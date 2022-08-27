Door Jurian Ubachs

Redacteur

Feedback • 27-08-2022 13:00 79

The Great War: Western Front Preview

Total War in de Eerste Wereldoorlog

27-08-2022 • 13:00

79

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Vechten om elke meter

Titel The Great War: Western Front The Great War Western Front
Platform Steam, Epic Store
Ontwikkelaar Petroglyph Games
Uitgever Frontier Foundry
Releasedatum 2023

Anno 2022 werken oorlogen anders dan pakweg honderd jaar geleden, maar ook in die periode was er al sprake van verandering. Oorlog voeren was ooit een haast ceremoniële aangelegenheid. Trots gekleed in allerlei kleurrijke pakken reden mannen te paard naar de plek waar een slag zou plaatsvinden, om het daar tegen het vijandelijke leger op te nemen. Op dat slagveld werd de winnaar bepaald. Dat is misschien een tikje gechargeerd, maar het punt is wel dat de oorlog normaal gesproken ver weg bleef van de rest van de bevolking. De Eerste Wereldoorlog veranderde dat. Aan het westelijke front werd er over de hele breedte van de frontlinie, die liep vanaf de Noordzeekust van België tot de Frans-Zwitserse grens, gevochten. Complete dorpen werden van de aardbodem geveegd.

Daar komt bij dat de Eerste Wereldoorlog de introductie van veel dodelijkere wapens met zich meebracht. Waar ooit man-tegen-man-gevechten gangbaar waren, werd deze oorlog het domein van machinegeweren, mortiervuur, vlammenwerpers en gifgas. Het leverde ongelooflijk bloedige veldslagen op, zoals de Slag om Verdun, die zo veel slachtoffers kostte dat soldaten ernaar verwezen als ‘de vleesmolen’. Elders, bij de Somme, verloren de geallieerden 630.000 man in vier maanden tijd, terwijl het Duitse leger er 450.000 verloor. Deze slag, die dus vier maanden duurde, leverde de geallieerden in totaal tien mijl terreinwinst op.

Het is met name dat laatste stukje informatie dat ontwikkelstudio Petroglyph Games centraal heeft gezet in de strategiegame The Great War: Western Front. De game laat spelers als bevelhebber voor de geallieerden of de ‘Central Powers’ acteren om te kijken of zij de Eerste Wereldoorlog winnend kunnen afsluiten. De game speelt zich volledig af rond de door België en Frankrijk lopende frontlinie. Die frontlinie kan tijdens het spelen wel verschuiven, maar dat zal niet gemakkelijk gaan. De makers benadrukken dat de Eerste Wereldoorlog een oorlog was waarin om elke meter gevochten werd. Dat effect moet duidelijk overkomen in The Great War: Western Front.

De speler krijgt in het spel dus het commando over een van beide partijen. De oorlog begint uiteraard in 1914 en vanaf daar is de missie simpel genoeg: drijf de legers van de vijand terug en win de oorlog. Daarbij bestaat overigens de mogelijkheid om de oorlog langer te laten duren dan tot in 1918. Het spel beslaat namelijk een periode van 1914 tot en met 1919. Afhankelijk van hoe jij jouw legers leidt en de oorlog uitvecht, bestaat de kans dat het in 1918 niet komt tot een wapenstilstand en capitulatie van de Central Powers, maar dat er dus nog een tijdje wordt doorgevochten.

De oorlog kan op diverse manieren worden gewonnen. Zo is het een optie om de regionale hoofdstad van de ander over te nemen. Als de Central Powers Parijs weten in te nemen, is de strijd afgelopen. Dat is enorm lastig, maar gelukkig is er een andere oplossing. Tijdens de campagne zie je namelijk voor elk van de partijen een balk in beeld met daarin een bepaalde score. Die score geeft de ‘National Will’ aan, oftewel de bereidwilligheid van die partij en haar volk om de oorlog voort te zetten. Door slagen en terrein te winnen, win je aan National Will, en door ze te verliezen lever je in. Komt de National Will op nul, dan is de betreffende partij niet langer in staat om te vechten en heeft ze de oorlog verloren.

De oorlog managen

De gameplay van The Great War: Western Front heeft twee delen, die Petroglyph zelf omschrijft als Theatre Commander en Field Commander. Die laatste spreekt voor zich: zodra het op vechten aankomt, kun je je troepen zelf besturen en de gevechten in realtime-strategiestijl uitvechten. Als Theatre Commander overzie je het volledige front, kies je waar je wil aanvallen of welk deel van het front versterking nodig hebt. Je krijgt berichten van je eigen regering die af en toe missies voor je heeft die, mocht je erin slagen ze te volbrengen, de National Will wat kunnen opkrikken. Deze verdeling tussen overkoepelende strategie aan de ene kant en realtime actie aan de andere kant kennen we natuurlijk van de Total War-serie, die bewezen heeft dat deze wisselwerking uitstekend kan werken.

Nieuwe wapens onderzoeken

Op de overzichtskaart, waar je de frontlinie ziet die tussen allerlei bekende en minder bekende Belgische en Franse plaatsnamen door loopt, gaat de actie in beurten. Je kunt tijdens je beurt al je troepen van orders voorzien en verplaatsen, terwijl je ondertussen de aanvoer van nieuwe troepen en de ontwikkeling van je legers in de gaten houdt. Dat laatste werkt via een behoorlijk uitgebreide ontwikkelingsboom waar in je nieuwe technologie kunt onderzoeken die nieuwe mogelijkheden geeft. De ‘Death from below’-tech levert je bijvoorbeeld de mogelijkheid op om soldaten tunnels te laten graven tot onder de loopgraven van de vijand, waarna ze die loopgraven kunnen opblazen. Het onderzoeken van ‘Elite training’ levert speciale elitetroepen op die gespecialiseerd zijn in het vechten in loopgraven en dus cruciaal zijn als je vijandelijke loopgraven probeert in te nemen. ‘Flame warfare’ spreekt voor zich: met deze tech kun je de angstaanjagende soldaten met vlammenwerpers opnemen in je leger.

