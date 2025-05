December Prijzenparade 2022 - Dag 7

Voor het achtste jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken die volop in het teken staat van het weggeven en ontvangen van cadeaus. Tweakers doet dit in samenwerking met zijn partners. Zie jij onderstaande weggeefactie helemaal zitten en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel!

Vandaag kun je de LOQED Touch Smart Lock winnen, mogelijk gemaakt door Loqed.

Productspecificaties

Productinformatie vanuit Loqed

Specs Met het LOQED Touch Smart Lock is één simpele aanraking genoeg om je deur te ontgrendelen of vergrendelen. Het smart lock verbindt automatisch via Bluetooth met je smartphone en weet zo precies wanneer jij buiten voor deur staat. Waar eerst een sleutelgat zat, zit nu het gepatenteerde Touch to Open display. Met een korte aanraking, welke aanraking dan ook, haal je de deur moeiteloos van het slot. Je hoeft zelfs je telefoon niet tevoorschijn te halen. LOQED Touch heeft de hoogst haalbare SKG drie-sterren certificering en beschermt je gegevens optimaal door 256-bit versleuteling. Ook verkrijgbaar in zwart. Te bedienen met één aanraking Inclusief LOQED App Op afstand bedienen mogelijk Openen ook mogelijk met toegangscode Ongelimiteerd digitale sleutels uitdelen Compleet geleverd, inclusief Bridge, SKG cilinder en batterijen Past op de meeste deuren SKG*** gecertificeerd 100% sleutelloos Noodstroomvoorziening

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag. Wil je hem winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen om automatisch kans te maken.

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 26 december 2022 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 28 december 2022, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens Loqed.

Winnaar krijgt uiterlijk 4 januari 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt willekeurig geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Loqed zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.