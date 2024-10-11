Door Daan van Monsjou

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 06:00 128

Shadows of Doubt Review

Buggy detectivegame biedt extreem veel vrijheid

11-10-2024 • 06:00

128

Artikel

Shadows of Doubt

Shadows of Doubt is een zeer vermakelijke detectivegame. Doordat nagenoeg alle content procedureel gegenereerd is, weet je nooit van tevoren wat je kunt verwachten. Dat maakt de game (in positieve zin) vaak onvoorspelbaar en vooral erg herspeelbaar. Bovendien krijg je als speler zeer veel vrijheid in je speurwerk en doet het spel een beroep op je fantasie en inzicht. Daar staat wel tegenover dat de game nog erg buggy is, zeker voor een titel die niet langer in Early Access verkeert. De gameplay bevat daarnaast weinig actie en zal niet voor iedereen zijn weggelegd. Als je daaromheen kunt kijken, biedt Shadows of Doubt een erg unieke spelervaring.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Shadows of Doubt, Windows

Prijs bij publicatie: € 24,99

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Het is 3.00 uur 's nachts als er een melding binnenkomt op de portofoon. Er is zojuist een moord gesignaleerd op Nilsen Boulevard. Ik snel door de met smog gevulde straten en als ik op de plaats delict aankom, is de politie al ter plaatse. Het slachtoffer heet Nelson Armstrong en is ongeveer een uur geleden in zijn appartement omgebracht met een vuurwapen, zo blijkt na rondvraag bij getuigen. Op de grond, naast het lichaam, ligt een visitekaartje met daarop wat gekrabbelde tekst: "Niet waardig."

Het is een van de vele procedureel gegenereerde moordzaken in deze dichtbevolkte en zwaar geïndustrialiseerde stad, tevens de thuisbasis van mijn freelancedetective. Net als alle andere inwoners wil hij genoeg sociale credits verzamelen om met pensioen te mogen in 'The Fields', naar verluidt een van de laatste plekken op aarde die ongerept is door klimaatverandering en de daardoor stijgende zeespiegel.

Voor het oplossen van zulke moorden hoef je helaas niet bij de autoriteiten te zijn. De geprivatiseerde politiedienst van Starch Kola, de megacorporatie aan de leiding van de 'Verenigde Atlantische Staten', is namelijk zwaar overbelast en dus niet in staat om de misdaad bij te benen. De cold cases stapelen zich op. De moord op Nelson dreigt hetzelfde lot, maar gelukkig ben ik er; burgers mogen het heft in eigen handen nemen en tegen betaling, en de begeerde sociale credits, de misdaad bestrijden.

Ik vraag de politie vriendelijk of ik het plaats delict verder mag onderzoeken en krijg daarvoor de rest van de nacht de tijd. Op het visitekaartje zijn vingerafdrukken gevonden die niet van het slachtoffer of zijn partner zijn en diezelfde vingerafdruk zit op het omhulsel van de kogel die Nelson een uur geleden om het leven bracht. Bingo, daar kunnen we iets mee.

Shadows of Doubt

De wereld ligt voor je open

Het is vanaf dit punt dat de wereld voor je openligt als speler van Shadows of Doubt. Deze detectivesimulator, die eind september uit Early Access kwam, dropt jouw detective in een retrofuturistische cyberpunkstad. Pakweg iedere 24 uur wordt een moord gepleegd en het is aan jou om die op te lossen.

Wat dat extra interessant maakt, is dat zowel de stad als zijn inwoners én alle (moord)zaken procedureel gegenereerd kunnen worden. Dat is precies wat deze game zo uniek maakt; je weet van tevoren nooit wat je precies kunt verwachten. Gelukkig zijn er oneindig veel mogelijkheden om iedere zaak tot een goed einde te brengen.

Tijdens het onderzoeken van de plaats delict kun je bijvoorbeeld meer te weten komen over het slachtoffer, zoals zijn of haar werkplek; aanwijzingen die je later wellicht kunt gebruiken. Daar houdt het echter niet op. Zonder te veel te willen spoilen: je zou bijvoorbeeld cctv-beelden kunnen opvragen bij de beveiliging van het flatgebouw of inbreken in hun kantoor als ze die niet willen geven. Je kunt omwonenden vragen om verklaringen, in de hoop dat ze een glimp van de dader hebben opgevangen. Of misschien heb je de pincode van het slachtoffer wel gevonden in een lade en besluit je de e-mails op zijn of haar computer te lezen.

Shadows of Doubt

Kortom, het doel heiligt de middelen: zolang je de dader maar vindt en idealiter ook zijn of haar adres, het moordwapen en ander concreet bewijsmateriaal. Bonuspunten als je de verdachte ook nog eens in de boeien slaat, al dan niet met geweld. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om wat meer binnen de lijntjes te kleuren. Shadows of Doubt geeft spelers dus veel vrijheid in hun intensieve speurwerk en dat is erg verfrissend.

Daarbij word je ook totaal niet aan het handje gehouden. Er is welgeteld één kant-en-klare missie die je de basiselementen van de game leert, en die willen we je van harte aanraden, maar vanaf dan sta je er helemaal alleen voor. Je krijgt geen geforceerde hints van het spel en hebt als 'hoofdpersoon' ook geen bovenmenselijke vaardigheden. Zaken worden niet opgelost met flitsende actie, maar met je eigen logica, inzicht, je vingerafdrukscanner en je prikbord met bewijsstukken. De moord op Nelson is daar slechts één voorbeeld van.

Shadows of Doubt

Hoofdpijndossiers en speedrunmoorden

Die vrijheid en het gebrek aan begeleiding zal er geheid voor zorgen dat je, zeker in het begin, meer dan eens vast gaat lopen. Je zult waarschijnlijk zaken tegenkomen waar je lange tijd je hoofd over breekt. Je zult dan met de handen in het haar over de bewijsstukken gebogen zitten terwijl je een kopje koffie drinkt in een diner.

Zulke zaken strekken zich uit over de hele stad, zullen onderweg misschien wel enkele doodlopende wegen bevatten en vragen om wat inzicht en fantasie. Soms zal het voorkomen dat je een moord niet binnen 24 uur (in-game tijd) oplost. Dan pleegt dezelfde dader nóg een moord en gaat die net zolang door totdat je voldoende aanwijzingen hebt om dat geteisem in de kraag te vatten. Maar dat kan dus even duren.

Andere moorden zijn juist binnen recordtijd opgelost: wij kwamen bijvoorbeeld een zaak tegen waarin de dader om onbekende redenen bewusteloos op het bed van het slachtoffer lag. Na haar gefouilleerd te hebben, bleek ze het moordwapen bij zich te dragen én de vingerafdukken te hebben die vlakbij het slachtoffer waren gevonden. Zaak gesloten en wel in minder dan vijf minuten.

Shadows of Doubt

Het is juist de willekeur die Shadows of Doubt soms frustrerend, maar tegelijkertijd ook zo'n leuke en soms (onbedoeld) komische ervaring maakt. Zelfs als iedere moordzaak zich in wezen aan een van de zes beschikbare templates houdt, gebeuren er voldoende onverwachte dingen om je aandacht de nodige uurtjes vast te houden.

Die templates, die natuurlijk als houvast dienen zodat het algoritme nooit écht onoplosbare zaken genereert, betekenen wel dat moordenaars nooit een complex motief hebben. Je zult hooguit een ontevreden collega of een doorgedraaide stalker tegenkomen, maar dieper dan dat gaat het nooit. Bovendien zul je op een gegeven moment ongetwijfeld het punt bereiken waarop je door de templates heen kunt kijken, waarna iedere zaak snel is opgelost. Wij bereikten na de nodige uren bijvoorbeeld een punt waarop we sniperzaken telkens op dezelfde (razendsnelle) manier wisten op te lossen. Maar goed, je kunt er natuurlijk altijd voor kiezen om zulke snelle oplossingen niet te gebruiken.

Zijmissies

Hoewel de hoofdmoot van Shadows of Doubt draait om de moordzaken, bevat de game ook een hoop sidecontent om de tijd tussendoor te vullen. Op de prikborden in cafés, kroegen en het gemeentehuis zul je voldoende zijmissies vinden, eveneens procedureel gegenereerd. Denk daarbij aan public humiliation-verzoeken, waar je eten of drinken in iemands gezicht moet gooien en daar geld voor krijgt. Of infidelity-zaken waarbij je moet onderzoeken of iemands partner vreemdgaat.