The Great War Western Front

Op de overzichtskaart valt verder op dat bij elk van de dorpen en steden een aantal sterren staat. Dat zegt iets over hoe stevig een van beide partijen de betreffende plaats in handen heeft. Sommige plekken hebben maar één ster, wat aangeeft dat die plek makkelijk in handen van de andere partij kan vallen, terwijl andere vier of vijf sterren hebben en dus niet direct in gevaar zijn. Op het slagveld rond een dorp heeft de dominante partij een soort ‘Hoofdkwartier-loopgraaf’ en door die loopgraaf in te nemen, pak je een ster af. Je moet dat dus meermaals herhalen, wil je meerdere sterren verwijderen en het dorp innemen en de frontlinie opschuiven. Dit moet het effect van lang vechten om tientallen tot honderden meters terreinwinst nabootsen. Het kan overigens wel zo zijn dat het proces van meerdere sterren afnemen snel gaat. Als je de vijand verslagen hebt en hij heeft niet snel versterking in de buurt klaarstaan, kun je een beurt later waarschijnlijk relatief makkelijk een nieuwe overwinning boeken. Daarna ligt terreinwinst natuurlijk snel in het verschiet.

Hoofdkwartier aanvallen

Het hoofdkwartier is niet het enige strategische punt tijdens gevechten. Elke map waarop je vecht, heeft diverse strategische punten die met letters worden aangeduid. Dat bleek evident op het moment dat in onze demonstratie een missie kwam om ‘Punt A’ in te nemen in de buurt van het dorp Drocourt. De beloofde beloning loog er niet om: een stijging van dertig punten voor de National Will, wat volgens de ontwikkelaars van Petroglyph behoorlijk veel is. Het maakt ook meteen duidelijk dat het slagveld dus meerdere strategische punten heeft die je moet innemen om uiteindelijk het hoofdkwartier van de vijand aan te kunnen vallen.

Je komt, zoals hierboven uitgelegd, vaker terug op dezelfde plekken. Die plekken zullen de sporen van eerdere veldslagen laten zien. Als jij bijvoorbeeld een krater hebt geslagen door een loopgraaf van onderaf op te blazen, kan het zomaar gebeuren dat die krater er nog is als je daar later opnieuw moet vechten. Zo zijn er meer voorbeelden van elementen in de omgeving die de gevechten wellicht niet overleven, zoals bossen en andere zaken die voor dekking kunnen zorgen, maar ook kunnen worden weggeblazen.

Loopgraven veroveren

De voorbereidingen die je als Theatre Commander treft, leiden natuurlijk steeds tot gevechten. Die gevechten bieden steevast eenzelfde beeld: loopgraven aan beide kanten van het slagveld met in het midden het welbekende ‘no man’s land’ dat je zult moeten overbruggen om de loopgraven van de vijand aan te kunnen vallen. Er zijn allerlei tactieken en trucs die dat mogelijk maken, maar laten we bij het begin beginnen. Je zult namelijk je loopgraven moeten plannen. Soms moeten loopgraven nog worden aangelegd en soms hoef je alleen nieuwe verstevigingen en wapens te plaatsen voor je klaar bent voor een gevecht. Daarbij is belangrijk dat loopgraven het hele slagveld en elkaar dekken en dat het mogelijk is om je troepen snel te verplaatsen tussen loopgraven. Je ziet dan ook veel kleine gangetjes tussen de loopgraven door lopen. Die zijn bedoeld voor verplaatsingen, niet om vanuit te vechten.

Voorbereiden

De loopgraven zijn dus de basis. Vanuit die vaste posities kun je allerlei elementen toevoegen die je kunnen helpen in de veldslag die komen gaat. Denk daarbij aan posities waar je manschappen ‘over de top’ kunnen gaan, posities voor machinegeweren, en ga zo maar door. In deze fase bepaal je ook waar je tunnelgravers naartoe moeten, waar je spionagesoldaten wil hebben en of je bijvoorbeeld een blimp wil inzetten om meer overzicht te krijgen over het slagveld. Je kunt je loopgraven verder beschermen door prikkeldraad te plaatsen, zodat aanstormende vijanden afgeremd worden en langer in de door jou geplande ‘kill zone’ blijven hangen, voor het tot een eventueel gevecht in jouw loopgraven komt.

The Great War Western Front

Dat laatste is uiteraard niet de bedoeling, maar het risico ligt op de loer. Hoewel de geallieerden in de voorbeeldmissie tijdens onze speelsessie de aanvallende partij waren, waren het toch de Central Powers die de eerste aanval uitvoerden tijdens het gevecht. Logisch? Op zich wel: zodra de AI een kans ziet om jouw linie te doorbreken, zal hij deze niet laten liggen. Het zou het gevecht zomaar kunnen beslissen. In dit geval slaagde de aanval niet. Een combinatie van goed geplaatste hindernissen en machinegeweren zorgde samen met lucht- en artilleriesteun al vlot voor terugtrekkende vijanden. De geallieerden vielen daarop snel aan en wisten de overkant van het no man’s land te bereiken. Daarbij hielp het dat de soldaten gebruik konden maken van een bos voor wat dekking, terwijl inslaande granaten zorgden voor een rookgordijn.

Toen de loopgraaf aan de overkant bereikt was, stuurde de speler die de demonstratie gaf direct de elitetroepen naar voren. Zij zorgden ervoor dat een centrale loopgraaf werd ingenomen. Dat leidde ertoe dat een bepaald deel van no man’s land heel even veilig was om overheen te lopen, dus werden er meteen extra troepen naar de overkant gestuurd. Terwijl de vijand ook versterkingen liet komen, blies de speler een verbindingsloopgraaf op waar hij in de voorbereiding een tunnel onder had laten graven. Dit zorgde ervoor dat de weg naar controlepunt A relatief open kwam te liggen. Enkele ogenblikken later werd punt A ingenomen en was de missie gehaald.

Staakt het vuren

Op dat moment kun je als speler kiezen om nog door te vechten, maar dat kan een averechts effect hebben. Vechten in deze oorlog kost veel en dus is het strategisch inzetten van een staakt het vuren ook belangrijk. Zodra je op de knop ‘Cease fire’ drukt, is het gevecht afgelopen en kan de balans worden opgemaakt. In dit geval hadden de geallieerden de slag gewonnen, wat een kleine bonus voor de National Will opleverde, plus de beloofde bonus van dertig punten die hoorde bij de missie: een prima resultaat. Het kan trouwens ook gebeuren dat niet de speler, maar de computer een staakt het vuren voorstelt. Je bent dan vrij om dat verzoek te accepteren, maar je kunt het ook negeren en doorvechten.

