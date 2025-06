December Prijzenparade - dag 4: Arvio en MSI

Voor het tiende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzenparade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de polls onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers.

Prijs 1 - Arvio geeft een Arvio 1-Bullet Plus (bekabeld) weg

Veiligheid was nog nooit zo eenvoudig én toegankelijk! Je beveiligt eenvoudig jouw woning of kantoor met de Arvio 1 Bullet Plus Bekabelde Beveiligingscamera Set. Met deze complete en flexibele set geniet je van betrouwbare beveiliging en haarscherpe beelden. Dit pakket bevat een hoogwaardige 4MP bullet camera, een 4-kanaals recorder met harde schijf, een 2 meter UTP-kabel voor de NVR en een 20 meter UTP-kabel voor de camera. Je kunt dus meteen aan de slag! Via de gebruiksvriendelijke app is de installatie snel en moeiteloos geregeld.

Prijs 2 - MSI geeft een MPG Z890 TI WIFI moederbord weg

Het MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI is een krachtig ATX-moederbord met ondersteuning voor Intel Socket 1851 en de Intel Z890-chipset. Het biedt vier DDR5-geheugenslots, één PCI-Express 5.0 x16-slot en vijf M.2-slots voor snelle opslag. Met de ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit is dit moederbord een hoogwaardige keuze voor gaming- en workstationcomputers. Het elegante witte design past mooi in diverse systeemopstellingen.

Arvio 1-Bullet Plus (bekabeld) MSI MPG Z890 TI WIFI moederbord Bullet camera met 4MP resolutie 1851 Socket 4-kanaals recorder, uitbreidbaar tot 4 camera's Intel Z890 Chipset Wide Dynamic Range (WDR) voor heldere beelden bij variërend licht ATX (Standard) Form factor 3D Noise Reduction (3DNR) voor betere beelden bij weinig licht Geheugentype: 4x DDR5 (Max. 256 GB) Infrarood nachtzicht tot 40 meter 1x Ethernet 5Gbps Ingebouwde microfoon voor audio-opname 5x Gekoelde M.2 slots Bewegingsdetectie met opname bij detectie RGB Instelbare privacymaskers EZ DIY Features Eenvoudige installatie via de app 1x HDMI 2.1 – 2x Thunderbolt 4 Lokale opslag op de recorder met beweging-geactiveerde opname Hardeschijf bus (intern): 1x M.2 (PCI-e 4.0 x4 + SATA), 3x M.2 (PCI-e 4.0 x4), 1x M.2 (PCI-e 5.0 x4) Bekijk in de Pricewatch Bekijk in de Pricewatch

December Prijzenparade - dag 4 - Arvio Poll Ik maak graag kans op de Arvio 1-Bullet Plus (bekabeld)

Ik laat deze actie aan mij voorbij gaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

December Prijzenparade - dag 4 - MSI Poll Ik maak graag kans op het MSI moederbord

Ik laat deze actie aan mij voorbij gaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 15 december 2024 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 20 december 2024, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 5 januari 2025 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.