Deze content is dan ook vrij divers en vaak vermakelijk, maar soms ook erg frustrerend. Bij iedere missie krijg je een omschrijving van het 'slachtoffer' waarnaar je onderzoek moet doen of in wiens gezicht je een portie churros moet gooien. Die aanwijzingen zijn echter ook willekeurig en dat maakt dat je soms wel érg weinig informatie krijgt om mee aan de slag te gaan.

Soms kom je bijvoorbeeld een missie tegen waarbij je alleen de oogkleur van de persoon krijgt en het appartementencomplex met vijftien verdiepingen waarin diegene woont. Of misschien krijg je wel alleen het beroep, zoals horecamedewerker, en de haarkleur, zonder dat duidelijk wordt bij welk café diegene precies werkt. Zulke zaken zijn nauwelijks op te lossen en dienen dus geskipt te worden, of je moet heel veel geduld hebben. Ikzelf begin er niet aan.

Shadows of Doubt
Een voorbeeld van een 'public humiliation'-missie

Extreem uniek, maar niet voor iedereen

Hoe dan ook zal Shadows of Doubt niet voor iedereen zijn. Verwacht namelijk geen (of weinig) flashy actiescènes. Je zult eerder met je neus in een telefoonboek zitten, deurmatten optillen in de hoop dat er deursleutels onder liggen, appartementen doorspitten op zoek naar vingerafdrukken of moordwapens en je tijd besteden aan het indelen van een bewijsbord met rode touwtjes of het rondsluipen op plaatsen waar je eigenlijk niet hoort te zijn.

Dat is misschien maar beter, want het gevechtssysteem dat in Shadows of Doubt zit werkt op zich prima, maar is vrij karig. Je hebt tijdens een gevecht twee opties: je kunt slaan, al dan niet met een voorwerp, en blokkeren. De game bevat ook vuurwapens, maar die zijn vooral een bedreiging voor jou als speler, aangezien je die zelf niet kunt gebruiken.

Ook de voxelgraphics zullen niet bij iedereen in de smaak vallen. Sterker nog: hier op de redactie was de eerste reactie bij een aantal gevraagde redacteuren iets als: "Jemig, wat lelijk." Ondergetekende vindt de visuele stijl overigens juist wél iets hebben. De setting is ontzettend sfeervol, alsof je je in een heuse film noir bevindt.

Wat overigens bij die sfeer helpt, is hoe levendig de wereld is. Als immersive sim legt het spel veel nadruk op de stad en haar inwoners en dat komt goed uit de verf. Alle bewoners hebben hun eigen onderlinge relaties, een dag-nachtritme dat overeenkomt met hun werktijden en zijn aan te spreken. De hele spelwereld draait te allen tijden door, ook zonder dat jouw detective daar actief aan bijdraagt.

Shadows of Doubt is dan ook met recht een simulator te noemen. Denk daarbij ook aan mechanics als honger en dorst. Je kunt het ook koud krijgen, waardoor je gaat trillen, uitglijden omdat je natgeregend bent of de douche uit bent gestapt zonder je af te drogen en noem zo maar op.

Shadows of Doubt

Nog altijd erg buggy

Toch moeten de nodige kritische noten bij Shadows of Doubt gezet worden. Er zit een grote hoeveelheid bugs in de game zitten die eigenlijk een 1.0-release niet betamen. Sterker nog, de 1.0-update waarmee de game dus officieel uit Early Access kwam, was voor ons zelfs een stuk buggyer dan de releases daarvóór. Uitgaande van berichten op sociale media zijn we daarin niet de enige.

De afgelopen dagen kwamen we bijvoorbeeld bugs tegen waardoor we niet met bepaalde getuigen konden praten, niet in staat waren om het wachtwoord van de illegale wapenwinkel te geven en daardoor lastiger bewijs konden verzamelen, en bleken bepaalde bewijsstukken zelfs niet te spawnen op de plaats delict. Dat laatste kon verholpen worden door de game opnieuw te laden, maar het zijn toch kleine irritaties die je uit de spelwereld halen.

Daarbij bleek de nieuwe content die in de 1.0-release zat, kidnapzaken en cover-ups, tijdens onze reviewperiode niet te werken. Bij de eerste kidnapzaak die we tegenkwamen was geen enkel bewijsstuk te vinden op de plaats delict: geen vingerafdrukken, voetsporen of cctv-beelden van de dader te bekennen. Uiteindelijk wisten we die zaak met een omweg alsnog op te lossen, maar frustrerend was het wel.

We kregen daarnaast tweemaal telefonisch een cover-up aangeboden, waarbij je van een moordenaar de opdracht krijgt om een lijk te verbergen. In beide gevallen lag wat bewijsmateriaal op het aangegeven adres, zoals een bekrabbeld visitekaartje, maar geen lichaam. Uitgaande van de bugtracker van de ontwikkelaar, die het spel overigens in zijn eentje maakt en onderhoudt, zijn enkele van die bugs inmiddels echter al opgelost.

Shadows of Doubt
Ondanks ogenschijnlijke bugs wist mijn freelancedetective alsnog zijn eerste kidnapping op te lossen.

Los daarvan lijkt de ontwikkelaar in de toekomst ook alleen nog maar bugfixes uit te brengen, naast wat 'kleine nieuwe content'. De tijd van grote contentupdates, zoals tijdens de earlyaccessperiode, lijkt dus voorbij. Bij de release van versie 1.0 schreef de ontwikkelaar: "We zijn klaar met het maken van de content die we wilden opnemen in het definitieve spel." Hoewel Shadows of Doubt zonder meer een vermakelijke, unieke en vooral ambitieuze game is, had er wat ons betreft net wat meer potentie in gezeten. Denk bijvoorbeeld aan de eerdergenoemde motieven, die momenteel nog vrij oppervlakkig zijn.

Gelukkig ondersteunt de pc-versie van het spel wel mods, dus mogelijk zal de community voortbouwen op het sterke onderliggende concept. Voorlopig gaat dat nog via een thirdpartyplatform, genaamd de Thunderstore Mod Manager. De mods die je daar momenteel kunt vinden draaien onder meer om bepaalde quality-of-lifefeatures, zoals duidelijkere openingstijden voor winkels en (Microsoft Sam-achtige) text-to-speech voor npc's. Op termijn komt de ontwikkelaar overigens met ondersteuning voor de Steam Workshop, wat het modden van de game vast aanzienlijk zal versimpelen.

Bugs in de consoleversie

Voor deze review hebben we Shadows of Doubt getest op de pc. We kunnen dan ook geen uitspraken doen over hoe goed de Xbox Series- en PlayStation 5-versies draaien. Van wat we hebben gezien, lijken die versies echter niet goed te draaien. Dat was in ieder geval zo tijdens de reviewperiode. Gebruikers klaagden op sociale media over framerateproblemen, bugs in de interface en meer.

We willen je daarom aanraden om gepast eigen onderzoek te doen, mocht je Shadows of Doubt willen uitproberen op een console. Zeker omdat het relatief lastig zal zijn om een eventuele refund te ontvangen op de consoleversies. De Xbox Store geeft refunds 'over het algemeen' binnen twee weken na aankoop, mits gebruikers 'niet veel' speeltijd hebben verzameld. Sony doet dat volgens de PlayStation Store-voorwaarden alleen voor games die helemaal nog niet zijn gespeeld.

Shadows of Doubt
De beweegredenen van daders zijn altijd vrij oppervlakkig.

Conclusie

Het is lastig om een duidelijk oordeel over deze game te vellen. Enerzijds is Shadows of Doubt een fantastische game met ontzettend veel potentie. De juiste persoon zal uren plezier hebben van deze titel. Het spel is wat ons betreft dan ook ontzettend vermakelijk, maar voelt nog niet af. Ook de bugs kunnen bij vlagen wat afbreuk doen aan de ervaring. Het is ook teleurstellend dat er geen grote contentupdates meer aan lijken te komen.

Toch willen we Shadows of Doubt van harte aanraden, zeker voor de vraagprijs van 25 euro. Voor ondergetekende was de sandboxgameplay, in combinatie met de gave setting en de grote hoeveelheid vrijheid, genoeg om na ruim dertig uur nog steeds niet verveeld te raken.

We doen dat wel met enkele haken en ogen. Gezien alle verhalen over de consolerelease, waarmee we zelf overigens geen ervaring hebben, zouden we vooral de pc-versie aanraden, die overigens ook niet altijd even lekker draait. We plaatsen daarbij ook de kanttekening dat je, in ieder geval op het moment van publicatie, gegarandeerd bugs zult tegenkomen. Als je daar omheen kunt kijken, dan wacht je misschien wel een van de uniekste gamingervaringen van het jaar.