The Great War Western Front

Natuurlijk is het aanschouwen van een kort potje niet voldoende om de diepgang van The Great War: Western Front goed te beoordelen. We hebben veel dingen nog niet gezien. We weten dat de speler noemde dat hij tanks tot zijn beschikking had, maar die zijn we tijdens de slag niet tegengekomen. De tech-tree brengt natuurlijk nog allerlei extra middelen met zich mee. Deze specifieke veldslag speelde zich af in 1916, wat ook iets zegt over wat voor troepen en wapens er beschikbaar waren. Kortom, er valt nog veel te ontdekken in en rond de gevechten van The Great War: Western Front.

Imperial War Museum

Wat we al wel goed meekregen, was de audiovisuele presentatie van het geheel. Daarin valt een aantal details op. Dat de muziek intenser wordt op momenten dat de gevechten intensiever worden, spreekt redelijk voor zich. Wat dat aangaat vonden we de aanwezigheid van echte, gelicenseerde muziek uit die tijd eigenlijk leuker, want het geeft de game een extra authentieke uitstraling. Datzelfde geldt voor de echte beelden van de Eerste Wereldoorlog die je te zien krijgt aan het begin van een gevecht. Je ziet dan bijvoorbeeld beelden van schietende artillerie. Voor deze beelden, en voor algemene input op het gebied van historische nauwkeurigheid, werkte Petroglyph samen met het Imperial War Museum in Londen. De veldslagen in het spel verlopen natuurlijk een stuk sneller en dynamischer dan in het echt - het blijft per slot van rekening een game - maar de afzonderlijke elementen zouden in historisch opzicht redelijk accuraat moeten zijn.

Voorlopige conclusie

Veel liefhebbers van de Total War-serie hebben The Creative Assembly weleens gevraagd of er ooit een game rond de Eerste Wereldoorlog zou komen. Het antwoord was meestal dat de ontwikkelaars niet inzagen hoe een oorlog waarbij twee legers maandenlang op dezelfde plek tegenover elkaar staan, leuk kan zijn als game. Petroglyph Games doet met The Great War: Western Front in elk geval een interessante poging. De game lijkt zowel in het strategische overzichtsdeel als in de gevechten behoorlijk wat diepgang te bieden. Het is bovendien voor Nederlandse gamers een goede kans om bekender te worden met een oorlog waarover we in ons land over het algemeen minder weten dan over de Tweede Wereldoorlog. The Great War: Western Front komt in 2023 naar Steam en de Epic Store.

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The Great War: Western Front

geen prijs bekend

Games Frontier Foundry Gamescom 2022

Reacties (79)

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tweakuwe 27 augustus 2022 13:43
Misschien ook leuk dat deze studio is opgericht door oud Westwood ontwikkelaars, de makers van Command & Conquer (Red Alert). Deze studio was ook verantwoordelijk voor de Command & Conquer Remastered Collection van 2020 en heeft meerdere titels van hetzelfde genre uitgegeven in de laatste tien jaar. De uitgever staat bekend om het ontwikkelen (niet uitgeven) van o.a. rollercoaster tycoon en wat andere management games.

The Great War: Western Front lijkt voor allebij de bedrijven een nieuw genre te zijn, maar wel een die precies tussen de ervaring van de ontwikkelaar en uitgever in valt. Mogelijk komen daar best interessante ontwikkelingen uit, maar de kans is ook groot dat er nog een hoop bijgeschaafd moet gaan worden. Total War is ook decennia lang doorontwikkeld.

[Reactie gewijzigd door tweakuwe op 22 juli 2024 23:45]

qlum @tweakuwe27 augustus 2022 15:14
Buiten de remastered collection is c&c wel erg ver in het verleden van de studio, ik zou daar niet te veel aandacht aan schenken.
So!eX @qlum27 augustus 2022 17:42
Doe ik toch wel, want ik hoop zo op een remake van Tiberian Sun en een remaster van Red Alert 2.
Deleon78 @So!eX27 augustus 2022 18:27
Hoe groot is de kans dat dezelfde mensen er nog werken?
So!eX @Deleon7828 augustus 2022 11:19
Natuurlijk niet allemaal, maar key mensen zoals Joe Bostic wel. Red Alert 2 was natuurlijk ook ontwikkeld door Westwood pacific in samenwerking met Westwood. Als mensen als Brett W Sperry er zijn dan maakt het ook niet uit of het voor de rest exact dezelfde mensen zijn. Lemon Sky heeft een prachtig werk geleverd met Command and Conquer Remastered. Hebben ze dus ook gewoon outsourced.

Frank Klepacki is nodig natuurlijk, die komt nog steeds met bangers uit die zo goed in het straatje passen voor extra tracks in een TS remake. Zou leuk zijn als ze Jarrid Mendelson ook weten te strikken.
Deleon78 @So!eX28 augustus 2022 12:03
Ah dus toch nog redelijk wat! Dat stemt een mens positief!
CH4OS @So!eX28 augustus 2022 06:59
Red Alert 2 is van EA, dus daar kan deze studio niets mee.
So!eX @CH4OS28 augustus 2022 11:07
Klopt, maar wel als ze de samenwerking net zo oppakken als bij de remaster van Command and Conquer en Red Alert1.
CH4OS @So!eX28 augustus 2022 11:14
Ze zullen best kunnen samenwerken, maar de rechten liggen bij iemand anders. Als die er geen toestemming/licentie voor geeft, komt een remake simpelweg niet.
So!eX @CH4OS28 augustus 2022 11:23
Klopt. Maar we blijven hopen en Jimtern onder vuur leggen. De remaster was best een succes. De vraag is niet of het er komt maar wanneer. De meeste antwoorden tijdens de QA’s zijn “we focussen ons eerst hier op” en dat klinkt best hoopvol niet?
CH4OS @So!eX28 augustus 2022 11:26
Sorry, maar klinkt eerder als een community aan het lijntje houden, zoals wel vaker gebeurd, eigenlijk. Zo succesvol vond ik RA2 althans niet. Voor mij was dat echt EA's eerste stap naar het slopen van de zoveelste franchise, wat met RA3 (en alles wat erna kwam) alleen maar erger werd. Een remaster is leuk, maar ik denk niet dat ik die (ondanks dat ik redelijk groot C&C fan ben) zou kopen als die uit komt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 23:45]

So!eX @CH4OS28 augustus 2022 11:37
Ik denk dat we hetzelfde hebben met Red Alert2. Ik vond de style van RA1 zoveel leuker, gekke experimenten die gelukt zijn maar wel gritty en serieuze setting. Dat ging de prullenbak in voor die cartoony clown aanpak van Red Alert2 en dan ook nog eens developed voornamelijk door een ander studio ipv alleen Westwood zelf.

