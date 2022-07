“Voordat we deze deur doorgaan, verzoek ik iedereen zijn telefoon op te bergen. Foto’s en audio-opnames zijn ten strengste verboden. Moet je eenmaal binnen je telefoon ergens voor gebruiken, tik mij dan even aan, dan begeleid ik je naar een locatie waar dat toegestaan is.” De Red Bull Racing-medewerker die ons en de andere journalisten over het fabrieksterrein begeleidde, had de toon meteen gezet. Alles wat hier gebeurt, is topgeheim. Niet geheel onverwacht in een wereld waarin honderdduizenden euro’s worden uitgegeven om een auto een paar tienden van kilometers per uur harder rond een circuit te zien gaan. Maar dat het allemaal zó geheim zou zijn, hadden we ook weer niet voorzien.

De uitnodiging die we enkele weken eerder ontvingen, had meteen onze aandacht. Of we interesse hadden in een kijkje achter de schermen bij Red Bull Racing, met de nadruk op hoe ze computers en data inzetten bij hun dagelijkse bezigheden, en de mogelijkheid om de engineers te interviewen wiens werk dat daadwerkelijk is. Nu is Tweakers geen autosportwebsite, al loopt het Formule 1-topic tijdens een raceweekend heel hard, maar binnen de Formule 1 speelt technologie een enorme rol. Honderden sensors, datalogging, simulaties en enorme rekenclusters moeten chocola maken van al die data: aanknopingspunten genoeg.