Shadows of Doubt

Pluspunten

Minpunten

Getest

Shadows of Doubt, Windows

Prijs bij publicatie: € 24,99

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Shadows of Doubt

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Reacties (128)

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Weergave:
yourbirthcertif 11 oktober 2024 07:32
Heb 'm gekocht toen ie nog in early access zat. Ondanks de bugs was hij redelijk leuk vond ik - en met mods vond ik hem nog een stukje leuker ook.
MeNTaL_TO @yourbirthcertif11 oktober 2024 08:39
Welke mods heb je gebruikt en welke kan je aanraden?
yourbirthcertif @MeNTaL_TO11 oktober 2024 08:54
Heb niet zo de namen uit mijn hoofd maar een ervan was een mod die de map helemaal overhaulde, dmv meerdere generatie-opties (groter/kleiner maar ook land value was een ding iirc)
miknic 11 oktober 2024 08:15
Op Super Nintendo had je ook zo'n soort spel. Detective achtig, veel vrijheid, je kon veel gebouwen in. Helaas de naam kwijt, dus als iemand iets weet.
batumulia @miknic11 oktober 2024 09:44
Bedoel je misschien Shadowrun?
djkorpo @batumulia11 oktober 2024 14:55
Mijn eerste gedachte
Linksquest Moderator Spielerij
11 oktober 2024 06:20
Leuke review, ik had om heel eerlijk te zijn nog niet van deze game gehoord. Ik had ook een beetje z'n L.A. Noir en Murdered: Soul Suspect idee tijdens het lezen van deze game. Hoe dan ook, ik ga deze game wel in mijn Wishlist zetten om hem een keer te proberen.
JohnHeroHD 11 oktober 2024 07:12
Oh, gaaf, door deze review het spel ontdekt en ga hem gelijk op mijn lijst zetten.
Plainside 11 oktober 2024 08:25
Heb inderdaad gameplay gezien van NerdCubed bijv. kijkt heerlijk weg imho maar het zelf spelen zie ik eigenlijk niet zitten.
Mark_88 11 oktober 2024 09:13
Ben gek op Shadows of Doubt maar kan me helemaal vinden in Daans inschatting dat het niet voor iedereen zal zijn.
rmk_ 11 oktober 2024 09:46
Ik heb er toch wel wat uurtjes inzitten met early access maar ik vind het uiteindelijk toch jammer dat er geen mogelijkheid is om dat onzijdig gender uit te zetten waardoor ik het niet meer opnieuw wil spelen. Iedereen spreekt over elkaar in them/they vorm waardoor ik geen idee heb naar wie of wat ik moet zoeken.

Daarnaast is te veel nodig om in de politie computer te duiken om gegevens te achterhalen. Voor vingerafdrukken of bloedgroepen. Maar ook weer als het betreft of iemand nou een man is of een vrouw.
markwiering @rmk_11 oktober 2024 15:04
Ik snap niet waarom jij een -1 hebt gekregen. Jouw reactie is een nuttige bijdrage aan deze recensie. ;)

Ik erger mij ook aan dat constante "they/them" als het om één persoon gaat, want:
1. They/Them is een meervoudsvorm. Jij denkt dan meteen aan meerdere mensen, terwijl het in sommige gevallen gaat om slechts één persoon.
2. Zelfs als jij weet dat het om één persoon gaat, dan nog weet jij door de "they/them" niet of om een man of een vrouw gaat. Die informatie ben jij ook kwijt. :/

Ik ben blij dat wij dit niet doen in het Nederlands. :)
Wel jammer dat dit spel vol zit met die geslachtsloze onzin. ;(

Als ik in het Engels praat en ik weet niet of het om een man of vrouw gaat, zeg ik "he or she", maar nooit "they/them" en ZEKER NIET als ik het geslacht van die persoon weet.

Doen alsof jij het geslacht van iemand niet weet, terwijl jij het wel weet - en al helemaal als jij praat met iemand die een moordzaak probeert op te lossen - vind ik misdadig. Dan saboteer jij actief het onderzoek.
rmk_ @markwiering11 oktober 2024 15:34
Blijkbaar mag je hier niet anders over denken. Niet heel veel anders dan op de Steam discussie pagina waar mensen van alles naar hun hoofd geslingerd krijgen als ze zo'n suggestie voorstellen.

Bedoel de data is er al, elke NPC heeft een geregistreerd geslacht in het spel. Ik vind het prima als mensen they/them gebruiken voor NPC's die ze niet kennen. (Ook die data is al bekend in het spel bij het generen van een nieuwe savefile) Maar als het vrienden of collega's zijn vind ik dat ze gewoon hij of zij mogen gebruiken.

Zoiets kan prima een spel instelling zijn, die iedereen of aan of uit kan zetten naar wens. Dan maak je toch iedereen blij?

Maar goed, misschien dat iemand dat mogelijk maakt met een mod (Die waarschijnlijk nooit op Nexusmods geupload mag worden). Dan zou ik het direct weer spelen.
Congol @markwiering11 oktober 2024 22:14
Niet helemaal waar, they/them wordt vaak gebruikt als je niet weet welk geslacht het persoon is, of simpelweg niet belangrijk. Dit zie je nog wel eens terug in wat oudere literatuur of wetenschappelijke artikelen, hoewel het laatste tegenwoordig wel de insteek heeft van inclusiviteit en gender.

https://www.oed.com/dictionary/they_pron#18520137

https://apastyle.apa.org/...nes/grammar/singular-they

Dat het onhandig is voor het spel snap ik, al helemaal als je als 'hints' alleen de oogkleur, lengte en het salaris ontvangt van de verdachte maakt het ge-'they' het nogal onhandig.
GertMenkel @markwiering12 oktober 2024 20:35
They/them is in het Engels een prima acceptabele manier om naar iemand te verwijzen. Heeft niks met gender te maken. We hebben daar in het Nederlands geen equivalent voor maar dat maakt het niet meteen incorrect Engels.
IncognitoNL @markwiering13 oktober 2024 10:18
Volstrekt onjuist. Vormen van they/them zijn in het Engels doodnormaal als naar één persoon verwezen wordt en het gender onbekend of onbelangrijk is.

'Someone left their coat.' niks mis mee. Sterker nog, 'Someone left his or her coat', dát is een vreemde zin.
Zoijar @rmk_13 oktober 2024 07:17
Ah bah... bedankt dat je dit aanhaalt. Leek me een poging waard, maar nu niet meer. Ik zou me kapot ergeren. Iets met, "go broke" ;)
BroWohsEdis @rmk_13 oktober 2024 09:11
Genoeg reden om hem niet te halen dus.
BillyButcher @rmk_16 oktober 2024 07:40
Bedankt voor je reactie. Dit geeft mij ook de bevestiging dat dit niks voor mij is. Slaat nergens op man
Verwijderd 11 oktober 2024 10:15
Wow, leuk idee, ik mag deze voxel style wel en ook gegenereerd verhalen kunnen met de juiste variabele parameters heel lang interessant blijven. Hier ga ik wel wat lol mee beleven. Hoewel we ondertussen gewend zijn dat je heel vaak nog extra content krijgt nadat de game 1.0 is, is dat voor een solo dev nog wel een stuk 'duurdere' belofte. De prijs is er gelukkig ook naar.

Mocht de game een razend succes worden, opent dat wellicht het pad naar een ouderwets grote uitbreiding/expansion die de game naar een hoger plan tilt, met nieuwe features en verhaallijnen, meer delicten op te lossen, misschien multi-case plots? Iets waar je graag nog een een tientje voor neerlegt. Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden!

Mocht je deze voxel style niet meer los kunnen laten dan raad ik Cloudpunk nog aan. Vliegende auto-taxi spel met veel focus op stoytelling (mij wat te veel, maar die omgeving... kwam toch regelmatig even terug)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 11 oktober 2024 10:16]

Remy!!!! 11 oktober 2024 10:57
Ik dacht het al te herkennen, Let's Game It Out heeft het vorig jaar ook gespeeld, en is er erg creatief mee omgegaan :+
YouTube: This Is Why a Psychopath Is a Stellar Detective
Kazu @Remy!!!!11 oktober 2024 12:01
Ah, daar herkende ik het van. Ik zat me al de hele review af te vragen of ik deze game al eerder ergens heb gezien, maar dit verklaart het.

Verder spreekt alles me wel aan in de game, behalve de looks. Ik krijg er een beetje een klinisch gevoel van, al snap ik dat dit het makkelijker maakt om een procedureel gegenereerde game te maken voor een solo dev.
The Zep Man @HSG11 oktober 2024 07:35
Dan zal je heel veel spellen naast je neer moeten leggen. Slechts 0,24% van de spellen op Steam ondersteunt (ook) een taal die slechts door 25 miljoen mensen als moedertaal wordt geoormerkt. Op bijna 8 miljard mensen op de planeet is dat dus 0,24% van de spellen voor 0,3% van de populatie, als dat deel van de populatie in het geheel geen Engels zou kennen als taal.