Maar ik moet toch bekennen dat RA2 wel de beste gameplay heeft. Had Tiberian Sun maar net zulke goede gameplay met zijn uitmuntende sfeer. Daarom hoop ik ook dat ze die een remake geven. Likje verf en units opnieuw uitgedacht bijvoorbeeld.

Heel veel hopium, maar hoop doet leven he.
CH4OS @So!eX28 augustus 2022 11:40
Liever TS een remaster dan RA2 wat mij betreft.
lucade2210 @tweakuwe27 augustus 2022 14:03
Wow, dat belooft veel goeds. Red Alert 2 blijft mijn favoriete spel aller tijden :)
redslow 27 augustus 2022 14:51
“ Het antwoord was meestal dat de ontwikkelaars niet inzagen hoe een oorlog waarbij twee legers maandenlang op dezelfde plek tegenover elkaar staan, leuk kan zijn als game.”

Dit klopt misschien voor het westfront van de eerste Wereldoorlog, echter de oorlog op de oostfront was wel dynamisch. Net als de oorlog in Africa. (De leeuw van Afrika was bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe een Duitse generaal met 3k Duitsers en 11k lokale strijders een Geallieerd leger van 300k bezig hield.)
separhim @redslow27 augustus 2022 17:55
Het probleem met total war en WW1 is niet alleen dat de meeste fronten zeer star waren, en het oostfront was ook nogal in het voordeel van de verdediger maar minder intens vanwege de lengte en relatieve zwakte van de deelnemers daar, en dat de total war formula draait om beslissende slagen. Total war leent zich goed voor het nadoen van slagen zoals Cannae, Waterloo of Hatting maar ik zie niet hoe de huidige format van total war leent voor een oorlog die voornamelijk door uithoudingsvermogen is gewonnen en waarin het "winnen" van een slag afhing van de logistiek. Ik zie niet hoe een slag als de Somme of het Brusilov offensief kan worden vormgegeven binnen de context van een total war game, slagen als dat werd door miljoenen mannen gevochten over maanden tijd.

[Reactie gewijzigd door separhim op 22 juli 2024 23:45]

k995 @separhim28 augustus 2022 00:28
EN het moet 100% realistisch? Bedoel total war op zich is ook redelijk onrealistisch qua oorlog .
separhim @k99528 augustus 2022 11:55
Er is vrijwel geen enkele 100% realistische game, dat was nooit mijn argument. Er is een verschil tussen 100% realistisch en een game over een periode die compleet niet correct is. Total war Wo1 zou on de laatste vallen en ik zie niet waarom je niet beter een ander format kan kiezen of maken dan iets wat duidelijk ongeschikt is.

[Reactie gewijzigd door separhim op 22 juli 2024 23:45]

k995 @separhim28 augustus 2022 14:53
die compleet niet correct is.
Rome 2 total war is compleet niet realistisch, stopt niemand het te spelen.
Pianist1985 @separhim28 augustus 2022 22:51
De Hearts Of Iron-reeks draait ook om mobiele oorlogsvoering maar ze hebben daar realistische en zeer uitdagende WWI-campagnes voor uitgebrachtv vanuit de modding community. Dat is dus geen obstakel.
Het voornaamste probleem met een Total War-implementatie van WWI of WWII, is dat turn-based grand strategy prima werkt voor het simuleren van oorlog in tijden zonder snelle communicatie, maar dat zodra je het hebt over oorlog tussen landen met telefoons, draadloze telegrafie etc., live communicatie mogelijk is en je dus veel beter gewoon een real time strategie-game ervan kunt maken om dit te simuleren.

Vroeger was een koerier weet ik hoe lang onderweg om een brief weg te brengen, in WWI (sterker nog, al in oorlogen aan het eind van de 19e eeuw) dicteer je gewoon een bericht aan de marconist en weten ze het binnen een paar seconden aan de andere kant van de lijn wat je te zeggen hebt.

En voor de gamer is het allemaal om het even, pauzeer het tijdsverloop en je hebt alle tijd om op je gemak een campagne te plannen.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 22 juli 2024 23:45]

redslow @separhim27 augustus 2022 18:28
Ik reageerde op het commentaar van de makers.

Ik ben het met je eens dat de gameplay dan anders moet. Anderen kant. Je had wel bewuste veldslagen in W.O.1.

Dus het zou kunnen. Al worden luchtgevechten lastig.
separhim @redslow27 augustus 2022 18:35
Het commentaar van de makers is inderdaad beperkt, ik vind gewoon dat als CA een spel wil maken rondom W.O.1 dat ze dan gewoon een ander format moeten kiezen dan total war. Geen enkel front van de W.O.1 was gewonnen door een beslissende of bewuste veldslag, ze storten in omdat het land erachter te uitgeput was om te blijven vechten. Als ze het in total war gaan plaatsen, dan heb ik het idee dat of niet een total war spel is omdat het gewoon niet lijkt op de andere of het is een complete verkeerd representatie van W.O.1 en hoe dat gevochten en gewonnen werd.

Ik zie gewoon niet hoe je een slag met honderdduizenden of miljoenen soldaten die weken tot maanden duurt kan weergeven in hoe total war.

[Reactie gewijzigd door separhim op 22 juli 2024 23:45]

choogen @separhim28 augustus 2022 10:24
The Great War - Western Front maakt ook geen deel uit van Sega, Creative Assembly of de Total War franchise. Total War in de Eerste Wereldoorlog is enkel de wat misleidende ondertitel die de redactie dit artikel heeft meegegeven.
redslow @separhim27 augustus 2022 18:47
Het opbouwen naar een campagne/veldslag duurde vroeger ook maanden en weken. De periodes die Total war nu al heeft.

Denkelijk krijg je dan de situatie dat de vakken een stuk kleiner worden en je met meer legers werkt. Dus niet meer een stad inneemt voor een regio. Maar vakje voor vakje. En dan per vakje het uitvecht. Waardoor een zet uren kan duren.

De gameplay zal inderdaad anders zijn. Misschien niet Total war, al is het wel een Total war periode.
Pianist1985 @redslow28 augustus 2022 22:43
Wat is er lastig aan luchtgevechten? Het is toch helemaal niet zo moeilijk om een enigszins functionele AI te bouwen die doet wat een piloot zou doen, ongeveer, in reactie op orders die je uitdeelt? Je hebt alleen driedimensionale beweging ipv. tweedimensionaal, maar dat maakt het in zekere zin makkelijker, omdat in een ruimte zonder noemenswaardige obstakels pathfinding appeltje eitje wordt.

