijk wat groter dan bij de eerste Huawei Watch, die alleen een smal metalen randje heeft. De achterkant is deels van metaal, met een kunststof gedeelte aan de binnenkant, waar de ledjes zitten voor de hartslagmeter. Aan de zijkant zijn vijf pinnetjes te vinden voor de lader. In de behuizing zitten verder vier torx-schroefjes.

Aan de zijkant zitten twee knoppen. De bovenste daarvan is in gebruik als functieknop; vanuit een app leidt hij de gebruiker terug naar de watchface en vanuit de wijzerplaat kom je in het hoofdmenu terecht. De onderste knop leidt standaard naar Huawei Fit, de gezondheidsapp van de fabrikant. In de instellingen is dat aan te passen. De knoppen zijn geen kronen en ook de bezel is niet draaibaar, waardoor het touchscreen de enige manier is om te scrollen door opties en menu's op de smartwatch. Dat is jammer, want vrijwel alle nieuwe horloges hebben een manier om een horloge te bedienen zonder het scherm met de vinger te blokkeren.

Het bandje is ervan af te halen met een vrij eenvoudig systeem met het omhalen van een pinnetje. Er waren op het moment van schrijven nog geen andere bandjes online beschikbaar. De standaardband is van een rubberachtig materiaal en is bij langdurig dragen in mijn ervaring niet echt comfortabel.

Tear-down

De Watch 2 is een erg complete smartwatch, met onder meer een hartslagmeter, nfc voor contactloos betalen voor als je in een land woont en een bank hebt die dat ondersteunen, en gps voor het bijhouden van de locatie. Dat is indrukwekkend voor een horloge dat weliswaar enigszins groot is, maar niet overdreven. De hartslagmeter met leds is vrij algemeen in gebruik in wearables en veel gebruikers zullen weten in hoeverre het voor hen een betrouwbare meting van de hartslag oplevert. Wie serieus met sport bezig is en de hartslag bijhouden belangrijk vindt, is beter af met een gespecialiseerde methode als een borstband. Gps is voor het bijhouden van buitengebruik ook heel praktisch, zeker als het gaat om het nagaan van trajecten en het schatten van afstanden.

Nu we het toch hebben over al die functies: hoe krijg je dat eigenlijk in zo'n relatief compacte behuizing? Er is maar één manier om dat uit te vinden en daarvoor hebben we ons gereedschap ter hand gepakt en de Watch 2 uit elkaar gehaald. Dat doe je door eerst de ielige torx-schroefjes los te halen. Vervolgens peuter je wat in de gaatjes onderin, natuurlijk met iets van plastic, bijvoorbeeld een plectrum of spudger. Met een mooie 'ploink' komt het metalen plaatje met de vingerafdrukscanner los van de behuizing.

Wat je vervolgens ziet, is een behuizing met de accu er nog in - op de foto hierboven is die al los - en een kabel die de hartslagsensor verbindt met het pcb. Er zit een metalen plaatje over de connector van de hartslagsensor en de accu. Dat zit vast met een klein kruiskopje. Daarna kun je beide connectors loshalen en vervolgens kun je de accu uit de behuizing wippen. Het is dus inderdaad mogelijk om de accu eruit te halen zonder andere onderdelen aan te raken en dat is een stap vooruit ten opzichte van de vorige Watch, waarbij het hele pcb eruit moest om de accu te vervangen.

De trilmotor zit samen met de hartslagsensor tegen de achterkant aan. In de binnenkant zijn verder de displayconnectors zichtbaar aan de linkerkant, een paar sensoren aan de bovenkant, en de uitsparing voor de trilmotor en daaronder de vochtindicator aan de onderkant. Die vochtindicator is opvallend, want Huawei claimt dat de smartwatch een ip68-certificering heeft verdiend. Dat is duidelijk te zien in het ontwerp, want de hele binnenkant is beschermd met een rubberen randje. Dat zou inderdaad voldoende bescherming moeten bieden.

Accuduur

De accu heeft een capaciteit van 420mAh en dat is voor een smartwatch behoorlijk, zeker afgezet tegen de grootte van het klokje. Je zou kunnen verwachten dat hij langer meegaat dan andere horloges, maar dat bleek in de praktijk niet het geval. Met alle functies aan en het scherm ook altijd ingeschakeld op de zwart-witmodus kwam het horloge tot om en nabij de 24 uur. Met het scherm uit kun je dat verlengen, maar nog altijd kun je de accuduur niet meten in dagen.

Dat komt natuurlijk door het oledscherm in combinatie met het geregeld meten van de hartslag en allerlei andere sensoren die aan moeten staan. Het is in vergelijking met andere smartwatches met Android Wear zeker geen bijzonder slechte accuduur, maar ook niet echt een goede. Het verschilt natuurlijk per gebruik - hoe meer notificaties, hoe beter het gaat - en of je gebruikmaakt van bijvoorbeeld wifi of louter de bluetooth-verbinding. Elke nacht opladen is echter aan te raden en het einde van de dag is gelukkig in vrijwel alle omstandigheden te halen.

Zoals je in de tear-down hebt kunnen zien, is het vervangen van de accu redelijk te doen. De accu is de makkelijkst te vervangen component van het horloge, maar vervangende accu's zijn nog niet online te krijgen.