Nu is ongeveer 90% van de Nederlanders bekwaam in het Engels. Even een aanname doen dat dit geldt voor iedereen die Nederlands als moedertaal heeft. In dat geval blijft er 0,03% van de wereldwijde populatie over voor wie het niet ondersteunen van Nederlands in een computerspel een probleem kan zijn. Neem daarbij in het achterhoofd dat niet iedereen in deze 0,03% überhaupt computerspellen speelt.

Ik betwijfel dat iemand wakker zal liggen van jouw besluit om een spel niet te kopen omdat Nederlands niet ondersteund wordt als taal.

Onderschat niet de moeite van lokalisatie. Voor een spel als Shadows of Doubt lijkt het meeste tekst, wat redelijk makkelijk te vertalen is. Toch moet getest worden of alles binnen lijntjes past (ik zie creatief gebruik van tekst op 3D-oppervlakken). Ook wordt gesproken over een portofoon. Als daarvoor stemmen worden gebruikt, dan zal je stemacteurs of ondertiteling moeten hebben. Het eerste is erg duur. Het tweede kan duur zijn als er geen ondersteuning voor ondertiteling is.

Verder moet niet enkel vertaald worden. De vertaling zal ook getoetst moeten worden. Het is meer dan enkel de tekst koud van het één naar het andere omzetten. Om dezelfde of een soortgelijke boodschap goed over te brengen in de juiste woorden (en het juiste aantal waar dit beperkt wordt) moet je toch wel bedreven zijn in vertalen. Hetzelfde om het te toetsen.

Dit werk doen voor een wereldwijde populatie van minder dan 0,03% (waarvan slechts een fractie het spel zal kopen)? Dat gaat nooit terugverdiend worden, dus ik snap wel dat kleine ontwikkelaars geen tijd of middelen aan Nederlands besteden, zelfs als een spel ondersteuning voor meerdere talen heeft.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 11 oktober 2024 13:24]

JBVisual @The Zep Man11 oktober 2024 08:03
Helemaal met je eens.
Wel is het soms jammer dat games die ooit in het verleden een Nederlandse vertaling hadden nu niet meer verkrijgbaar zijn.

Maar zelfs games die hier in Nederland ontwikkeld worden, hebben vaak geen ondersteuning voor de Nederlandse taal. Het feit dat zelfs ontwikkelaars in Nederland de moeite niet willen nemen, zegt genoeg over hoe de markt in elkaar steekt en dat de afzet niet opweegt tegen de extra kosten.
RoamingZombie @JBVisual11 oktober 2024 08:53
Ik herinner mij Dungeon Keeper met gedwongen lokalisatie. Die kon alleen maar in het Nederlands en ik vond het afgrijselijk.

Nee, ik heb Nederlands nog nooit gemist in een spel.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 11 oktober 2024 09:14]

MaDLiVe @RoamingZombie11 oktober 2024 09:12
Haha, idem!
Verwijderd @RoamingZombie11 oktober 2024 09:22
Throwback speciaal voor jou:
YouTube: Dungeon Keeper 2 alle commentaar Nederlands
Lagonas @Verwijderd11 oktober 2024 09:42
Wat een perfect voorbeeld waarom ik geen spellen in het Nederlands speel.. Ik vind onze taal absoluut top, maar de vertalingen in spellen en Windows zelf klinken vaak voor geen meter, enerzijds vanwege slechte vertalingen, anderzijds omdat de vertalingen gewoon niet klinken ook al zijn ze correct.
Ace @Lagonas11 oktober 2024 12:34
Helemaal mee eens, ik ben ook elke keer verbaasd dat mensen daadwerkelijk hun telefoon of OS in het nederlands hebben staan.
Jasperrr @Ace11 oktober 2024 13:20
Idem. Alleen al voor support bij technische kwesties is het al ontzettend fijn als je telefoon/computer gewoon in het Engels staat. 99% van de voorbeelden en screenshots die je gaat vinden, zullen Engelstalig zijn.
markwiering @Ace12 oktober 2024 16:02
Waarom zou jij daar verbaasd over zijn? Dat is toch logisch? :D

Mijn besturingssysteem (MX Linux) staat op Nederlands. Waarom zou ik een andere taal erop instellen? :P

Ik ben geboren en opgegroeid in Nederland. Het Nederlands leest voor mij het makkelijkst. ;)
Snowman_sir @Verwijderd11 oktober 2024 21:09
haha, klinkt best grappig.
vanderstam @RoamingZombie11 oktober 2024 10:10
Nederlands vind ik een fijne taal om mee te communiceren, maar zodra ik mijn media consumeer in de vorm van muziek, games of films, dan gaat er iets in mijn hoofd mis als er in het Nederlands wordt gesproken.

Het is voor mij lastig te omschrijven, maar het voelt aan als een kinderachtige taal.
HSG @vanderstam11 oktober 2024 10:25
Dat komt misschien omdat jij het niet gewend bent?
dmantione @RoamingZombie11 oktober 2024 13:57
Ik vond de stemacteurs van Dungeon Keeper geniaal! Ik kan me de teksten als "Er is een deur gemaakt." nog levendig voor de geest halen, ook al heb ik het al vele jaren niet meer gespeeld.
Verwijderd @dmantione11 oktober 2024 14:20
Ohh worms met Nederlands team, als je zelfmoord pleegde: Voor land en volk....
Wacht wat?
Of de Nederlanders met AoE III.
Geweldig.
RoamingZombie @Verwijderd11 oktober 2024 16:02
Ik weet niet of ik een speciale versie had maar mijn Worms had onder andere ook quotes van Monty Python.

Shrubbery!
Your mother was a hamster!
Ni!
seriousjin @Verwijderd11 oktober 2024 20:06
Ja!
Ik ga!
Voorwaarts!
Aanvalleuh!
redslow @RoamingZombie11 oktober 2024 17:05
Ligt aan het soort spel. Ik kan mij de redcat series nog wel herinneren en dat zijn games die wel een bonus hebben als ze speelbaar zijn in de moedertaal.

Deze game zou het opzich logisch zijn als het in meerdere talen beschikbaar zou zijn. Tegenwoordig met AI lijkt mij dat een koud kunstje om het te implementeren.
magnifor @RoamingZombie11 oktober 2024 18:19
Alleen bij het spel Beyond Good & Evil waren de Nederlandse stemmen echt goed gedaan destijds, normaliter zet ik het spel altijd op engels maar toen ik op de Xbox BGE speelde heb ik het spel lekker op Nederlands laten staan. Ubisoft had er destijds tijd en liefde gestoken om het spel goed te vertalen naar het Nederlands.
FullMetalPanic @RoamingZombie11 oktober 2024 20:50
Zelfde met Black & White 2, vond het niet om aan te horen. Ook de eerste Uncharted kreeg je in het Nederlands als je PS3 in het Nederlands geïnstalleerd stond. Dan mocht je naar Katja Schuurman* luisteren die Elena Fisher insprak. 8)7

*Heb niets tegen de vriendelijke dame zelf, ik vond het alleen bevreemdend om aan te horen
bb9000 @RoamingZombie12 oktober 2024 05:19
freddi fish en andere humongous entertainment telgen? de NL voice acting is daar echt heel sappig O+
HSG @JBVisual11 oktober 2024 09:35
Helemaal met je eens.
Wel is het soms jammer dat games die ooit in het verleden een Nederlandse vertaling hadden nu niet meer verkrijgbaar zijn.

Maar zelfs games die hier in Nederland ontwikkeld worden, hebben vaak geen ondersteuning voor de Nederlandse taal. Het feit dat zelfs ontwikkelaars in Nederland de moeite niet willen nemen, zegt genoeg over hoe de markt in elkaar steekt en dat de afzet niet opweegt tegen de extra kosten.
Dat een Nederlandse ontwikkelaar niet de moeite neemt om een game met de Nederlandse taal heb ik nooit gesnapt. Je kan toch Nederlands? Kijk maar naar de ontwikkelaar van God of War (voor de pc). Een bedrijf in Californië die wel de moeite neemt om een spel met de Nederlandse taal te ontwikkelen.