Games als IL-2 Sturmovik slaagden daar zelfs in zonder enige menselijke aansturing, dwz. gewoon de computergestuurde tegenstanders die je voorgeschoteld krijgt. En in een Total War battle heb je tenminste nog door de speler geformuleerde orders.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 22 juli 2024 23:45]

C00P @redslow27 augustus 2022 15:17
Bedoel je Rommel?
Deadsy @C00P27 augustus 2022 15:47
Hij heeft het over van lettow-vorbeck.
Rommel was the desert fox.
redslow @C00P27 augustus 2022 16:10
Rommel was geen generaal in Wereldoorlog 1. Was luitenant
HSG @redslow28 augustus 2022 00:02
Wat dacht je van de Caucasus campagne. Hoe het Ottomaanse rijk probeerde Oost-Anatolië terug te veroveren dat eerder door Rusland was veroverd. De Russen hadden 60.000 man onder bevel van Generaal Joedenitsj (leger werd later uitgebreid) en de Turken hadden een leger tussen de 100.000 en 190.000 onder leiding van Enver Pasja.

Het Turkse leger was slecht uitgerust en helemaal niet voor winterse omstandigheden. Daarbij wat ook een feit was was dat Generaal Joedenitsj een van de beste bevelhebbers van de oorlog was. Hij wist de Turken de ene zware Nederlaag na de andere toe te brengen. Hoewel het front daarna steeds heen en weer ging werden zelfs het fort bij Erzurum en steden als Van en Trabzon veroverd.

Uiteindelijk wist Mustafal Kemal nog Musj en Bitlis terug te veroveren maar ook hij kon verder vrij weinig doen. Ook de Duitse expeditie met 3000 man gaf maar weinig terreinwinst. Uiteindelijk konden de Turken grote gebieden veroveren omdat Rusland stopte met de oorlog en het verdrag van Brest-Litovsk ondertekende.

[Reactie gewijzigd door HSG op 22 juli 2024 23:45]

TwiekertBOB 28 augustus 2022 10:11
Misschien volledig off topic, maar moet het toch even vermelden, na het intro gezien te hebben.

Het algemene verhaal over WW1 is dat het is begonnen door de moord op Frans Ferdinand. Maar in feite was de echte reden voor de oorlog het sterker worden van de Russen, in combinatie met het pact met de Fransen, waardoor Duitsland zich bedreigd voelde met een mogelijke oorlog op 2 fronten.

Frankrijk, Rusland en Engeland aan de andere kant waren bang voor de groeiende kracht van Duitsland, die zelfs een grote vloot aan het bouwen waren.

Het idee van Duitsland was om aan te vallen voor het te laat was. Maar ze hadden een reden nodig om het volk mee te krijgen. En die reden kregen ze in de vorm van de moord.

Het filmpje heeft mij overigens wel erg nieuwsgierig gemaakt en het feit dat dit bedrijf veel mensen uit de vroeger C&C scene in dienst heeft, maakt de nieuwsgierigheid nog groter.
HSG @TwiekertBOB28 augustus 2022 10:37
Opmerkelijk was wel dat Duitsland er nog alles aan deed om de vrede te bewaren maar Oostenrijk-Hongarije moest en zal Servië binnenvallen.
TwiekertBOB @HSG28 augustus 2022 13:48
Volgens mij heeft juist Oostenrijk-Hongarije zich laten gebruiken door Duitsland.

Ze wilden inderdaad Servie binnenvallen. De moor op Frans F. was de perfecte reden om Service zwakker te maken en aan de zuidkant kleine controleerbare staatjes overeind te houden, in plaats van een sterk Servie met banden met Rusland.

Duitsland wilde echter Frankrijk aanvallen en klaar zijn met die oorlog voor de Russen hun troepen naar het front hadden vervoerd. Rusland was het enige land dat nog geen goede snelle treinverbindingen had, dus mobilisatie was traag.
HSG @TwiekertBOB28 augustus 2022 22:23
Nee Oostenrijk-Hongarije deed wat het wilde en Duitsland gaf hun hun onvoorwaardelijke steun. Als Duitsland had gezegd dat het zelf maar moesten uitzoeken dan was er nooit een oorlog geweest. De Duitse keizer had de avond voor de oorlog nog met alle macht geprobeerd om een oorlog te vermijden maar Frans Josef was heel duidelijk: Servië moest en zou aangevallen worden.

De reden waarom Duitsland er zich mee ging bemoeien is vanwege de Russische mobilisatie en de dreiging naar Oostenrijk-Hongarije. Het Verenigd-Koninkrijk zag dat Rusland te zwak was en verklaarde om hun beurt de oorlog aan Duitsland en Frankrijk zag zijn kans schoon om Elzas-Lotharingen terug te pakken en verklaarde om die reden de oorlog aan Duitsland....als wraak op 1870-1871.

Dezelfde reden overigens dat het Ottomaanse Rijk zich bij Duitsland en Oostenrijk-Hongarije aansloot. Om Oost-Anatolië en de Europese gebieden zoals de Balkan terug te pakken die ze eerder waren kwijtgeraakt.
XWB Developer @HSG29 augustus 2022 22:19
De reden waarom Duitsland er zich mee ging bemoeien is vanwege de Russische mobilisatie en de dreiging naar Oostenrijk-Hongarije.
Ja, Duitsland was toen overtuigd dat oorlog met Rusland onvermijdelijk was. Dus hoe eerder hoe beter, was de redenatie.
HSG @XWB29 augustus 2022 22:34
Alleen de grootste fout van Duitsland was om Frankrijk aan te vallen terwijl ze wisten dat de Russen een dreiging vormden. Ze hadden het ook anders kunnen aanpakken. België en Nederland zouden zelf neutraal blijven want die oorlog was niet hun probleem. Dus de enige grens tussen Frankrijk en Duitsland was Elzas-Lotharingen waarbij de grens bij de Vogezen liep in het voordeel voor Duitsland. Het was Duitsland die oorlog aan Rusland verklaarde maar niet aan Frankrijk en Engeland dus de kans was groot dat Frankrijk en Engeland Duitsland zouden aanvallen maar dan moesten ze eerst de Vogezen doorkruisen dat makkelijk te verdedigen valt. Als Duitsland daar een goede verdediging had opgesteld dan konden ze zich eerst concentreren op Rusland want Duitsland wist ook dat Rusland gewoon ontzettend zwak was en kon deze samen met Oostenrijk-Hongarije in no-time op de knieën dwingen.

