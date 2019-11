Bekijk de nieuwe Honor-webshop en maak kans op de Honor 9X!

Terwijl de smartphones van westerse fabrikanten steeds duurder worden, biedt Honor al tijden veel goedkopere alternatieven. De Honor 9X kost tijdens Black Friday nog geen 200 euro en is toch van alle moderne gemakken voorzien.

Groot scherm, scherpe beelden

De Honor 9X, in de kleuren Midnight Black, Sapphire Blue, Phantom Blue en Phantom Black, heeft 4GB werk- en 128GB opslaggeheugen. Het grote FullView-display van 6,59 inch vult dankzij een randloos scherm nagenoeg de hele voorkant van de smartphone en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Filmpjes, games en series ervaar je hierdoor hagelscherp. En ook als hij uitstaat of op zijn zijkant ligt, heeft de Honor 9X een opvallende uitstraling; de gladde achterkant van het toestel is voorzien van een glimmend parel X-effect.

Portretten

De Honor 9X is uitgerust met een drievoudige 48-megapixelcamera die zich ook tijdens de donkere (feest)dagen staande houdt, dankzij de AIS Super Nachtmodus. 3D Portrait Lighting maakt portretten met lichteffecten van studiokwaliteit mogelijk, aldus Honor. En dankzij geavanceerde ai-algoritmes werkt de 48-megapixelhoofdcamera samen met de dieptecamera om professioneel ogende portretten te maken, met bokeh-effect en scherpe, heldere gezichten. De nieuwe 120°-supergroothoeklens zorgt ervoor dat iedereen in beeld komt.

Doordat de Pop-Up selfie-camera van de Honor 9X is verborgen, heeft de smartphone geen inkeping aan de voorkant. Deze camera springt binnen een seconde tevoorschijn en trekt zich na gebruik automatisch terug. Bijkomend voordeel is dat deze selfiecamera met 16 megapixels niet alleen razendsnel foto’s maakt, maar volgens Honor ook ook zó sterk is dat je er zelfs een bierflesje mee kunt openen. Extra handig als je met vrienden een avondje voetbal kijkt.

Honor-koopjes tijdens Black Friday

Sinds kort heeft Honor ook een eigen shop. Met name tijdens Black Friday krijgen bezoekers er hoge kortingen, tot wel 60 procent. Je vindt er onder meer aanbiedingen voor de Honor Band 5, de Honor 20 LITE, de Honor 20, de Honor 20 PRO, de Honor View 20, de Honor 8X, de Honor 10 LITE, en diverse Honor-accessoires. Mensen die zich inschrijven voor de Honor-nieuwsbrief maken bovendien kans op een extra korting van 20 euro. Ook de nieuwe Honor 9X valt onder de Black Friday-deals. De smartphone is tussen 28 november en 2 december verkrijgbaar voor 199 euro.

