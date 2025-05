Huawei Watch D2: dag en nacht bloeddruk meten

Huawei heeft eind januari verschillende nieuwe producten op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Het gaat om de Huawei Watch D2, de opvouwbare Huawei Mate X6, de Huawei Nova 13 en Nova 13 Pro, en de FreeBuds Pro 4. In onderstaand artikel lopen we door de nieuwe line-up, waarbij we extra lang stilstaan bij de nieuwe smartwatch van deze fabrikant.

Huawei Watch D2

Laten we beginnen met de Huawei Watch D2, een smartwatch die zich onderscheidt door zijn uitgebreide gezondheidsfuncties en slanke ontwerp. Een van de meest opvallende kenmerken is de mogelijkheid van ambulante bloeddrukmonitoring. Gebruikers kunnen een automatisch 24-uurs-monitoringplan starten om hun bloeddruk gedurende de dag en nacht te volgen, zelfs tijdens het slapen. Dit biedt inzicht in gemiddelde systolische en diastolische bloeddrukwaarden en maakt nauwkeurige hartslagmetingen mogelijk.

CE-certificering

Bloeddruk wordt gemeten in twee waarden: de systolische en de diastolische druk. Deze waarden worden uitgedrukt in millimeters kwikdruk (mmHg) en geven respectievelijk de boven- en onderdruk aan. De systolische bloeddruk, oftewel bovendruk, meet de druk in de slagaders op het moment dat het hart samentrekt en bloed het lichaam inpompt. De diastolische bloeddruk, oftewel onderdruk, meet de druk in de slagaders wanneer het hart tussen twee slagen ontspant. Een normale bloeddruk ligt rond de 120/80mmHg, waarbij 120 de systolische waarde is en 80 de diastolische waarde. Het is belangrijk om beide in de gaten te houden, waarbij zowel een te hoge als een te lage bloeddruk gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen.

De Watch D2 is volgens Huawei de eerste smartwatch met medische certificering voor ambulante bloeddrukmonitoring. Met zijn CE-certificering voldoet het apparaat aan de hoogste internationale normen voor medische apparaten. Een CE-certificering volgens de Medical Device Regulation (MDR) is een wettelijke vereiste voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen binnen de Europese Unie. De certificering geeft aan dat een medisch hulpmiddel voldoet aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen zoals vastgelegd in de MDR. Dit omvat aspecten zoals productveiligheid, klinische evaluatie en post-market surveillance. Een CE-certificering betekent dat verzamelde gegevens betrouwbaar zijn; ze kunnen dus door zorgprofessionals worden gebruikt voor diagnostische doeleinden.

Bronbeeld Huawei

Hypertensie in Nederland

Hypertensie, oftewel hoge bloeddruk, treft volgens een rapportage van de WHO uit 2023 ongeveer 34 procent van de volwassenen in Nederland, wat neerkomt op ruim 5 miljoen mensen. Opvallend is dat 45 procent ervan zich hier niet van bewust is en geen behandeling krijgt. Van de mensen die wel behandeld worden, heeft slechts 32 procent zijn bloeddruk onder controle. Dit maakt hypertensie een stille, maar grote bedreiging voor de volksgezondheid.

Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, beroertes en nierfalen, en draagt bij aan de hoge sterfte door niet-overdraagbare ziekten, die verantwoordelijk zijn voor 91 procent van alle sterfgevallen in Nederland. Hoewel de regering beleid voert om een gezonde levensstijl te stimuleren, blijven vroege opsporing en effectieve behandeling uitdagingen. Nederland doet het gemiddeld goed in vergelijking met andere Europese landen, maar landen zoals Finland en Canada scoren beter op bewustwording en controle.

Ambulante bloeddrukmonitoring is dus belangrijk, maar wat houdt het precies in? Het betekent dat je jouw bloeddruk kunt meten terwijl je alledaagse dingen doet, zoals werken, wandelen, sporten of slapen. Het horloge meet automatisch je bloeddruk op verschillende momenten gedurende de dag en nacht. Zo krijg je een compleet beeld van hoe je bloeddruk zich door de tijd heen gedraagt. Dit is logischerwijs anders dan een eenmalige meting bij een huisarts of dokter, omdat je nu ook kunt zien hoe je bloeddruk reageert op stress, rust en activiteiten.

Het ontwerp van de Huawei Watch D2 is licht en slank, met een 1,82 inch groot amoledscherm dat een piekhelderheid van 1500 nits kan halen. Dit moet zorgen voor een helder en duidelijk beeld, ook onder fel zonlicht. Het horloge is verkrijgbaar in twee kleuren, zwart en goud. Het zwarte model heeft een fluorelastomeer bandje, terwijl het gouden model wordt geleverd met een wit leren bandje.