Als Rusland verslagen zou zijn kon Duitsland samen met Oostenrijk-Hongarije op Frankrijk en Engeland richten en was de oorlog heel anders verlopen.
XWB Developer @HSG29 augustus 2022 23:55
Eens hoor, maar ik denk dat Duitsland heel sterk overtuigd was van zijn Schlieffen Plan en dacht Frankrijk in een blitzkrieg move te kunnen uitschakelen. Maar het ging eigenlijk al mis toen de Duitsers België binnengingen, er was verzet en de forten van Luik moesten eerst ingenomen worden. De opmars was vrijwel onmiddellijk vertraagd en het verrassingselement was helemaal weg.
HSG @XWB30 augustus 2022 06:54
Het Schieffen plan had kunnen lukken maar de Duitsers hadden geen rekening gehouden met de dreiging in het oosten. Ze haalden in het westen een leger weg om deze in het oosten in te zetten om de legers daar te ondersteunen tegen de Russische aanval in Oost Pruissen.

Het grappige is dat deze leger niet eens nodig was geweest want de Russische leger werd al snel bij Tannenberg verslagen. Maar omdat er een leger in het westen werd weggehaald konden de geallieerden een aanval bij de Marne inzetten waardoor het Schieffen plan mislukte en kwam er een begin aan de loopgravenoorlog.
HSG 27 augustus 2022 23:36
Dat is misschien een tikje gechargeerd, maar het punt is wel dat de oorlog normaal gesproken ver weg bleef van de rest van de bevolking.
Niet. Door alle tijden heen was ook het normale volk keihard de klos wanneer er oorlog gevoerd werd.
k995 @HSG28 augustus 2022 00:36
Idd dat is complete onzin, burgerbevolking was altijd het grootste slachtoffer in zowat elke oorlog.
Deralte @k99528 augustus 2022 08:15
Dat klopt, maar het is wel zo dat de veldslagen veelal plaatsvonden buiten de bewoonde wereld. Vanaf WO1 was er totale vernietiging van infrastructuur en dorpen/steden, dat zag je voordien niet op die schaal.

Je had uiteraard wel de plunderingen, honger e.d., dus de bevolking werd inderdaad niet gespaard.
HSG @Deralte28 augustus 2022 10:32
Voor de eerste wereldoorlog werden steden belegerd en tot puin beschoten. Dat gebeurde ook al in de oudheid.

Zie bijvoorbeeld het beleg van Groningen in 1672 of de belegering van Straatsburg in 1870. Van dat laatste zijn trouwens foto's gemaakt.

Zie bijvoorbeeld
https://en.wikipedia.org/...ntor_aus_28_Sept_1870.jpg

[Reactie gewijzigd door HSG op 22 juli 2024 23:45]

k995 @Deralte28 augustus 2022 09:38
Nee veelal draaide oorlog om het innemen van strategische punten zoals steden. De romeinen bijvoorbeeld hebben hele volkeren uitgemoord en in de slavernij gebracht.
Deralte @k99528 augustus 2022 09:47
Ik snap je wel, maar WO1 stond voor totale vernietiging van alles wat er in de frontlinie stond. Innemen van strategische punten (waar steden dat vaak zijn) is de logica zelve, dat is nu eenmaal wat je doet in een oorlog. Een oorlog zonder burgerslachtoffers bestaat niet. Ik zeg ook "veelal", niet altijd.
k995 @Deralte28 augustus 2022 11:07
Het gaat erom dat burgers veelal gespaard werden ervoor (was de bewering) en dat is niet juist. Burgers werden als slaven ingezet en zelfs verkocht, uitgemoord
en weggejaagt. Oorlog was heel brutaal met als gevolg dat je geregeld hele verwoeste streken had die even erg of zelfs erger waren dan wo1
Caedus @k99528 augustus 2022 14:37
*bruut

'Brutaal' is een anglicisme hier en betekent iets anders in het Nederlands.
Pianist1985 @k99528 augustus 2022 15:40
Niet in WWI. Zowel de Geallieerden als de Centralen verloren meer manschappen dan burgers.
k995 @Pianist198528 augustus 2022 15:56
In wo1 zijn er iets meer burgers in de oorlog gestorven als militairen.
Pianist1985 @k99528 augustus 2022 16:01
Niet waar.

Geallieerden: 4 miljoen burgerdoden, meer dan 5 miljoen dode soldaten.

Centralen: 3.7 miljoen burgerdoden, 4,4 miljoen dode soldaten.
k995 @Pianist198528 augustus 2022 16:53
http://www.centre-robert-...ties%20%E2%80%93%20EN.pdf

The total number of military and civilian casualties in World War I, was around 40 million.
There were 20 million deaths and 21 million wounded. The total number of deaths includes
9.7 million military personnel and about 10 million civilians. The Entente Powers (also
known as the Allies) lost about 5.7 million soldiers while the Central Powers lost about 4
million.

Maakt weinig uit, wat duidelijk is dat wo1 niet anders was dan conflicten ervoor met veel burgerdoden.
Pianist1985 @k99528 augustus 2022 17:06
En voor die inschatting tig anderen waarbij het aantal burgerdoden, hoewel in dezelfde orde van grootte, duidelijk lager wordt ingeschat dan het aantal dode soldaten.

De cijfers die ik noem komen gewoon van Wikipedia af en WWI is geen controversieel onderwerp maar is wél tot in den treure bestudeerd. Het Wikipedia-artikel over WWI is gebaseerd op een aggregaat van allemaal verschillende bronnen en dus geloofwaardiger omdat het niet één invalshoek weergeeft maar de consensus van mainstream academici die WWI bestuderen.

Je gaat me hier niet mee overtuigen.

