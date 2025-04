Niemand zal claimen dat SCHiM hoort bij de bekendste titels die je op dit moment kunt spelen, maar tegelijk is het ook geen heel onbekende game meer. De platformgame van de Nederlandse ontwikkelaars Ewoud van der Werf en Nils Slijkerman won in 2021 en 2022 al diverse awards. Toen duurde het nog wel even voordat het spel het levenslicht zou zien, maar dat moment is nu toch echt aangebroken. Deze week verschijnt de indiegame op vrijwel elk denkbaar platform.

SCHiM draait om de band tussen personen en objecten en hun schaduwen. Bij elke persoon hoort een schim. Die schim draag je bij je en is een onderdeel van je, maar je kunt die ook verliezen. Dat blijkt in SCHiM ook wel, want dat is ook min of meer waar de setting van SCHiM op gebaseerd is. We zien in de opening van het spel hoe de hoofdrolspeler, of eigenlijk diens schim, er steeds bij is wanneer er belangrijke dingen gebeuren in het leven. We zien hoe een relatief onbezorgde kinder- en studententijd plaatsmaakt voor het volwassen leven met en vervolgens zonder baan en een relatie. Het zit helaas niet altijd mee. In deze periode raakt het personage ook nog eens gescheiden van zijn schim. De persoon merkt dat niet, maar de schim des te meer. Schimmen zijn wezens die leven in de schaduw van objecten en personen. Ze kunnen tussen die schaduwen heen en weer springen, maar horen toch vooral bij hun eigen persoon of object. Ze kunnen alleen in schaduwen bestaan: zodra ze in het licht komen, zijn ze 'dood' en word je als speler teruggebracht naar de laatste veilige schaduw waar je je daarvoor in bevond. Schaduw is veilig, verlichte vloeren zijn lava, zogezegd.

Spelend als schim is het verhaal van de game dus simpel: zorg dat je weer bij de schaduw van je persoon komt om je met hem te verenigen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want je persoon leidt een nogal actief en turbulent leven. Het ene moment is hij aan het verhuizen en moet je achter een verhuiswagen aan, het andere moment doet hij boodschappen, en weer een andere keer is hij spullen aan het droppen op een industrieterrein. Lang stilzitten doet hij niet, dus je hebt er als schim een flinke kluif aan om hem bij te houden.

Het goede nieuws is dat dit je langs allerlei verschillende levels leidt, waarbij elk level een eigen look en opbouw heeft. De ene keer moet je een park door, de andere keer langs verkeer en weer een andere keer ben je op een treinstation beland. De omgevingen zijn veelzijdig, maar hebben als overeenkomst dat ze allemaal gebaseerd zijn op typisch Nederlandse omgevingen. Je herkent in veel levels bijvoorbeeld de grachten of de stijl van de lantaarnpalen. Zelfs de vuilnisbakken op het station herken je direct. SCHiM is van Nederlandse makelij en dat gegeven wordt duidelijk benadrukt. Niet alle levels zorgen voor dezelfde mate van herkenbaarheid, maar af en toe herken je het Nederlandse straatbeeld duidelijk in SCHiM en dat is een leuke bonus.