Wat ik ook nooit heb ik gesnapt is waarom de Nederlandse taal ineens niet meer wordt ondersteund bij spellen als Far Cry en Assassin's Creed. De een na de andere deel werd ondersteund en bij Far Cry 6 en Assassin's Creed valhalla ineens niet meer.
Nappy @HSG11 oktober 2024 09:40
God of War op PC is ontwikkeld door Nixxes, een studio gevestigd in (jawel) Nederland.
HSG @Nappy11 oktober 2024 09:49
Nee door Santa Monica Studio
Koja78 @HSG11 oktober 2024 10:00
https://comicbook.com/gam...war-pc-version-developer/
HSG @Koja7811 oktober 2024 10:24
En de opvolger dan?
John Doos @HSG11 oktober 2024 13:51
Die wel, maar je noemt zelf God of War. En niet God of War Ragnarök :)
HSG @John Doos11 oktober 2024 15:08
Ik dacht dat beiden door hetzelfde bedrijf waren ontwikkeld. Maar ik doelde op God of War Ragnarök. Een bedrijf in Californië die wel die moeite neemt.
IlIlIllII @John Doos11 oktober 2024 15:45
Een paar van de reacties in deze thread zijn niet helemaal juist.

Hier nog alles op een rijtje:

- God of War (2018): ontwikkeld door Santa Monica Studio. PC port gemaakt in samenwerking met Jetpack Interactive.

- God of War Ragnarök (2022): ontwikkeld door Santa Monica Studio. PC port gemaakt in samenwerking met Jetpack Interactive.

Jetpack Interactive is een héél klein team, dus uiteraard hebben ze nauw samengewerkt met Santa Monica Studio voor de twee PC ports.

Wat betreft Nixxes: zij hebben niets te maken met bovengenoemde PC ports. Geen idee waar @Nappy deze info vandaan haalt. Ik zal toegeven dat ik voorheen ook in de veronderstelling was dat Nixxes hier aan heeft gewerkt. Maar het is toch echt Jetpack Interactive.

Wel gaat het gerucht dat Nixxes momenteel bezig is met een remaster voor de oudere God of War games. De bron klinkt niet bepaald betrouwbaar, dus we zullen zien.

[Reactie gewijzigd door IlIlIllII op 11 oktober 2024 15:46]

YopY @HSG11 oktober 2024 09:44
Budget is ook deel van die vergelijking, ik weet dat een paar Ubisoft games bijvoorbeeld ook in het Nederlands waren. Maar je vergelijkt wat een indie game lijkt met AAA games die honderden miljoenen aan budget hebben. Het vertalen van een spel (alleen tekst) kost duizenden / tienduizenden aan vertaling + QA.

Dat gezegd hebbende, ik zie het wel gebeuren - als het al niet gebeurt - dat de makers van (indie) games ze door vertaalsoftware halen. Wat ook gedaan wordt met bijv. Satisfactory is dat het de community is die de game vertaalt.
Giedy5 @HSG11 oktober 2024 10:04
Omdat een nederlandse ontwikkelaar meer pupliek probeert te berijken dan alleen in nederland... Als je volledig inzet om de gamers uit onze 18 miljoen + nog een handje vol mensen die in het buitenland wonen en nederlands spreken/leren binnen te halen ga je nooit een virale game maken.
HSG @Giedy511 oktober 2024 10:22
Want als je de Nederlandse taal toevoegt naast de meest gebruikte talen (Engels, Duits ect) kun je geen groter publiek bereiken?
Croqy @HSG11 oktober 2024 10:49
dat loont simpelweg de moeite niet, dat is de reden. de doelgroep Nederlandstaligen is te klein, te meer omdat van deze doelgroep veruit de meesten ook goed Engels kunnen.
Giedy5 @HSG11 oktober 2024 10:55
het gaat niet om het toevoegen, het gaan om cost - reward, zoals the zap man al heel uitgebreid heeft geargumenteerd is het simpelweg niet rendabel om nederlands toe te voegen voor een heel klein deel van de populatie die geen engels spreekt. de games industrie is voornamelijk engels, de media industrie is voornamelijk engels. Daar kunnen we van vinden wat we willen maar het is gewoon hoe het is, als je daar tegenin gaat (native nederlands met vertaling naar X) dan mis je een heel groot deel van de markt. als je het als optie bied is het leuk maar niet voor alle studio's de moeite waard en zelfs als het toch gedaan zou worden zijn er veel meer talen die eerder een grotere doelgroep bereiken: chinees 941 miljoen sprekers, spaans 486 miljoen sprekers, hindi 345 miljoen sprekers, portugees 236 miljoen sprekers. Laten we gul zijn en zeggen dat er wereldwijd 25 miljoen mensen nederlands spreken. dan zit je op 1/10e van portugees, en raad eens wat de meest gesproken 2e taal is wereldwijd... inderdaad, engels met 1.1 miljard.
Ryen @HSG11 oktober 2024 15:35
Want als je de Nederlandse taal toevoegt naast de meest gebruikte talen (Engels, Duits ect) kun je geen groter publiek bereiken?
Inderdaad, je zult vermoedelijk zeer weinig extra exemplaren verkopen.Er zijn wel 25 miljoen Nederlandstaligen, maar die gamen bijna allemaal net zo lief in het Engels.
HSG @Ryen12 oktober 2024 01:07
Ja want dat ligt ze ook echt in de weg. Als ze een game zien en tussen al die ondersteunde talen staat "Nederlands" dan denken ze ook echt "nou dit spel laat ik links liggen hoor want het ondersteund ook het Nederlands. Weet je wat ik zal de ontwikkelaars even mailen dat ze mijn moedertaal niet moeten ondersteunen want het slaat nergens op".
Ryen @HSG12 oktober 2024 09:36
Je snapt het niet. Het is de vraag hoeveel spelers het spel laten liggen als Nederlands niet ondersteund wordt.
Ik ben het met je eens dat niemand het spel gaat vermijden als het (naast Engels) wel in het Nederlands speelbaar is.
Wolfos
@HSG11 oktober 2024 12:44
Dat een Nederlandse ontwikkelaar niet de moeite neemt om een game met de Nederlandse taal heb ik nooit gesnapt. Je kan toch Nederlands? Kijk maar naar de ontwikkelaar van God of War (voor de pc). Een bedrijf in Californië die wel de moeite neemt om een spel met de Nederlandse taal te ontwikkelen.
Ik heb het weleens gedaan voor meer casual games. Die hebben veelal minder tekst dus het is goed te doen, en de doelgroep stelt het zeer op prijs.

Maar nu bouw ik een RPG. Enorm veel tekst, terwijl het gros 'm toch op Engels gaat zetten want dat zijn ze gewend. De vertalingen van standaardtermen in dit genre klinken daarnaast ook houterig in het Nederlands.
HSG @Wolfos11 oktober 2024 15:08
"klinken" is iets anders dan "lezen". Vooral dat laatste is het omdat men dat niet gewend is.
Jasperrr @HSG11 oktober 2024 13:24
Heb je ooit geprogrammeerd? Dan zou je het wellicht wel snappen. Er zit simpelweg enorm veel extra werk in het toevoegen van vertalingen. Dat wordt nog eens een factor 5 vervelender wanneer je het in grafische stukken moet zien te plaatsen. Dit gaat je dagen/weken, en daarmee (tien)duizenden Euro's extra kosten.

Gelijktijdig is het een feit dat 90% van de Nederlanders het Engels op afdoende niveau kan spreken en lezen. Kijk je naar de doelgroepen van deze spellen, dan gok ik dat dit percentage nog een stuk dichter naar de 100% kruipt. Derhalve is het bedrijfseconomisch gewoon een enorm onhandige beslissing om Nederlands te ondersteunen. Ook bij God of War was dat gewoon niet slim.
HSG @Jasperrr12 oktober 2024 01:10
Vind je. Nederlanders kunnen vooral Engels zodat ze op vakantie zich prima kunnen redden. Maar zodra ze op hoger niveau met een Engelstalig persoon gaat communiceren gaat het vaak mis. Met veel dialogen, uitspraken, gezegdes, spreekwoorden en noem maar op gaat het mis.

Wat jij beweerd valt vaak mee.
Blokker_1999 @HSG11 oktober 2024 16:55
Ik ga even kijken naar een spel als Horizon, dat door een Nederlandse studio is gemaakt. En dan vraag ik me af: wat is de kost om dat spel in het Nederlands te krijgen. Want die kost gaat niet klein zijn als je alles wat Engels is moet vertalen. En hoeveel extra exemplaren denk je dan te verkopen door die vertaling?

Men wenst mensen onder te dompellen in de spelwereld, dat doe je niet met ondertiteling, dus moet je eigenlijk al alle dialogen opnieuw gaan opnemen, dat is niet goedkoop. Maar ook alle teksten die je in de spelwereld zelf te zien krijgt moeten vertaald worden.