Het maakt trouwens niet 'weinig' uit, de vraag is of er meer burgers of meer soldaten omkwamen in WWI en het maakt dus álles uit, want dit ging specifiek over slachtofferaantallen in WWI en over andere zaken heb ik me niet uitgelaten.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 22 juli 2024 23:45]

k995 @Pianist198528 augustus 2022 20:34
Neen de stelling was dat voor wo1 " maar het punt is wel dat de oorlog normaal gesproken ver weg bleef van de rest van de bevolking." dat is dus onzin, ja in wo1 vielen er veel burgerslachtoffers maar net zo goed in vele conflicten daarvoor . Hoeveel dat precies in wo1 of in die andere conflictne waren maakt weinig uit maar de burger is zowat altijd de klos van oorlog, dat is niet iets recent zoals men daar beweert.
Pianist1985 @k99528 augustus 2022 21:09
Het is ook niet m'n insteek om de tragiek van oorlog te ontkennen of bagatelliseren. En ja, burgers zijn wel de klos, maar als het gros van de doden valt op het slagveld zijn soldaten de grootste verliezers. En in zekere zin is er geen verschil tussen dode dienstplichtigen en dode burgers, want ook de dienstplichtige is een weerloze speelbal van de politieke en militaire elite.

Weet je trouwens dat de grootste profiteurs van de oorlog ook burgers zijn? En niet alleen de elite. Een bekwame machinebankwerker ziet in oorlogstijd zijn mogelijke verdiensten explosief stijgen, en complete volksstammen die aan de onderkant van de samenleving bivakkeren hebben ineens toegang tot relatief goedbetalende industriebanen waar ze in vredestijd nog niet van konden dromen. En als je land de oorlog wint, en het geen pyrrhusoverwinning blijkt te zijn, gaat dat profiteren na afloop gewoon door. De meest verwoestende oorlog ooit, WWII, leidde in de VS tot een nooit eerder vertoonde economische expansie en drastische verbetering van de levensstandaard die ongeveer 20 jaar duurde.
k995 @Pianist198529 augustus 2022 00:16
maar als het gros van de doden valt op het slagveld
Doden is maar 1 manier om te lijden hoor, je onderschat wat een oorlog kan doen, nederland had een hongerwinter bijvoorbeeld, stierven daar veel burgers in ? 1/10e van de totale slachteroffers relatief weinig dus maar dat het hele land en zowat iedereen daaronder leed en een slachtoffer was staat buiten kijf.

Deze discussie is zinloos en nutteloos want daar ging het nergens over. In modern oorlogen lijden burgers evenveel als in oudere oorlogen want oorlog komt altijd onvermijdelijk ook op burgers terecht zowel direct als indirect.
Pianist1985 @k99529 augustus 2022 00:46
Dat laatste is pertinent niet juist. Door innovaties zijn wapens preciezer geworden en schade aan niet-militaire objecten en onschuldige burgerdoden dus navenant zeldzamer. En door de toegenomen aversie tegen 'collateral damage' en de impact van moderne media is de drijfveer om zeer terughoudend te zijn ipv. een 'gloves off'-aanpak te hanteren, ook groter dan ooit tevoren. Komt nog iets bij: mensen zijn tegenwoordig veel mobieler. Veroveraars komen veelal in reeds verlaten steden aan. En de ontheemden worden ook beter geholpen dan vroeger, de enorm toegenomen welvaart (en logistieke capaciteit) maakt het makkelijker dan ooit tevoren om ontheemden op te vangen en van een tent, een maaltijd, en drinkbaar water te voorzien, en desnoods medische zorg. En áls je gewond raakt is de kans veel groter dat je met succes behandeld kunt worden, verwondingen die in WWII een doodsvonnis waren worden nu niet zelden behandeld met een prima prognose op de lange termijn.

Vroeger gebeurde oorlogvoeren met de botte bijl, om een wapenfabriek uit te schakelen moest je een complete buurt platgooien met strategische bommenwerpers die met een complete vloot tegelijk tonnen en tonnen per vliegtuig aan explosieven dropten, en er werden kolossale navigeerfouten bij gemaakt, waardoor per ongeluk steden in reeds bevrijd gebied gebombardeerd werden. En dat gebeurde niet één keer, kan ik je vertellen. Zo is mijn woonplaats in de oorlog diverse keren getroffen door vergisaanvallen die bedoeld waren voor het Ruhrgebied, dat 50km verderop ligt.

Tegenwoordig kun je vanaf een marinefregat van 2.000km afstand een raket tot op de meter nauwkeurig op een specifiek doelwit laten neer komen en gebeurt dit soort shit niet meer, als er nu eens een verkeerd doel wordt getroffen komt dat in de regel door slechte inlichtingen.

Toegenomen precisie en kleinere, gerichtere, en gespecialiseerdere krijgsmachten maken oorlogvoeren minder verwoestend dan ooit tevoren. Of je dat nu wil toegeven of niet.

Het is ook duidelijk wat hier, naast de druk van de publieke opinie, de reden voor is: wat jij niet verwoest heb je als overwinnaar zijnde nog iets aan.

Er zijn ook oorlogen geweest die grotendeels op zee of in afgelegen gebieden zijn uitgevochten. Bij de af en toe oplaaiende grensschermutselingen tussen India en Pakistan vallen geen burgerdoden omdat het feitelijk een niemandsland is. In de Falklandoorlog werden honderden Argentijnse zeelieden gedood bij het tot zinken brengen van een kruiser, maar de enige 3 burgerdoden vielen door eigen vuur, en de Argentijnse mariniers die de eilanden bezet hadden zijn niet massaal de bevolking gaan terroriseren etc.

Dat statement waarmee je je post afsluit is én heel algemeen, én ook nog eens absoluut geformuleerd, waardoor het weerlegd kan worden door simpelweg één voorbeeld te vinden waarbij het niet klopt.

Maar ook in z'n algemeenheid klopt het niet. Ga eens voor de gein kijken welke percentage van de inwoners van landen om is gekomen bij oorlogen. Die percentages zijn de afgelopen 100 jaar niet gelijk gebleven. Vroeger was 5-10% sterfte in bezet gebied geen uitzondering, nu druk je dat niet in procenten maar in promillages uit. Zelfs wanneer de invasiemacht als beesten huishoudt (zie Oekraïne - het aantal burgerdoden is een piepkleine fractie van het inwonertal, ondanks dat diverse grote steden zijn bezet en bijvoorbeeld Mariupol compleet met de grond gelijk is gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 22 juli 2024 23:45]

k995 @Pianist198529 augustus 2022 07:32
Oorlog komt onvermijdelijk direct en indirect bij burgers. Jij kan doen alsod de oekraine oorlog hier niks raakt, de realiteit is dat de gas prijs dat duidelijk maakt dat het dat wel doet.

Geen idee waarom je de reele kost van oorlogen wil ontkennen en minimaliseren en doen alsof het iets goed is: dat is het niet.

