In deze round-up vergelijken we acht GeForce RTX 4070 Super-videokaarten met elkaar. De RTX 4070 Super valt wat specificaties betreft tussen de 4070 en 4070 Ti in, maar zit qua rekenkracht dichter tegen de 4070 Ti aan. De 4070, 4070 Super en 4070 Ti zijn alle drie op een AD104-chip gebaseerd, maar dan met meer of minder CUDA-cores ingeschakeld. Het drietal beschikt over precies dezelfde geheugenopstelling.

Voor dezelfde adviesprijs als de RTX 4070 levert Nvidia met de 4070 Super nu dus meer prestaties voor hetzelfde bedrag. Uiteraard zijn de normale RTX 4070's inmiddels als gevolg hiervan in prijs gedaald. Eerder bespraken we al een reeks van deze kaarten in onze RTX 4070 round-up. In dit artikel richten we ons op zeven custom RTX 4070 Supers en de Founders Edition van Nvidia zelf. Wat opvalt, is dat al deze kaarten voorzien zijn van een 12Vhpwr-connector met 16 pinnen. Bij de normale RTX 4070-kaarten is op elke kaart een PEG-connector met 8 pinnen gebruikt. Bij alle besproken RTX 4070 Supers uit dit artikel wordt overigens een adapter meegeleverd die twee 8-pins-PEG's omzet naar een enkele 16-pinsconnector.