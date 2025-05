Als je een uitstekende allround tv met goede kleurweergave, prima gamingfuncties en vooral een zéér hoge lichtopbrengst zoekt, is Samsungs Neo QLED QN95B, het topmodel uit de Neo QLED-modelserie, een uitstekende keuze, zo concludeerden wij vorig jaar in onze review. Het voornaamste nadeel van deze televisie? De QN95B heeft een prijs die bij een topmodel hoort. Wil je wat minder uitgeven, dan is de iets lager gepositioneerde QN85B misschien een goede optie. Dat model is weliswaar iets dikker en mist de externe One Connect Box die de QN95B heeft, maar biedt ook gewoon vier HDMI 2.1-poorten en een miniled-backlight die heel veel licht produceert en fijnmazige local dimming biedt, terwijl je er aanzienlijk minder voor betaalt dan voor de QN95B.

We publiceren deze review eind maart 2023. Dat betekent dat de nieuwe televisiemodellen voor dit jaar langzaamaan in de winkelschappen verschijnen en veel 2022-modellen in de uitverkoop gaan. De Samsung QN85B is zo'n model uit 2022 dat je nu tegen een zeer scherpe prijs kunt kopen en daarom ook al weken hoog in de lijst met populairste tv's van de Pricewatch staat. Bij de introductie, in mei vorig jaar, kostte de 55"-versie gemiddeld 1900 euro. Inmiddels vind je hem bij meerdere winkels voor een bedrag onder de 850 euro, dus voor minder dan de helft. Ook de duurdere QN95B is uiteraard in prijs gedaald; voor dat model betaal je op het moment van schrijven minimaal ongeveer 1100 euro. Een goed moment dus om te kijken of het net-niet-topmodel van Samsung juist nu écht een goede koop is.