Spellen worden complexer en groter. Als je een spel uitspeelt heb je vaak nog niet de helft van alle dialogen tegengekomen. Beeld je dus maar eens in hoe complex alles is. En dan begrijp je misschien waarom het steeds minder praktisch wordt.
micla @Blokker_199911 oktober 2024 20:07
Ik ga even kijken naar een spel als Horizon, dat door een Nederlandse studio is gemaakt. En dan vraag ik me af: wat is de kost om dat spel in het Nederlands te krijgen. Want die kost gaat niet klein zijn als je alles wat Engels is moet vertalen.
Die kosten zijn verwaarloosbaar. Hoeveel regels text zullen er in Horizon zitten ? 500? 1000?

Al zijn het er 2000, die heb je binnen 2 dagen vertaald. En dan zelfs door een echte professional. Ai modellen zullen dit kunnen doen met 5 klikken op de muis, in elke gewenste taal. Er is anno 2024 geen enkele reden te bedenken om geen legio aan talen te ondersteunen in een game, desnoods met een disclaimer dat de gekozen taal in context kan afwijken van de originele taal. Op een dergelijk budget als Horizon zullen deze kosten in het niets vallen.
Khrome @micla11 oktober 2024 23:55
Ahem....

IMDB: Horizon Zero Dawn (Video Game 2017) - Full Cast & Crew

1000 woorden (niet regels!) per dag professioneel vertalen is ongeveer wel de norm, per vertaler. Kan meer, kan minder, afhankelijk van de complexiteit van het materiaal. Het is echt niet alleen maar een directe woord-naar-woord vertaling. Als je vanuit andere talen gaat vertalen, zoals bijvoorbeeld Japans, gaat dat cijfer nog eens sterk naar beneden.

Dan moet je nog alle voice actors voor die vertalingen regelen. Kost ook weer minimaal weken, maar eerder maanden bij een game als Horizon. Niet alleen heb je de juiste stemacteurs nodig, maar je moet ook de contracten onderhandelen en werkomstandigheden.

Kleinere games zoals Shadows of Doubt hebben het nog moeilijker: In dit geval gaat het om één developer, met een budget voor één developer. "Even een professionele vertaler" inhuren is een duur grapje. En wat als je later patches maakt met meer content? Nog eens opnieuw een vertaler? Hoeveel vertalers heb je nodig voor hoeveel talen? Hoe sterk denk je dat dit de ontwikkeling vertraagt als je afhankelijk wordt van zoveel anderen?

AI vertalingen zijn gewoon slecht, en nog erger, komen extreem lui over. Dat is een indruk die je niet wil wekken. AI snapt ook vaak niet de context van een vertaling, en gaat vaker dan niet voor 'woord voor woord', zoveel mogelijk. Dat kan de betekenis van zinnen of passages volledig veranderen, en dat wil je niet hebben.

En tot slot, waarom is een Nederlandse vertaling nodig? Zoals elders is genoemd, 90% van de Nederlanders kent Engels. Die overige 10% zal zééér hoogstwaarschijnlijk geen enkele interesse hebben in games. Zelfs als die vertaling aanwezig is, hoeveel Nederlanders gebruiken niet liever de originele taal?

Je moet de kosten van dit soort grapjes echt niet onderschatten. Als je al dit soort claims maakt, kijk dan aub de volgende keer verder dan je eigen neus voor je dat doet.

[Reactie gewijzigd door Khrome op 11 oktober 2024 23:56]

HSG @Khrome12 oktober 2024 10:25
Ik weet niet of dit klopt maar als dit door echte mensen wordt gedaan...

https://www.europatrad.eu/en/prices-and-lead-times/

Ze vragen 0.07 tot 0.30 per woord.

Dus met 2600 woorden is dat gemiddeld 780 Euro.
Khrome @HSG12 oktober 2024 13:53
-snip-

[Reactie gewijzigd door Khrome op 12 oktober 2024 14:13]

HSG @Blokker_199912 oktober 2024 01:03
Zoveel moeite is het niet. Niemand vraagt om spraak in tig talen te vertalen. Slechts in tekst.
Dioscuri @The Zep Man11 oktober 2024 08:18
Kleine kanttekening op een verhaal waar ik het verder helemaal mee eens ben:
Het is eerlijker om het af te zetten tegen de populatie die de doelgroep voor games vormt, i.p.v. de hele wereldbevolking. Nederlandstalige mensen zullen relatief meer in staat zijn om games aan te schaffen en ook uit interesse relatief vaker tot de doelgroep behoren waar games aan verkocht worden. Dit argument gebruik je alleen voor de Nederlandstalige mensen en niet voor de wereldbevolking, dus dat is niet fair. Daardoor zal het percentage hoger liggen, maar je punt blijft natuurlijk evengoed overeind. :)
The Zep Man @Dioscuri11 oktober 2024 08:45
Het is eerlijker om het af te zetten tegen de populatie die de doelgroep voor games vormt, i.p.v. de hele wereldbevolking.
Een goed en terecht punt. Mijn insteek was vanuit taal primair, en spelers secundair. Daarom dat ik pas aan het einde van mijn post noem dat slechts een fractie van de genoemde 0,003% van de wereldbevolking spellen speelt. Als je je enkel concentreert op het deel van de wereldbevolking dat spellen speelt dan zal het percentage uiteraard hoger liggen, maar dat zal niet significant zijn met alle andere beperkingen (wel Nederlands maar geen Engels kennen, te bereiken en geïnteresseerd genoeg zijn om een spel te kopen). Zo zijn in de groep mensen die computerspellen spelen relatief meer mensen die voldoende thuis in het Engels zijn omdat zij meer raakvlak hebben met populaire cultuur. Dat is echter een stuk complexer om te berekenen, terwijl het niet veel bijdraagt aan de boodschap.

Het punt is dat hoe je het ook berekent, dat de groep mensen met Nederlands als moedertaal die niet voldoende kennis van Engels hebben om een spel in het Engels te spelen insignificant is.

Soms kan het lonen om voor een kleine groep zaken te ondersteunen, zoals voor mensen met een beperking. Zelfs als het zich niet direct terugverdient betreft het een stukje goodwill en mogelijk een goed excuus om nog eens in het nieuws te komen (zoals bij hardware dat hieraan bijdraagt). Voor het ondersteunen van een obscure taal zie ik niet snel dergelijke voordelen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 11 oktober 2024 09:11]

HSG @The Zep Man11 oktober 2024 09:30
[...]


Een goed en terecht punt. Mijn insteek was vanuit taal primair, en spelers secundair. Daarom dat ik pas aan het einde van mijn post noem dat slechts een fractie van de genoemde 0,003% van de wereldbevolking spellen speelt. Als je je enkel concentreert op het deel van de wereldbevolking dat spellen speelt dan zal het percentage uiteraard hoger liggen, maar dat zal niet significant zijn met alle andere beperkingen (wel Nederlands maar geen Engels kennen, te bereiken en geïnteresseerd genoeg zijn om een spel te kopen). Zo zijn in de groep mensen die computerspellen spelen relatief meer mensen die voldoende thuis in het Engels zijn omdat zij meer raakvlak hebben met populaire cultuur. Dat is echter een stuk complexer om te berekenen, terwijl het niet veel bijdraagt aan de boodschap.

Het punt is dat hoe je het ook berekent, dat de groep mensen met Nederlands als moedertaal die niet voldoende kennis van Engels hebben om een spel in het Engels te spelen insignificant is.

Soms kan het lonen om voor een kleine groep zaken te ondersteunen, zoals voor mensen met een beperking. Zelfs als het zich niet direct terugverdient betreft het een stukje goodwill en mogelijk een goed excuus om nog eens in het nieuws te komen (zoals bij hardware dat hieraan bijdraagt). Voor het ondersteunen van een obscure taal zie ik niet snel dergelijke voordelen.
Hier wordt vaak de veelgemaakte fout gemaakt: het feit dat iemand de voorkeur geeft aan Nederlands, betekent niet automatisch dat die persoon het Engels niet goed beheerst. Mijn Engels is uitstekend, zelfs beter dan dat van de gemiddelde Nederlander. Mijn vrouw is docent Engels, en zelfs zij zegt dat mijn Engels erg goed is. De reden dat ik de voorkeur geef aan Nederlands, is omdat ik mijn moedertaal respecteer.
The Zep Man @HSG11 oktober 2024 09:35
Ik snap niet waarom je mijn gehele reactie citeert.
De reden dat ik de voorkeur geef aan Nederlands, is omdat ik mijn moedertaal respecteer.
De reden dat ik de voorkeur geef aan Engels is omdat ik het Nederlands zodanig respecteer dat ik niet met tenenkrommende slechte vertalingen geconfronteerd wil worden.