VOor de rest is deze discussie compleet nutteloos en ging het hem erover dat neen WO1 was niet anders dan andere oorlogen die ervoor kwamen. Wat mijn punt origineel was, reageer gerust nog, ik zal het niet meer doen.
Pianist1985 @k99529 augustus 2022 12:25
Ik doe helemaal niet alsof de Oekraïne-oorlog hier niks raakt.

Mijn stelling is: de impact van oorlog is in relatieve en absolute zin afgenomen omdat de moderne manier van oorlogvoeren preciezer is, de drijfveer om collateral damage te vermijden sterker, legers kleiner, en middelen om je te beschermen tegen oorlogsgeweld (zoals met je gezin de auto pakken en sneller wegvluchten dan de frontlinie jouw kant opschuift) toegenomen.

Die stelling, en erkennen dat die oorlog in Oekraïne ons raakt, sluiten elkaar niet uit.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 22 juli 2024 23:45]

unna 27 augustus 2022 13:44
Ik snap dat dit een techsite is en geen geschiedenisboek maar deze inleiding is volledig fictief. Belegeringen vinden al duizenden jaren plaats.
23m3 @unna27 augustus 2022 14:03
Ik denk dat er niet naar een belegeringsoorlog als soort oorlog wordt verwezen naar specifiek de eerste wereldoorlog.
Fly-guy @23m327 augustus 2022 15:42
Maar toch zijn de overeenkomsten niet gering.
Een loopgraaf is het goed te vergelijken met een kasteel of fort en ook daar werd voor meters gestreden om dichterbij te komen. En zeker toen kanonnen en ander schietgerei in de jaren middeleeuwen hun intreden deden, waren loopgraven ook tien al geen onbekende tactiek (tijdens een belegering).
rob12424 @Fly-guy27 augustus 2022 19:28
Ja maar de lengte en overzicht+ gas was totaal anders. Vietnam oorlog was eigenlijk ook een loopgraven oorlog maar dan anders.

Loopgraven en belegeringen heb je altijd wel gehad. Maar niet dat ze een geheel front van kilometers besloegen en meerdere achter elkaar. Dat was in de eerste wereldoorlog wel anders.
k995 @rob1242428 augustus 2022 00:33
Het punt hier is dat het star en langdradig is, wel een middeleeuwse belegering was dat meestal ook, enkel passen games dat aan.
Pianist1985 28 augustus 2022 09:49
Ik pas - doe mij liever Blitzkrieg: Total War.

Of veel liever: laat Paradox Interactive een patch uitbrengen voor Arsenal of Democracy dat je je veldslagen daarin kunt uitvechten in een 3D-engine. En met het strategiegedeelte niet turn-based maar gewoon per uur bekijken en desnoods pauzeren als je tussendoor veel moet aanpassen.

De turn-based formule werkt bij games die gaan over oorlog in de tijd dat de oorlog nog zo traag was als dikke stront. Niet in tijdperken waarin men live 1 op 1 kan communiceren. Ja, de loopgravenoorlog ging fucking traag, maar dat zou je in Arsenal of Democracy ook hebben tussen 2 hypothetische tegenstanders met enorm veel infanterie en weinig cavallerie
Oddlobster 27 augustus 2022 17:09
Zie het spel wel zitten. Als shooter kan je niet veel met die tijd, RTS biedt meer mogelijkheden. Ga deze zeker in de gaten houden!

Offtopic maar voor wie geïnteresseerd is in het onderwerp maar geen "saaie" les wilt: de band Sabaton speelt over momenten in de oorlogsgeschiedenis, waaronder ook WO1 met nummers als "Great War, Christmas Truce en Fields of Verdun". Ook hebben ze een geschiedenis kanaal op YouTube wat verder ingaat op de details van de nummers die ze spelen
petervdb @Oddlobster27 augustus 2022 17:39
Ik zie wel iets in een shooter van die tijd (Call of Duty gaf mij soms wel wat een WO I gevoel met de loopgraven), maar mijn voorkeur gaat sowieso naar RTS games :-).

Deze komt bovenaan mijn lijstje. Eindelijk een spel die The Entente: Battlefields World War I kan vervangen want die draaide toch niet zoals het zou moeten als hij al draait.

Sabaton vind ik heel erg goed. Hun history channel vind ik een echte meerwaarde.
Oddlobster @petervdb27 augustus 2022 17:56
Hier heb je een lijstje met op WW1 gebaseerd games, misschien zit er iets voor je tussen:

Verdun (Western Front)
Battlefield 1
Tannenberg
Iron Storm
Necrovision
To end all wars
Victoria 2
11-11: Memories Retold
Rise Of Flight: The First Great Air War
Pianist1985 @Oddlobster28 augustus 2022 15:52
Victoria 2 is niet gebaseerd op WWI, maar overlapt slechts dat tijdperk. Victoria 2 is gebaseerd op de Industriële Revolutie en de kolonisatie van (vooral) Afrika. Er zit niet eens een event chain in die op WWI aan stuurt, en ik heb letterlijk honderden Vicky 2-games gespeeld en ik heb zelfs nooit gezien dat Oostenrijk, indien door de AI gespeeld, een veroveringsoorlog voerde tegen Servië.
Palindrome 27 augustus 2022 13:39
van die screenshots word ik niet heel blij, het kleurenpalet vind ik er niet goed bij passen...
GoT.Typhoon @Palindrome28 augustus 2022 05:30
De graphics zien er ook echt smerig uit, dit kan toch niet meer in 2023. Jammer, want de eerste wereldoorlog spreekt mij erg aan.
no_way_today 27 augustus 2022 13:44
Coh3 wordt net als coh2 meer mijn ding.
!GN!T!ON @no_way_today27 augustus 2022 14:09
Ik hoop zelf eigenlijk meer op CoH3 wordt net als CoH1, ik vond CoH2 zelf eigenlijk een stuk minder leuk als 1, en wat ik toe nu toe heb gezien met de alphas en comments van de devs, lijken ze meer inspiratie uit 1 dan 2 te halen gelukkig.

OT: Setting lijkt me best tof, maar ik knap toch een beetje af op de graphics, weet niet helemaal waarom, denk omdat het een beetje over-saturated / teveel kleur is ofzo. Wel benieuwd naar de gameplay.
Slavy 27 augustus 2022 13:52
Oeh deze ga ik volgen, klinkt zeer interessant.

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