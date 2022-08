Wat gebeurt er als je skatend een Tony Hawk-achtig level ingaat, maar er ineens vijanden met wapens verschijnen, jijzelf ook wapens hebt en je, terwijl je allerlei trucs doet, die vijanden moet zien uit te schakelen? Dan krijg je zoiets als Rollerdrome. Deze game van Roll7, bekend van de OlliOlli-games, combineert skaten met shooteractie en het resultaat van die actie is verrassend goed.

Bloederige versie van Roller Derby

Rollerdrome neemt spelers mee naar de toekomst, maar dan vanuit het perspectief van de jaren 70. In deze toekomst is een variant op het vroeger veel beoefende rolschaatsen en de sport roller derby enorm populair geworden, maar dan in de vorm van een bloodsport. In Rollerdrome skaten de deelnemers aan het toernooi rond in arena's die op het eerste gezicht lijken op gewone skateparken. Er verschijnen echter al snel vijanden met wapens. Deze ‘house players’ staan weliswaar stil, maar zijn prima in staat om de speler uit te schakelen. De speler, in de rol van beginnend Rollerdrome-deelnemer Kara Hassan, moet hun aanvallen zien te ontwijken en de house players zo snel mogelijk zien uit te schakelen. Als eenmaal alle golven van house players in een level zijn verslagen, is het level afgerond en krijg je te zien hoe goed je gescoord hebt.

Hoge scores neerzetten is nog niet zo makkelijk, maar het begin is simpel en overzichtelijk genoeg. Je leert hoe je rondskate, springt en simpele trucs kunt doen. Je leert hoe je kunt mikken op vijanden en hoe je ze uitschakelt. Dat is allemaal heel laagdrempelig. Kara skate bijvoorbeeld automatisch; een druk met de thumbstick naar voren zorgt ervoor dat ze automatisch blijft skaten. De speler hoeft alleen te sturen, trucs te doen en te schieten op vijanden. Dat mikken gaat voor een deel ook automatisch. Je houdt je denkvermogen vrij om uit te vogelen waar je heen gaat, hoe je vijanden te lijf gaat en welke trucs je gaat doen terwijl je een route door het level heen bepaalt.

Ondersteboven schieten

Rondskaten en schieten klinkt leuk, maar het dekt de lading nog niet helemaal. Rollerdrome is namelijk een heerlijk dynamische game. Als je de flow te pakken hebt en het doen van trucs tussen het uitschakelen van vijanden als tweede natuur begint op te pikken, wordt Rollerdrome pijlsnel een zeer spectaculaire game. Zeker als je in de lucht hangt, de tijd even vertraagt en je ondersteboven hangend een vijand uitschakelt, voelt de game heerlijk aan. Doe je daar een truc bij, dan doe je jezelf een plezier, want dat is de manier om je munitie weer aan te vullen. Je hebt uiteindelijk vier verschillende wapens, maar de voorraad kogels delen ze met elkaar. Schiet je je pistolen leeg, dan hebben je overige wapens op dat moment dus ook geen munitie. Door echter trucs te doen, vul je je kogelvoorraad pijlsnel weer aan. Een goede flow vinden waarin je doorlopend trucs doet en vijanden uitschakelt, is de sleutel tot succes in Rollerdrome.

Tussen de levels door, kom je soms in plaatsen als kleedkamers en productiekantoren. Hier kun je meer uitvinden over de achtergrond van Rollerdrome als sport en van het bedrijf dat erachter zit, Matterhorn genaamd. Hier probeert Roll7 wat verhaal toe te voegen aan de game. Kies je ervoor om daar in te duiken, dan leer je langzaam meer over wat Matterhorn allemaal van plan is. Kara krijgt daarbij af en toe zelfs wat keuzes voorgeschoteld, waarmee je als speler een kant kunt kiezen in dat verhaal. Het enige jammere hieraan is dat het niets verandert aan het verloop van de game. De actie en je weg naar het kampioenschap in de Rollerdrome hebben weinig te maken met het verloop van het verhaal. Het staat het spelplezier niet in de weg, maar het voegt dus ook weinig toe.

