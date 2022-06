We kennen het als het kruisvormige object op een controller, als de - en gebruik dit woord verder helemaal nooit - ‘vierpuntsdruktoets’. Dit jaar is het precies 40 jaar geleden dat de d-pad, zoals we die vandaag de dag nog steeds kennen, zijn debuut maakte. Op 3 juni 1982 verscheen de Game & Watch-versie van Donkey Kong, met aan boord een kruisvormige knop waarmee spelers Mario moesten besturen. Het bleek een van de invloedrijkste uitvindingen uit de gamehistorie te zijn, die 40 jaar later nog steeds standhoudt. In dit artikel duiken we in de oorsprong van d-pad, het patent dat Nintendo liet registreren en de manier waarop andere fabrikanten de succesvolle uitvindingen probeerden na te bootsen zonder daarbij het patent te schenden.

Om de meerwaarde van de d-pad goed te begrijpen, is het belangrijk te weten waar gaming in 1982 ongeveer stond. Het spelen van videospellen was immers op dat moment al niet nieuw meer. Arcadehallen bestonden al en thuis games spelen kon ook al. De Atari VCS, die later Atari 2600 zou gaan heten, was in 1982 immers al vijf jaar op de markt en dat was niet eens de eerste spelcomputer. Op de arcadekasten en thuisconsoles konden al allerlei games gespeeld worden. Die games lieten zich over het algemeen besturen met joysticks, draaiknoppen of aparte knoppen om naar rechts en links te bewegen. De eerste Game & Watch van Nintendo, Game & Watch Ball, had aan die manier van besturen voldoende. Het systeem werkte simpel genoeg; links op de Game & Watch zat een knop waarmee de speler naar links beweegt, rechts een knop voor naar rechts. Aangezien je in het spel ballen moest opvangen, was er ook niet meer nodig. Later voegde Nintendo aan beide kanten een extra knop toe, maar het bleef nog lang voldoende.