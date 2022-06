Altijd al professioneel tech willen reviewen? Ons reviewteam zoekt versterking!

Vind jij het leuk om nieuwe technologie helemaal uit te pluizen? Heb je een voorliefde voor alles wat te maken heeft met netwerken en smarthomes? En kun je snel en accuraat schrijven en lastige materie helder uitleggen? Dan komen we graag met je in contact, want we zijn op zoek naar een redacteur voor het reviewteam van Tweakers.

Wie zoeken we?

Iemand die:

een passie heeft voor technologie in brede zin;

in het bijzonder interesse heeft in alles wat te maken heeft met thuisnetwerken en smarthomes;

het leuk lijkt zich te verdiepen in dit soort producten en de achterliggende technologie;

affiniteit heeft met de doelgroep van Tweakers;

snel kan schrijven, maar dan wel foutloos en accuraat;

het leuk vindt om behalve in tekst ook in audio en beeld haar of zijn verhaal te doen;

idealiter ervaring heeft met (product)fotografie en fotobewerking.

Journalistieke ervaring is een sterk voordeel, maar niet noodzakelijk.

Wat ga je doen?

Als reviewredacteur met een focus op netwerken en smarthomes is het jouw taak om deze markten op de voet te volgen en relevante producten te testen. Samen met ons testlab keer je de nieuwste producten binnenstebuiten en kom je er alles over te weten, om onze lezers zo op de hoogte te houden en het beste advies te geven. Dit doe je in de vorm van previews, reviews, achtergronden, round-ups, Best Buy Guides en video’s.

We zoeken iemand met een intrinsieke interesse in onderwerpen als netwerken, routers, nassen, slimme verlichting en sensoren, en de wil om al deze producten zo mooi mogelijk aan elkaar te knopen. Onze ideale kandidaat woont het liefst in een huis dat voorzien is van de nieuwste snufjes en zal niet rusten voordat hij of zij ook op zolder perfect wifibereik heeft. Daarnaast beschik je over de technische kennis om te kunnen uitzoeken hoe de producten in elkaar steken en leg je iemand haarfijn uit wat het technische verschil is tussen een normale router en een meshrouter, Z-Wave en Zigbee of wat er nieuw is in Wi-Fi 6.

Wat bieden wij?

We bieden je een contract voor een voltijdfunctie (36 uur), met een marktconform salaris. Kom je met de auto, dan krijg je van ons een reiskostenvergoeding. Medewerkers die voor het ov kiezen, krijgen een trajectkaart. Verder bieden we je een persoonlijk keuzebudget van 12 procent, waarvan 8 procent vakantiegeld, en een jaarlijkse winstdeling. De huidige coronacrisis maakt thuiswerken de norm, maar op termijn zullen thuiswerken en werken vanaf de redactie afgewisseld worden.

Je werkplek is Tweakers HQ aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. Sommige collega’s werken er al regelmatig. De sfeer bij Tweakers is los, maar ook gedreven. We proberen onze bezoekers het ultieme techplatform te bieden dat ze verdienen en houden elkaar daarom scherp. Tussen de bedrijven door is er genoeg tijd voor ontspanning, met bijvoorbeeld gaming en het bespelen van de nieuwste producten die zijn binnengekomen. Tweakers is onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool. Daardoor heb je meteen toegang tot een uitgebreid intern opleidingsprogramma, waarin per jaar tientallen leerzame cursussen worden aangeboden.

Reageren/informatie

Wil je reageren op deze vacature, stuur dan een sollicitatie met motivatie en cv naar Eric van Ballegoie (eric@tweakers.net). Je kunt ook mailen als je meer informatie wilt.