Als je verder komt in het Rollerdrome-kampioenschap, worden de levels natuurlijk moeilijker. Je krijgt nieuwe typen house players met andere soorten wapens. Je moet vaker van wapen wisselen, omdat de vijanden niet allemaal voor dezelfde wapens kwetsbaar zijn. Daarnaast worden de snipers scherper en hun wapens dodelijker, waardoor op tijd dodgen steeds belangrijker wordt. Het voordeel is dat een perfecte dodge ervoor zorgt dat je wapens effectiever worden en je kunt dan zelfs een soort super-slowmotion inschakelen waardoor je de house players tijdelijk nog beter kunt aanvallen.

Hier begint Rollerdrome langzaam moeilijker en moeilijker te worden. Je staat steeds meer onder druk en wordt vaker geraakt. Verslagen vijanden droppen health, dus dat is niet meteen erg, maar het kost je wel je combo en juist dat is de sleutel tot topscores. Die scores heb je niet per se nodig, maar wel als je alle uitdagingen in de game wilt halen. Elk level schotelt je een lijst uitdagingen voor. Je moet een bepaalde score halen, een specifieke truc doen, vijanden op een specifieke manier uitschakelen en ga zo maar door. Je hebt steeds een specifiek aantal volbrachte uitdagingen nodig om volgende levels te openen, maar los daarvan hoef je niet alles te halen om verder te komen in Rollerdrome.

Schreeuwt om multiplayer

Wil je het nog wat lastiger hebben, dan kun je je scores nog vergelijken met topscores online. Dat is ook waar de interactie met andere spelers ophoudt en dat is eigenlijk jammer. Terwijl we Rollerdrome aan het spelen waren, vroegen we ons meermaals af hoe tof het zou zijn om de banen samen met andere spelers te betreden. Deze game leent zich zo ontzettend goed voor actievolle multiplayergameplay, dat we de menu’s zelfs twee keer hebben bekeken om te zien of we het echt niet over het hoofd hadden gezien. Maar nee: Rollerdrome is een singleplayer-only game. Dit is overigens geen kritiek op Rollerdrome op zich, maar meer een observatie; het zou waarschijnlijk een ijzersterke toevoeging zijn geweest of wellicht iets voor de toekomst.

Een laatste onderdeel van Rollerdrome dat het bespreken waard is, is de grafische stijl. Alle actie speelt zich namelijk af in een cel shaded, jarentachtig-cartoonachtige stijl. Het maakt wat over the top is, nog wat extra over the top. Het camerawerk is tijdens het spelen niet altijd even soepel, maar toch wordt het grootste deel van de actie goed in beeld gebracht. De grafische stijl is wat je aandacht meteen grijpt. De personages, maar ook alle visuele effecten die tijdens het schieten voorbijkomen, kunnen zo uit een oude comic of cartoon zijn weggehaald. Het knapste is dat de stijl en de flow van het spel elkaar versterken. Roll7 had waarschijnlijk geen betere stijl kunnen kiezen voor deze game.

Conclusie

Rollerdrome is een heerlijke game, ook al heeft het een enigszins beperkte levensduur. Als je eenmaal kampioen bent, kun je de levels opnieuw spelen in een wat moeilijkere spelmodus, maar als de nieuwigheid eraf is, verliest Rollerdrome zijn aantrekkingskracht wel een beetje. Als gezegd: mocht Roll7 er in de toekomst multiplayer aan toevoegen, dan heeft het mogelijk goud in handen, want dan blijft dit vermoedelijk heel lang leuk. Voor nu moet je het doen met topscores vergelijken met je vrienden en anderen. Ook leuk, maar wel anders. Het moge in elk geval duidelijk zijn dat de basisgameplay van Rollerdrome goed in elkaar zit. De combinatie van skaten en schieten levert een spectaculaire game op, waarin je als gamer doorlopend coole momenten beleeft die je zelf creëert en die zich afspelen in een aantrekkelijke cel shaded wereld, die goed werkt voor de game.