De keuze is uiteraard aan jou om een spel niet te kopen enkel omdat het geen Nederlands ondersteunt. Je houdt dan alleen heel weinig spellen over.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 11 oktober 2024 09:36]

HSG @The Zep Man11 oktober 2024 09:36
De mensen die het vertalen zijn in het algemeen beter in het Engels dan jij en ik.
The Zep Man @HSG11 oktober 2024 09:37
Vertalers moeten ook bekwaam zijn in het Nederlands, en dat zijn ze dan vaak weer niet genoeg om te komen tot een goede vertaling.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 11 oktober 2024 09:39]

HSG @The Zep Man12 oktober 2024 00:55
En die zijn er ook.
Khrome @HSG12 oktober 2024 00:01
De reden dat ik de voorkeur geef aan Nederlands, is omdat ik mijn moedertaal respecteer.
Dat is wel een enorm egoïstische insteek. Eis je daarom dat alle developers wereldwijd hun games in het Nederlands vertalen, en anders zouden ze het wat jou betreft hier helemaal niet mogen verkopen?

En als je dat niet zegt, waarom zou je dan jouw intentie om iets niet te kopen gaan aankondigen? Dat klinkt veel activistischer en aggressiever als je het zelf misschien had bedoeld. Misschien is de game dan gewoon niets voor jou?

Moeten Nederlandse developers die Nederlandse games maken dan ook hun games in andere talen vertalen omdat iemand uit Duitsland erover klaagt? Of maakt dat weer niets voor jou uit?

Edit: Misschien even anders gezegd: Waarom acht je je bevoorrecht een Nederlandse versie van alle games te krijgen, en verwacht je van alle developers dat ze hun games in alle ruwweg 7000 talen wereldwijd gaan vertalen? Verwacht je dat ze ook een Friese vertaling maken, of een vertaling in Limburgs dialect? Vind je die verwachting realistisch, zeker gezien het in deze thread gaat over een enkele persoon die de game maakt? Zoals gezegd, een post zoals de jouwe komt wel extréém "entitled" over.

[Reactie gewijzigd door Khrome op 12 oktober 2024 00:17]

HSG @Khrome12 oktober 2024 00:54
Ik zeg nergens dat ze het "moeten". Dat maak jij er van.

Hilarisch om te lezen dat als ik aangeef dat ik de Nederlandse taal prefereer dat mensen gelijk gaan lopen schuimbekken. Heb jij zo hekel aan de Nederlandse taal of zo?

[Reactie gewijzigd door HSG op 12 oktober 2024 00:55]

Khrome @HSG12 oktober 2024 13:52
-snip-

[Reactie gewijzigd door Khrome op 12 oktober 2024 14:12]

squareware @HSG12 oktober 2024 11:32
Beter dan de gemiddelde Nederlander... Waaraan heb je dit kunnen toetsen?
HSG @squareware12 oktober 2024 11:50
Als ik heel veel Nederlanders Engels hoor praten dan denk ik "och och och".
Jasperrr @Dioscuri11 oktober 2024 13:28
Het is eerlijker om het af te zetten tegen de populatie die de doelgroep voor games vormt, i.p.v. de hele wereldbevolking.
Dat mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Diezelfde Nederlandstalige mensen die de doelgroep vormen voor games, zullen juist ook eerder machtig zijn in het Engels; dan grootmoeder in het bejaardentehuis.

Ik gok dat als je kijkt naar de intersectie van mensen die geen Engels spreken én mensen die gamen, je op een bijzonder laag aantal uitkomt.
jimh307 @The Zep Man11 oktober 2024 10:09
Dat talenprobleem wordt vanaf je jeugd al beslecht. We leren al heel vroeg Engels (de wereldtaal; dus bijna alle games gebruiken het) zodat je Engelse vaardigheden over het algemeen goed zijn/worden. Doorgaans is VMBO Engels net te weinig om games volledig te kunnen begrijpen. In bijvoorbeeld de Witcher 3 kon het Engels soms heel pittig zijn, mede door dialecten in het spel. In films heb je ondertiteling.

HAVO Engels is voldoende om alles te kunnen volgen wat ik op mijn werk ook echt nodig heb want de meeste gesprekken tussen leveranciers zijn dus plain English.

Het valt allemaal wel mee en daarbij leer je door het vaak toe te passen ook weer bij.

Het Nederlands is maar een kleine taal en ik moet jullie iets bekennen; Nederlandse grammatica is een stuk pittiger dan de Engelse. In het Engels schrijf ik nagenoeg foutloos, maar Nederlands schrift vind ik pittiger.

Ubisoft kwam je vaak tegemoet met hun Nederlandse ondertiteling.
HSG @jimh30712 oktober 2024 01:00
Niet mee eens. Ik heb laatst een congres bijgewoond met Nederlandse gastsprekers die alles in het Engels vertelden Tenenkrommend slecht.
Ashalar @The Zep Man11 oktober 2024 10:16
Ik ben fervent gamer. EA als uitgever deed nog weleens een poging om voor ons Nederlandstaligen een vertaling mee te geven. Te denken aan Black & White welke geheel Nederlandstalig was.

Echter, alle moeite ten spijt, speel ik toch liever de Engelstalige versie. Eerder genoemde Black & White had toch subtiele verschillen. Waar nachtelijk een stem de woorden Death fluisterde, deed de Nederlandse dame dat iets meer over de top door voluit DOOD! door de speakers te knallen.

Ook op tekstueel vlak viel er wat aan te merken. Battlefield 2, daar verdiende je geen Kill-points, maar Moord-punten. Wellicht een prima directe vertaling, maar contextueel voelde het niet ok. Je verdiende in het Engels immer geen Murder-points. Geloof dat menig Nederlands soldaat die heeft moeten doden liever ook niet over moord spreekt.

Nog een voorbeeld: In het Engels was het bericht in Kane's Wrath dat "We're going to make landfall here".
Ik snap de vertaling niet echt: "We gaan een aardverschuiving veroorzaken.", dit is echt, echt poep.
In zijn context sloeg dat ook echt nergens op. Het leger van Nod kwam aan land in Australië, dus de correcte vertaling zou eerder moeten gaan over dat ze in deze zone een landingsplaats hebben.

Kleine dingen wellicht, maar het irriteert. Er lijkt alsof er blind vertaald wordt vanaf een tekstdocument, zonder rekening te houden met de context.
RoamingZombie @Ashalar11 oktober 2024 16:07
Ik was helemaal vergeten hoe schreeuwerig Black & White was. Bedankt voor deze auditorische flashback :D
Dudwich @The Zep Man11 oktober 2024 18:31
Deze meneer reageert op elke game review op Tweakers met hetzelfde.. Zit hem blijkbaar nogal dwars.
micla @The Zep Man11 oktober 2024 19:42
Mooie respons, en ik haak dan ook maar even meer in op jou reactie, dan op @HSG HSG zijn reactie;

Want ik begrijp hem wel. Met alle ai taalmodellen van tegenwoordig mag je toch best verwachten dat het niet heel veel moeite zou kosten voor developers om een legio aan talen te ondersteunen, zeker in het geval van ondertiteling. Alle ondertiteling in een game is ook in plane text beschikbaar voor de devs. Hoe moeilijk kan het zijn om deze even door een ai vertaalmachine te halen en deze optioneel toe te voegen aan een game. Densnoods met een disclaimer dat de gekozen ondertiteling door een dergelijke ai is gegenereerd. Er zijn zelfs ai modellen die dit "on the fly" doen. De tijd en kosten voor een dergelijke implementatie zullen minimaal zijn. Ik denk dat er hoop mensen ( zeker in het buitenland die wat meer exotischere talen spreken ), dit een aangename toevoeging kan zijn. We leven in 2024.
HSG @micla12 oktober 2024 00:58
Dit dus. Ik heb een spel op Steam dat met een vertaalmachine is vertaald.

Vendir: plaque of lies

Ik heb het tot nu toe slechts op 1 fout betrapt.

Daarnaast is er iemand die Balders Gate 3 vertaald heeft naar het Nederlands, puur voor zijn vriendin. De mod werkt momenteel even niet maar het kan dus wel.

[Reactie gewijzigd door HSG op 12 oktober 2024 01:14]

markwiering @The Zep Man12 oktober 2024 17:15
Ik merk dat sommige Nederlanders lijden aan een taalkundige zelfhaat.