Scherm

Het oledscherm van de Watch 2 heeft een diagonaal van 1,2" en een resolutie van 390x390 pixels. Het is een rond scherm en over het algemeen is het prima. De afleesbaarheid in direct zonlicht is afdoende, maar houdt zeker niet over. Het klokje heeft een lichtsensor om de helderheid van de pixels af te stemmen op het omgevingslicht en dat gaat vaak goed. Er is bovendien een modus om het scherm altijd actief te houden en die werkt prima, maar in zonlicht staan de pixels dan natuurlijk nooit fel genoeg.

Dat is een paradox; de Watch 2 is duidelijk een klokje dat gezien het ontwerp en de functies is gericht op sportief gebruik en vooral buiten, maar de display is beter toegerust op gebruik binnen. Motorola loste dat op met een AnyLight-scherm op de Moto 360 Sport. Naast een reguliere lcd heeft dat horloge een reflectief scherm voor gebruik buiten. Casio deed ook zoiets op de WSD-F10, die een tweede schermlaag heeft met reflectieve eigenschappen en een monochrome structuur. Apple deed het minder subtiel op zijn Watch Series 2 en zorgde voor een maximale schermhelderheid van 1000cd/m². De Watch 2 heeft dat allemaal niet en dat is een gemiste kans. Het zou een manier zijn geweest om het horloge echt te onderscheiden en buiten bruikbaar te maken.

Software en hardware

De Watch 2 draait op Android Wear 2.0. Dat hebben we behandeld in een apart verhaal. Fabrikanten mogen weinig aanpassen aan Wear 2.0 en dat heeft Huawei dus ook niet kunnen doen. Er staan natuurlijk eigen apps op, zoals Huaweis fitnessapp en eigen wijzerplaten, maar daar blijft het bij.

Het klokje heeft een Snapdragon Wear 2100-soc, een voor wearables ontworpen chip van Qualcomm. Hij heeft vier Cortex A7-processorkernen op 1,2GHz en een Adreno 304-gpu, gecombineerd met 786MB aan lpddr3-geheugen. Qualcomm laat de Wear 2100 maken op een 28nm-procedé.

De interface van de Watch 2 loopt prima en vloeiend, al had de boel wel wat sneller kunnen zijn. Op horloges zijn de laadtijden van apps nog veel belangrijker dan op smartphones en op dat punt laat de Watch 2 het weleens een beetje afweten. Vlak na het starten is het horloge trouwens niet vooruit te branden, maar dat zal komen doordat de software op de achtergrond nog allerlei dingen aan het doen is.

Concurrentie

Het is lastig om de concurrentie voor de Watch 2 aan te duiden. Als het gaat om het bijhouden van gezondheid of sportprestaties, zijn er voor veel minder geld fitnesstrackers te vinden van bijvoorbeeld Fitbit, Garmin, TomTom of de opties van bijvoorbeeld Xiaomi of Huaweis eigen Fit. Wie een smartwatch wil, kan ook kiezen voor een Gear S2, Gear S3 of Apple Watch, of wachten op een Wear-horloge van een modemerk als Diesel of Armani. Wat je verkiest, zal sterk afhangen van het besturingssysteem en merk van je telefoon, en wat je mooi vindt.

Conclusie

De Watch 2 is geen smartwatch voor een groot publiek. Het is een sportief klokje met veel van de functies van een fitnesstracker of andere sportgerichte accessoires, maar met het besturingssysteem en het voorkomen van een smartwatch. Het gebrek aan een uitstekend afleesbaar scherm in alle omstandigheden doet afbreuk aan de sportieve functie, terwijl het rubberachtige bandje het horloge ongeschikt maakt om het bij alle gelegenheden om te hebben. Er zijn meer nadelen. De Watch 2 heeft een kleiner scherm in een grotere behuizing en er is geen andere manier van scrollen dan vegen over het touchscreen, iets wat de concurrenten inmiddels anders doen.

Toch is er ook veel in het voordeel te zeggen van de Watch 2. Het is knap dat Huawei zoveel functies in een horloge heeft weten te proppen dat relatief zo klein is. Gps, nfc en wifi: je kunt het zo gek niet bedenken of het zit erin. Wie dit horloge als helemaal zelfstandige smartwatch wil gebruiken, kan kiezen voor een variant met simkaartingang. Hij is bovendien wel groot, maar zeker niet bizar in omvang.

Uiteindelijk is er veel voor en tegen een bepaald model van een smartwatch in te brengen, maar het zou al heel wat zijn als je eruit bent dat je een smartwatch wil dragen. Het is een categorie die ondanks de bemoeienis van een paar van de grootste bedrijven uit de techindustrie nog altijd niet op grote schaal van de grond is gekomen. Veel van de techbedrijven kiezen daarom voor een duidelijke focus, bijvoorbeeld sport of stijl. Huawei doet geen van beide. De Watch 2 is geen sporthorloge zoals modellen van Garmin of TomTom, maar het is ook geen stijlhorloge, daarvoor heeft het de Watch 2 Classic gemaakt. Daarmee is de Watch 2 een metafoor voor de hele smartwatchmarkt van de afgelopen jaren; in de scherpe keuze tussen sport en stijl vallen smartwatches vooralsnog tussen wal en schip.