Samengevat De MSI RadiX AXE6600 is de tweede telg in de RadiX-serie waarmee MSI opnieuw de routermarkt betreedt. De webinterface is logisch ingericht en fijn vormgegeven. De diepte van de instellingen is in orde, maar de firmware is nog niet helemaal gladgestreken. Zo kun je de rgb-verlichting niet uitschakelen, maar ook de bedieningssoftware van MSI kregen we niet aan de praat. De datum- en tijdsinstelling functioneert niet, evenals de ouderlijktoezichtsfunctie. De wififunctie biedt veel doorvoer als je het 6GHz-spectrum gebruikt, maar de 5GHz-chipset ondersteunt een beperkte bandbreedte en is daardoor niet zo snel als de concurrentie. Er lijkt nog verbetering mogelijk in de omgang met ruis en de radiotijdverdeling bij drukte op het netwerk. Er zijn dus veel veelbelovende aspecten aan de RadiX-productlijn, maar totdat de problemen met de software zijn gladgestreken, kunnen we deze router niet aanraden, mede gezien de forse prijs. Pluspunten Fijne webinterface

Fijne webinterface SSH-toegang Minpunten Firmwareproblemen

Firmwareproblemen Matige omgang met ruis Getest MSI RadiX AXE6600 Prijs bij publicatie: € 289,- Vanaf € 324,45 Vergelijk prijzen

De introductie van Wi-Fi 6E lijkt op een lastig moment te zijn gekomen. Er zitten weliswaar veel voordelen aan dit deel van het radiospectrum. Zo is de ruis op de band nu nog erg laag, doordat hij nauwelijks in gebruik is door apparatuur. Daarbij levert de 6GHz-radioband genoeg ruimte voor verschillende netwerken naast elkaar zonder dat ze elkaar beïnvloeden. Een nadeel van deze timing is echter dat voor het gevoel Wi-Fi 7 alweer om de hoek staat. We hebben inmiddels in het testlab al kunnen spelen met de eerste Wi-Fi 7-apparatuur. Het lijkt er een beetje op dat de markt wacht totdat Wi-Fi 7 wat meer gemeengoed is, maar daar heb je niets aan als je op dit moment al de voordelen van de 6GHz-band wilt gebruiken.

We hebben de afgelopen maanden al een paar routers bekeken met 6GHz-ondersteuning en daar komt er vandaag weer eentje bij van een merk dat we nog niet eerder langs hebben zien komen in onze wifitestopstelling.

MSI, ook bekend als Micro-Star International, heeft een lange geschiedenis als hardwareleverancier. Er zijn maar weinig segmenten waarin geen MSI-product te koop is geweest, zoals moederborden, laptops, (barebone-)computers, ssd’s en zelfs routers. Toch is MSI op dit moment geen bekende speler op de routermarkt en dat komt doordat er nogal een impasse geweest is in de productlijn. Om de voorganger te vinden van de RadiX-lijn waar we vandaag naar kijken, moeten we de Pricewatch maar liefst dertien jaar terugspoelen, naar 2010, waarin de RG300EX uitkwam. Dit was een router met een enkele 2,4GHz-radioband.

De RadiX-lijn werd vorig jaar geïntroduceerd met de AX6600, een gamingrouter met drie wlan-chipsets waarvan er twee 5GHz ondersteunen en een 2,5GBit/s-aansluiting. De lijn is onlangs uitgebreid met een 6GHz-variant: de AXE6600. In de basis is dit dezelfde router, maar de snelle 5GHz-chipset is vervangen door een 6GHz-variant. De maximale doorvoersnelheid blijft hetzelfde, want in beide varianten is de bandbreedte 160MHz.

Maakt MSI fijne routers om mee te werken? Welke opties biedt MSI in zijn firmware en hoe laten de prestaties van deze router zich vergelijken met die van de concurrentie? We zoeken het uit in dit artikel.