Hun besturingssysteem en mobiele telefoon staan ingesteld op het Engels. Alle spellen die zij spelen, spelen zij in het Engels, zelfs als er ook een Nederlandse taaloptie is en zelfs als het Nederlands het origineel is! Zij luisteren uitsluitend naar niet-Nederlandse (voornamelijk Engelse) liederen, omdat het Nederlands "cringe" klinkt. Zij kijken nooit Nederlandse films. Als zij een Engelse film kijken, kijken zij die zonder Nederlandse ondertiteling. Als zij een niet-Engelse film kijken (Japans/Frans/Spaan gesproken) kijken zij die met Engelse ondertiteling, zelfs als er ook Nederlandse ondertiteling beschikbaar is. Als jij met die mensen praat, kennen zij heel veel Nederlandse woorden niet, waardoor hun spraak een rare mengelmoes wordt van Nederlandse en Engelse woorden.

Het is zelfs zo dat sommige Nederlandse spelletjesuitgevers hun spel wel in het Engels uitbrengen, maar niet in het Nederlands.

In elk ander deel van de wereld is dat absoluut ondenkbaar. Een Frans spelletjesbedrijf zal haar spellen altijd in het Frans uitbrengen. Altijd. Er is geen enkele kans dat dat bedrijf haar spel uitsluitend in het Engels uitbrengt. Nul. Frans op nummer 1; daarna pas kan nagedacht worden over andere talen.

Hetzelfde met Duitse spelontwikkelaars, Russische spelontwikkelaars, Spaanstalige spelontwikkelaars... Eerst komt de moedertaal; dan pas de rest.

In Nederland is dat helaas niet zo vanzelfsprekend. Hier krijgt het Engels een hogere plaats en hogere prioriteit dan het Nederlands. Dat zie jij niet alleen in de spelletjesindustrie, maar ook op onze luchthaven Schiphol. Op elk ander vliegveld op Aarde staat alles eerst in de lokale taal aangegeven en dan pas in andere talen (zoals het Engels), maar bij ons is dat andersom: eerst het Engels, dan pas het Nederlands...

Als de mensen in Nederland hun eigen taal wat meer zouden eren, zoals de Fransen dat doen, dan weet ik zeker dat wij veel meer spelletjes op de markt zouden hebben met een Nederlandse taaloptie dan dat wij nu hebben. ;)
Lagonas @HSG11 oktober 2024 08:54
Ik zelf speel absoluut geen spellen in het Nederlands omdat dingen vaak niet goed te vertalen zijn. En daardoor erg vreemd klinkt.

Ik kan het uiteraard wel begrijpen als je juist enkel spellen wilt spelen in het Nederlands, maar in dit geval snap ik het niet helemaal, gezien je enkele dagen geleden Alien: Isolation een geweldig spel noemt dat ook helemaal geen Nederlands ondersteund. Dat bedoel ik verder niet als aanval, maar ik probeer te begrijpen waarom de taal ondersteuning hier een probleem is, maar bij een ander spel niet.
HSG @Lagonas11 oktober 2024 09:24
Ik zelf speel absoluut geen spellen in het Nederlands omdat dingen vaak niet goed te vertalen zijn. En daardoor erg vreemd klinkt.

Ik kan het uiteraard wel begrijpen als je juist enkel spellen wilt spelen in het Nederlands, maar in dit geval snap ik het niet helemaal, gezien je enkele dagen geleden Alien: Isolation een geweldig spel noemt dat ook helemaal geen Nederlands ondersteund. Dat bedoel ik verder niet als aanval, maar ik probeer te begrijpen waarom de taal ondersteuning hier een probleem is, maar bij een ander spel niet.
Er zijn games waar ik het een uitzondering maak al zijn het er heel weinig. Daarnaast heb ik genoeg games die wel naar het Nederlands zijn vertaald al zijn het alleen de interface en ondertiteling en dat vind ik prima.

Trouwens... Alien Isolation heb ik met Engelse stemmen en Duitse tekst gespeeld.

[Reactie gewijzigd door HSG op 11 oktober 2024 09:30]

Pirate_Pete @HSG11 oktober 2024 11:37
Alien Isolation? je bedoelt Buitenaards wezen isolatie
HSG @Pirate_Pete11 oktober 2024 15:09
Je hoeft geen titels te vertalen.
McBacon @HSG11 oktober 2024 17:24
De Harry Potter games zijn het niet met je eens. :D
MsG @McBacon11 oktober 2024 23:07
Harrie Pottenbakker bedoel je?
HSG @McBacon12 oktober 2024 01:02
Leuk voor kinderen.
Oon @HSG11 oktober 2024 09:03
Ik speel liever een Nederlands spel dan een brakke of tenenkrommende vertaling. Ik heb op spellen als Freddie Fish na nog nooit een vertaling in een spel gezien waar de ervaring niet significant minder was dan in het Engels. Vaak zijn het hele slechte communityvertalingen of machinevertaling, want ze vinden het niet de investering waard om een professionele vertaling naar het Nederlands te laten doen.
ruftman @HSG11 oktober 2024 10:06
Toen ik begon met gamen (MSX/Commodore 64 tijdperk) waren de meeste games (vooral tekst uiteraard) en computertijdschriften in het Engels. Toen ook veel naar Skychannel (Transformers!) zonder ondertiteling gekeken.
Dat heeft voor mij zeker bijgedragen aan het leren van de Engelse taal. En nee, ik heb dan ook nooit een game niet gespeeld omdat er geen ondersteuning was voor de Nederlandse taal (ik zou dan ook heel veel gave games gemist hebben).
Orfu @HSG11 oktober 2024 11:10
Het ondersteunt geen Nederlands dus hoef ik deze niet.
Het valt me op dat je op heel veel nieuwsberichten over games, vrijwel altijd reageert met een vergelijkbaar zinnetje in deze trant (first post?). Soms ontlokt het een discussie, vaak ook niet, omdat het m.i. weinig toevoegt voor een meerderheid van lezers omdat er niet op de game zelf wordt ingegaan verder. Ik begrijp ook niet zozeer de beweegredenen om zo vaak hetzelfde te reageren. Verder dan een individueel argument dat je 'respect hebt voor je moedertaal' komt het ook niet echt. Zo heeft iedereen z'n voorkeur toch? Point made misschien? Of als je het zo belangrijk vindt en het Engels naar eigen zeggen bovengemiddeld machtig bent - wat let je om (indien voor de game mogelijk) zelf een translation/NL mod te maken? Denk dat je daar meer mee bereikt en wellicht krijg je nog anderen enthousiast om je te helpen.

[Reactie gewijzigd door Orfu op 11 oktober 2024 11:13]

HSG @Orfu11 oktober 2024 11:21
Als je mij kan uitleggen hoe je dat zou moeten doen dan heeft u mijn aandacht.
Orfu @HSG11 oktober 2024 14:31
Veel over te vinden op oa reddit. Sommige games hebben plain text files, andere zijn moddable, weer andere moet je decompilen voor zover ik kan zien.

In bepaalde gevallen is het een kwestie van de devs contacten.

Zie Bijv.
https://medium.com/@bingo...vorite-games-b55bb1b136d7
HSG @Orfu11 oktober 2024 15:07
Dank zal er eens naar kijken.
Vincedf @HSG11 oktober 2024 17:34
Welke games speel je dan als ik vragen mag? En waarom is Nederlands zo belangrijk voor je in een game?
Jeroenzer @HSG12 oktober 2024 12:39
beetje kort door de bocht.
Heb je moeite met engels ?
HSG @Jeroenzer13 oktober 2024 00:43
Beetje kort door de bocht.
Waarom denk je dat?

[Reactie gewijzigd door HSG op 13 oktober 2024 00:44]

Ruben26 @HSG11 oktober 2024 12:26
Welke spellen speel je zoal?
HSG @Ruben2611 oktober 2024 15:01
Momenteel speel ik No Man's Sky, The last of us, Days gone, Assassin's creed Odyssey
HSG @Aerkhanite12 oktober 2024 01:01
Het is duidelijk dat jij niet serieus bent.

[Reactie gewijzigd door HSG op 12 oktober 2024 01:12]

remco2706 @HSG11 oktober 2024 12:44
Dat is ook wat mij stoort,de meest idiote talen kom je soms tegen behalve vaak nederlands.
RoamingZombie @HSG11 oktober 2024 16:09
Welsh...

Maar het zou wel cool zijn als je inderdaad walvissen kon verstaan.

Maar weet je zeker dat het Welsh was? Dat gaat namelijk zo: Ble mae’r llyfrgell?

En dat betekent: Waar is de bibliotheek?

Als dat zo was, welk spel? Want nu ben ik wel nieuwsgierig.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 11 oktober 2024 16:12]


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