December Gift Guide 2024

De dagen worden korter, de temperaturen naderen het vriespunt en de pepernoten liggen alweer twee maanden in de schappen. Kortom: het einde van het jaar nadert en daarmee komen ook de feestdagen weer in de buurt. Het blijft natuurlijk lastig om voor iedereen een mooi presentje te bedenken en daarom heeft Tweakers ook dit jaar, samen met jullie, een mooie Gift Guide samengesteld. Net als voorgaande jaren staat hij vol met leuke suggesties voor (nerdy) sinterklaas- en kerstcadeaus.

De Gift Guide is niet alleen handig als je op zoek bent naar een cadeautje voor iemand anders, maar ook handig om te delen met vrienden en familie die een cadeautje voor jou willen kopen. Ook kun je hem gebruiken als je jezelf een leuk techcadeau gunt voor de feestdagen. Voor elke portemonnee en gelegenheid is er iets, van schoencadeautjes tot grote giften; de suggesties lopen uiteen van minder dan een tientje tot maximaal 300 euro.

Als vanouds is deze lijst met cadeautips samengesteld op basis van jullie input. Via het forumtopic ontvingen we weer een enorme hoeveelheid suggesties, waarvoor we jullie graag willen bedanken. Veel van de suggesties betreffen techproducten, maar je zult ook de nodige uitschieters tegenkomen, van boeken tot schroevendraaiers en pizzaovens.

Alle beschrijvingen die je leest bij de producten komen zoveel mogelijk van de communityleden die ze hebben aangedragen, met alleen een beetje eindredactie van onze kant. De Tweakers-redactie heeft deze producten dan ook niet getest of beoordeeld, tenzij dat is aangegeven; dit zijn vooral jullie tips.

Waar mogelijk hebben we prijslinks uit de Pricewatch opgenomen, zodat je altijd de actuele, laagste prijs hebt. Van producten die niet in de Pricewatch opgenomen zijn, tonen we de prijs die op het moment van samenstellen actueel was. Veel dank aan iedereen die aan deze Gift Guide heeft bijgedragen. We wensen je veel leesplezier en hopen dat je hiermee de nodige inspiratie opdoet!