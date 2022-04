Werken anno nu: thin clients van LG gaan voor veiligheid en ergonomie

Zeg je LG, dan denk je in de eerste plaats misschien aan oledtelevisies en beeldschermen voor thuis. Het elektronicabedrijf begeeft zich echter ook steeds nadrukkelijker op de zakelijke markt. Op monitorgebied is LG al jaren marktleider en het bedrijf stelt dat het dankzij die ervaring thin client-apparaten kan maken die ergonomischer, unieker en uitgebreider zijn dan wat de concurrentie biedt. In dit artikel lees je wat de voordelen van thin clients zijn en welke hardware LG daarvoor in stelling brengt.

Je ziet het steeds vaker bij grote bedrijven: het gebruik van virtuele desktops. Ze raken meer en meer ingeburgerd, of het nu voor hybride werken is, of voor volledig thuiswerken. Desktopvirtualisatie is een technologie die door sommigen ook wel wordt bestempeld als de ‘tweede pc-revolutie’ die ervoor zorgt dat de computer langzaam maar zeker van het bureau verdwijnt. Gebruikers kunnen daarbij nog steeds met (mini-)pc's of (dunne) laptops werken, maar het eigenlijke rekenwerk wordt verricht door servers in een datacentrum.

Deze aanpak wordt vaak in één adem genoemd met ‘het nieuwe werken’ waarbij werknemers niet per se een vaste plek op kantoor hebben, maar inloggen op een terminal en slechts met een muis, toetsenbord en monitor aan de slag gaan. Een dergelijke virtual desktop infrastructure (vdi) kent verschillende vormen, afhankelijk van het doel en de omgeving. Zo wordt meestal gebruikgemaakt van ‘vdi on premises’ met onafhankelijke servers, ‘vdi in de publieke cloud’, dat veelal gratis is, of een combinatie van die twee. LG is op dit gebied al jaren actief met verschillende hardware en biedt in dat kader uiteenlopende thin client-apparatuur aan. Daarbij richt het bedrijf zich op een keur aan bedrijfstakken, zoals de medische industrie, overheden, universiteiten en financiële instellingen.

Voordelen van thin clients in het algemeen

Het werken met thin client-apparatuur biedt veel voordelen. Om te beginnen is het een stuk veiliger. Medewerkers werken vanaf een server, zodat data nooit lokaal wordt opgeslagen. Gegevens kunnen niet of nauwelijks worden gestolen, ook niet tijdens het thuiswerken. Het uitlekken van kerntechnologieën en belangrijke informatie wordt door thin clients feitelijk gemarginaliseerd.

Sowieso is werken in de cloud een stuk veiliger dan werken in een conventionele pc-omgeving. In een cloudomgeving is het mogelijk om een geïntegreerde infrastructuur op te bouwen, de operationele kosten te verlagen en de beveiliging te verscherpen. Bovendien kan informatie op een centrale server worden beheerd en beveiligd, zodat het niet meer nodig is om belangrijke informatie op een pc op te slaan. Door het gebruik van cloudcomputing en clouddevices kunnen de onderhouds- en huurkosten worden verlaagd. Volgens berekeningen van LG kan een ideale cloudomgeving de total cost of ownership (tco) met ongeveer 51% verlagen.

Afgezien van voordelen op het gebied van kosten en veiligheid biedt deze manier van werken meer flexibiliteit. Werknemers kunnen op iedere thin client inloggen en vanaf daar binnen hun eigen omgeving aan de slag gaan. Er zijn natuurlijk ook kleinere voordelen. Wanneer bestaande apparaten worden vervangen door thin client (cloud)-apparaten kan de werkefficiëntie worden verhoogd. Het maakt fysieke ruimte vrij doordat er minder bureauruimte nodig is, en maakt toepassing van cpu's zonder ventilator mogelijk, zodat er minder lawaai is. Dat resulteert in een aangenamere werkomgeving.

Voordelen van LG thin client-apparaten

Via LG Business Solutions biedt LG diverse thin client-oplossingen aan. Deze hardware biedt flink wat voordelen ten opzichte van de concurrentie, stelt LG.

Zo mag de vormgeving van de 38 inch grote UltraWide All-in-One Thin Client (ook beschikbaar als 34-inchmodel) volgens het merk uniek worden genoemd. Het 21:9 ultrawide curved ips-scherm biedt een brede kijkhoek en 66% meer schermruimte dan een standaard 16:9 qhd-beeldscherm. Ondersteuning voor dualdisplay-connectiviteit en een resolutie tot 4k via USB-C maakt eenvoudig werken op meerdere displays mogelijk en zorgt voor een meer gestroomlijnde workflow. Bovendien kunnen gebruikers twee apparaten gelijktijdig op één scherm bekijken.

De AMD Ryzen Embedded V1605 quadcore-processor is in staat om grote hoeveelheden gegevens tegelijkertijd te verwerken, terwijl de ingebouwde hd-webcam en stereoluidsprekers videovergaderingen en -conferenties mogelijk maken. De monitor is verder uitgerust met vier USB-A- en drie USB-C-poorten en hij heeft een ergonomische voet die het mogelijk maakt het scherm te kantelen en in hoogte te verstellen. Er is geen ventilator ingebouwd, dus het scherm is relatief stil.

Op zoek naar een minder groot scherm? Dan zijn de LG 16:9 all-in-one thin clients een geschikte oplossing. Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar: een 24-inchversie, en een 27-inchversie met een ips-scherm dat brede kijkhoeken en een accurate kleurweergave belooft. Beiden modellen zijn uitgerust met een Intel Celeron J4105 quadcore-processor, ingebouwde draadloze-internetfunctionaliteit en bluetooth. Ook deze schermen zijn conference call-ready door de ingebouwde pop-upwebcam, microfoon en luidspreker. Door het pop-upmechanisme van de webcam verdwijnt de camera na gebruik in de monitor, voor meer privacy. Net als bij de 38- en 34-inchversies van de thin clients staat ook bij deze monitoren ergonomie hoog in het vaandel: ze zijn kantelbaar, draaibaar en in hoogte verstelbaar. Daarnaast heeft ook deze all-in-one een ontwerp zonder ventilator en kent hij een multi-monitoropstelling met ondersteuning voor twee schermen met 4k uhd-resolutie. De 27CN650W/N heeft diverse aansluitingen aan boord: één maal USB-C, twee maal USB 2.0- en vier USB 3.1-poorten.

Naast monitoren biedt LG de thin client-box CL600. Dit boxje vervangt traditionele pc’s, is voorzien van vele aansluitmogelijkheden, zoals HDMI, DVI, USB en USB-C, en kan tot drie monitoren aansturen. Verder is de CL600 uitgerust met een quadcore-processor, 8GB DDR4-geheugen, een ingebouwde luidspreker en desgewenst Windows 10 IoT Enterprise. Ook heeft deze thin client een geruisloos ontwerp zonder ventilator, zodat hij probleemloos kan worden toegepast in stille kantooromgevingen.

Tot slot nog een belangrijk voordeel; alle thin client-apparaten van LG gebruiken cloudcomputing-software om werkgeheugen en stroom te besparen. De apparatuur maakt dan ook gebruik van VXL Fusion Professional-beheersoftware en ondersteunt VMware View - PCoIP, Blast / Extreme, RDP, Microsoft Azure RDP en Citrix Receiver ICA-protocollen.