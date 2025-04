Over the top, maar toch subtiel

Fabrikanten kiezen voor hun gamingapparaten vaak de snelst mogelijke componenten en combineren die met agressieve ontwerpen met veel rgb. De laatste jaren lijkt het erop dat de designs iets gematigd worden. Razers Blade laptops zien er bijvoorbeeld best onopvallend uit en op de CES toonde ASUS een nieuwe lijn Zephyrus-laptops waaraan je niet direct afziet dat het gamingmodellen zijn. Datzelfde geldt voor de nieuwe ROG Phones van het bedrijf. Tijdens de CES presenteerde ASUS versie 8 van deze serie, die is volgestopt met ongeveer elke hardwarefeature die je kunt bedenken, terwijl het design redelijk ingetogen is. Genoeg reden voor ons om de telefoon nader te bekijken.

De ROG Phone 8 komt in een normale en een Pro-versie, waarbij de achterkant het grote verschil is. De normale versie heeft een ROG-logo dat van kleur kan veranderen, terwijl de Pro-variant een displaytje heeft met 341 witte ledjes, door ASUS de AniMe-display genoemd. Via een meegeleverde app kun je daar verschillende logo's of scrollende teksten op weergeven en die weer koppelen aan bepaalde apps of andere triggers. Het is een leuke gimmick, maar niet meer dan dat. Je kunt het gelukkig ook gewoon uitzetten en dan is er van het scherm helemaal niets meer te zien.

Wat dan overblijft, is best een strakke telefoon. Wie de ROG 7-serie weleens heeft gezien, valt meteen op dat de 8 een stuk compacter is. Hoewel het scherm nog steeds 6,78” meet, is de telefoon fors korter en dunner geworden. ASUS heeft anderhalve millimeter van de dikte afgeschaafd en een centimeter van de lengte. Dat maakt dat hij een stuk fijner in de hand ligt. De achterkant is van glas, maar mat afgewerkt, waardoor vingerafdrukken minder snel zichtbaar zijn dan bij de 7-serie, die een glanzende afwerking heeft.

De display is van Samsungs nieuwste E6-generatie, wat betekent dat de refreshrate variabel is en helemaal terug kan naar 1Hz vanaf de maximale 165Hz. Daarnaast claimt ASUS een maximale piekhelderheid van 2500cd/m². Dat is fors, maar bij voorgaande telefoons lagen ASUS’ marketingclaims behoorlijk dicht bij de waarden die we zelf hebben gemeten in ons testlab, dus zeker niet onhaalbaar.

Onder de spreekwoordelijke motorkap vinden we Qualcomms nieuwste Snapdragon 8 Gen 3-soc, en afhankelijk van of je het Pro-model pakt, met 12 of 24GB Lpddr5x-geheugen en tot 1TB UFS 4.0-opslag. Oftewel: zo ongeveer de krachtigste hardware die je op dit moment in een Android-telefoon kunt vinden, zoals je dat mag verwachten van een gamingtelefoon. Die hardware is net als bij de 7-serie op een bijzondere manier ingebouwd. In het midden van de telefoon zit het hoofd-pcb, dat bestaat uit twee lagen die op elkaar geplaatst zijn met een flinke hoeveelheid thermal paste ertussen. Boven en onder die sandwich zit de accu, die in tweeën is gesplitst. De pcb’s zijn verbonden met een vaporchamber die op zijn beurt vastzit aan het scherm.

Het is een apart hardwaredesign, maar ASUS zegt op deze manier de beste koelprestaties te kunnen leveren. Wil je meer koeling, dan kun je de vernieuwde externe koeler aansluiten, die standaard met het Pro-model wordt meegeleverd. Deze heeft een kleine ventilator die de warmte van de behuizing wegvoert. Daarnaast zitten er twee fysieke schouderknoppen op, die net wat fijner werken dan de capacitieve knoppen die op de hoeken van de behuizing zitten. Deze Aeroactive Cooler X is volgens ASUS 29 procent kleiner dan zijn voorganger, maar zou 20 procent beter moeten zijn in het afvoeren van hitte.

ASUS zegt trots dat het de soc zo getuned heeft dat hij zuiniger moet zijn dan bij implementaties van andere fabrikanten. Dat zit 'm dan vooral in de cpu-governor, die bepaalt hoe snel de verschillende cores bij belasting omhoog klokken, welke frequentie ze daarbij aanhouden en hoe snel ze teruggaan naar een lagere kloksnelheid.

Dat is goed nieuws, want door het kleiner maken van de telefoon en het toevoegen van bijvoorbeeld draadloos laden, is de accu ten opzichte van de 7-serie gekrompen van 6000 naar 5500mAh. Nog steeds geen kleine accu en de ROG Phone 7 had een heel goede accuduur, dus zelfs met een stapje terug zal het niet opeens slecht zijn. Door de eerder genoemde tuning claimt ASUS dat de 8-serie tot 98 procent van de accuduur van zijn voorganger komt. Dat gaan we natuurlijk verifiëren in ons testlab, maar het zou een mooie prestatie zijn.

Ten opzichte van de ROG Phone 7 heeft ASUS mooie wijzigingen doorgevoerd aan de cameraset-up. Zo is er een upgrade naar Sony’s IMX890, die we al kennen van de OnePlus 11, en is dezelfde gimbal- ois als bij de Zenfone-serie toegevoegd. Daarnaast heeft ASUS er een telecamera bijgezet die drie keer vergroot. Mooie stappen, maar vergeleken met andere telefoons zijn de sensors relatief klein, net als de lensopeningen. Dat is gezien het gamingthema goed te begrijpen, camera’s zijn daarbij ondergeschikt aan andere zaken.

Tot slot hebben we ASUS gevraagd naar het updatebeleid van deze telefoons, want op dat vlak loopt het bedrijf niet voorop. Dat beleid is vorig jaar vernieuwd en niet aangepast. Kopers krijgen twee Android-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates. De telefoon wordt geleverd met Android 14, dus dat betekent dat Android 16 de laatste versie is die ASUS voor deze telefoon uitbrengt. Vier jaar updates is niet dramatisch, maar de markt beweegt hard richting langere termijnen. Zo belooft Samsung vier OS-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates, en is Google dit jaar overgestapt naar zeven jaar voor beide.

Dat lijkt op eerste gezicht de enige echte smet op het blazoen van de ROG Phone 8 en 8 Pro. Ze zijn volgepropt met de nieuwste hardware. En met draadloos laden, ois en een telecamera vinkt ASUS een paar mooie features af die nog ontbraken. Combineer dat met het relatief onopvallende uiterlijk, zeker in het geval van de Pro, en je hebt een telefoon die ook voor niet-gamers het overwegen waard lijkt.