Hartslagnauwkeurigheid van 98 procent

Onder de elegante buitenkant bevindt zich een geavanceerd TruSense-systeem, bestaande uit een druksensor met hoge precisie, een minipomp en een opblaasbare airbag. Deze technologieën werken samen om zonder extra hulpmiddelen of kalibratie nauwkeurige bloeddrukmetingen te realiseren. Daarnaast biedt de Watch D2 monitoring van zes belangrijke gezondheidssystemen, waaronder het ademhalings-, zenuw- en endocriene systeem, zodat digitale gezondheidszorg voor iedereen toegankelijker en completer wordt. Huawei claimt dat de watch een hartslagnauwkeurigheid van 98 procent heeft, en een bloeddruknauwkeurigheid met een marge van ±5-8mmHg.

Bronbeeld World Health Organization – Hypertension profiles, 2023

Behalve gezondheidsmonitoring biedt de Huawei Watch D2 onder andere meer dan tachtig trainingsmodi, automatische detectie van zes veelvoorkomende activiteiten, en nauwkeurige gnss-positionering. De accucapaciteit van 524mAh geeft de Watch D2 een gebruiksduur tot zes dagen bij standaard gebruik. Daarbij wordt uitgegaan van zes bloeddrukmetingen en vijf ecg-metingen per dag. Het horloge ondersteunt draadloos opladen, waardoor de accu tussen gebruiksperiodes door eenvoudig kan worden bijgevuld.

Huawei Mate X6

De Huawei Mate X6 is een opvouwbare smartphone, en de opvolger van de Mate X5. Het toestel beschikt over een 7,93 inch groot oledhoofdscherm met een resolutie van 2440x2240 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Het externe scherm is 6,45 inch groot en heeft een resolutie van 2440x1080 pixels. Beide schermen zijn voorzien van Kunlun Glass voor extra duurzaamheid. Onder de motorkap bevindt zich de Kirin 9020-chipset, gecombineerd met 12GB ram en - afhankelijk van de variant - een opslagcapaciteit van 256GB tot 1TB. Het camerasysteem omvat een 50-megapixelhoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 48-megapixel-periscooptelelens en een 40-megapixel-ultragroothoeklens. De batterijcapaciteit bedraagt 5110mAh; de accu ondersteunt snelladen op maximaal 66W en draadloos opladen op maximaal 50W. Het toestel draait op HarmonyOS 4.3 en heeft een IPX8-classificatie voor waterbestendigheid. De foldable is op dieet geweest: waar de Mate X5 11,1mm dik is, tikt de Mate X6 in opgevouwen toestand slechts 9,85mm aan.

Bronbeeld Huawei

Huawei Nova 13 en Nova 13 Pro

De Huawei Nova 13-serie bestaat uit twee smartphones: de Nova 13 en Nova 13 Pro. Beide smartphones draaien op HarmonyOS 4.2 en zijn uitgerust met een 5000mAh-batterij die 100W-snelladen ondersteunt. De Nova 13 heeft een 6,7 inch groot fhd+-oledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz, terwijl de Nova 13 Pro een 6,76 inch groot ltpo-oledpaneel heeft met een adaptieve verversingssnelheid tot 120Hz en een resolutie van 2276x1224 pixels. De Nova 13 beschikt verder over een 50-megapixelhoofdcamera en een 8-megapixel-ultragroothoeklens. De Nova 13 Pro heeft daarnaast een 12-megapixeltelelens. Beide modellen hebben een 60-megapixelselfiecamera. De Nova 13 Pro heeft verder een IP65-classificatie voor water- en stofbestendigheid.

Bronbeeld Huawei

Huawei FreeBuds Pro 4

De Huawei FreeBuds Pro 4 zijn draadloze oordopjes met dubbele drivers. Met een 11mm grote dynamische driver en een microflat-tweeter wordt een frequentiebereik van 14Hz tot 48kHz gerealiseerd. Een opvallende feature is de ondersteuning voor lossless audio-overdracht met snelheden tot 2,3Mbps, wat resulteert in een hoogwaardige geluidsweergave. Daarnaast bieden de oordopjes geavanceerde actieve ruisonderdrukking - daarbij wordt gebruikgemaakt van een quad-microfoonsysteem dat omgevingsgeluid met maximaal 100 decibel vermindert - en een ergonomisch ontwerp voor optimaal draagcomfort. De batterijduur bedraagt ​​maximaal 30 uur, als de oplaadcase wordt gebruikt.

Bronbeeld Huawei